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尋找山中住宿仙境！　兩間回訪率超高「花蓮渡假民宿」遠離都市喧囂

欣傳媒 / 欣傳媒

偶爾想遠離平時喧囂、車水馬龍的都市，到花蓮住一晚嗎？一早起來就能聽到蟲鳴鳥叫聲是多麼美好的事情，編輯精挑選了兩家給各位，趕緊排休來去住一晚吧！

．以合金寨民宿

民宿老板騎乘自家馬在民宿周邊奔馳。（圖片提供／以合金寨民宿）
民宿老板騎乘自家馬在民宿周邊奔馳。（圖片提供／以合金寨民宿）

位於花蓮壽豐鄉俯仰山林之間「以合金寨民宿」，鄰近米棧古道座落海岸山脈之西，俯瞰花東縱谷的絕佳視野，「以合金寨民宿」不僅經營民宿，也經營咖啡廳，彷彿來到美麗的桃花源，給人置身在南島風情的無束。

民宿老板與媳婦一起經營「以合金寨民宿」十年了，架高的主體建築，擁有一座寬闊的觀景木棧平台，內部裝潢以水泥為主體建築，挑高空間加入了大量的木頭元素擺設，桌椅採用木製，讓人感受原始自然氣息，給旅人們更舒適生活。

 

黑水房型。（圖片提供／以合金寨民宿）
黑水房型。（圖片提供／以合金寨民宿）

另外老板也養了上千隻小雞及兩匹馬，門前還有塊空地，能讓馬兒盡情奔跑的空間，這些馬兒民宿也提供給旅客騎乘，「以合金寨民宿」裡種植了相當多樣的蔬菜與水果，還有自由奔跑的放山雞與番鴨，這些都是晚餐時可以烘煮給來這居住的旅客享用，所以每樣都是老闆種植與飼養，所以食材料理吃得十分安心又健康。

 

大廳享用早餐，邊欣賞花蓮山景格外愜意。（圖片提供／以合金寨民宿）
大廳享用早餐，邊欣賞花蓮山景格外愜意。（圖片提供／以合金寨民宿）

民宿每一間風格也不同，將華人的五行文化與亞州異域風情，在山谷間轉化為珍奇元素，在房間的陽台就能欣賞山腳下縱谷美景，都能進收到眼底呢！你說是不是很美呢！

 

INFO

以合金寨民宿

-電話： 03-874-1393

-地址：花蓮縣壽豐鄉米棧村六鄰米棧二段3-1號

-官網：https://pse.is/SU7X8

-FB：https://pse.is/SSWXV

 ．美麗晨曦民宿

民宿門口。（圖片提供／美麗晨曦民宿）
民宿門口。（圖片提供／美麗晨曦民宿）

位於花蓮吉安鄉，依偎山巒寧靜「美麗晨曦民宿」，主人家是花蓮在地知名老茶行，走進民宿大廳會有一股淡淡的茶香，還有穩定心神原木擺設，這裡的典雅佈置都是出自女主人陳媽媽之手，他熱愛拼布和手工藝品，牆上掛著她親手縫製的拼布作品，讓旅人格外溫馨許多。

房間寬敞、明亮採光

 

舒適房間讓您住的安心自在。（圖片提供／美麗晨曦民宿）
舒適房間讓您住的安心自在。（圖片提供／美麗晨曦民宿）
另外民宿也提供了二人、四人至六人各式房型，給您多樣的旅遊住宿選擇，山景、園景、或是獨立私密小花園，房間部分十分整潔明亮，尤其搭配的壁紙讓人覺得很清新，每間房間整體空間都不算小，讓人活動起來舒適方便，採光也很明亮，每到夜晚這裡的天空滿天星斗高掛在天上，空氣也十分清爽舒適！

 

民宿大廳提供民眾休憩與聚會飲食。（圖片提供／美麗晨曦民宿）
民宿大廳提供民眾休憩與聚會飲食。（圖片提供／美麗晨曦民宿）

這個夏天邀您來花蓮「美麗晨曦民宿」，體驗花蓮的美好！

「美麗晨曦民宿」專屬大自然味道，令人放鬆心靈，自在無拘地享受著難忘的旅行，不只住宿部分非常舒適，就連民宿咖啡廳也很厲害！徐徐山風吹來飄著茶葉香氣，原來正是老闆手沖的茶香，在山中待著來一杯茶搭配小點心真的很過癮！

 

民宿庭園外一片綠意盎然。（圖片提供／美麗晨曦民宿）
民宿庭園外一片綠意盎然。（圖片提供／美麗晨曦民宿）

INFO

美麗晨曦民宿

-地址：花蓮縣吉安鄉明義二街16號

-連絡電話：0911-277-669

-FB： https://pse.is/QPNXS

-官網：https://pse.is/SWBSQ

Text｜Shelly 遊

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

民宿 咖啡 美景

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