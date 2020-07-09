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到太魯閣避暑喝一波！夢幻「雲朵冰沙」超美超好拍，還有峽谷山景冰

聯合新聞網 / 行遍天下
鮮豔夢幻的雲朵冰讓人很難不少女心噴發啊。 ※晶華國際酒店集團提供
鮮豔夢幻的雲朵冰讓人很難不少女心噴發啊。 ※晶華國際酒店集團提供

【整理：行遍天下】

熱浪來襲，是不是快要熱到受不了？那不如到花蓮太魯閣來場消暑之旅，喝涼、吃冰、泡泡水！

太魯閣晶英酒店頂樓峽谷無邊際泳池曾獲旅遊平台票選為全台十大美景泳池。 ※晶華國際酒店集團提供
太魯閣晶英酒店頂樓峽谷無邊際泳池曾獲旅遊平台票選為全台十大美景泳池。 ※晶華國際酒店集團提供

太魯閣晶英酒店推出夏日限定冰品，首推以太魯閣壯闊的峽谷與溪水為設計的太魯閣山之冰，以焙茶剉冰勾勒出壯闊的峽谷山景，搭配手工洛神花粉圓，挖開還可品嘗紫心薯冰淇淋及焙茶奶凍，豐富口感層次；以石花凍、海藻製成一旁碧綠的湖畔，可依自己喜歡的口味選擇淋上煉乳、抹茶酒或藍橙甜酒增添風味，濃郁的焙茶香氣中帶一絲清爽酸甜。

以焙茶冰勾勒出峽谷山景，一旁則是碧綠溪水的「太魯閣」冰。 ※晶華國際酒店集團提供
以焙茶冰勾勒出峽谷山景，一旁則是碧綠溪水的「太魯閣」冰。 ※晶華國際酒店集團提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飯店還提供3款夢幻冰沙，黃金芒果雲朵冰沙以夏季盛產的芒果搭配酸甜優格製成，再以鮮奶油妝點雲朵造型，『藍天白雲酒釀雲朵冰沙』使用小米酒酒釀與藍橙調酒製成，另有超吸睛消暑盛夏西瓜冰沙，選用在地種植的西瓜，果肉清甜多汁，可愛的西瓜造型讓人還沒開始品嚐，暑氣就消了一半！

另外還有消暑的新選項，在悠閒池畔享受夏日時光怎能不搭配一杯涼爽調酒?!（未成年請勿飲酒）像是太魯閣特調，是以整塊冰塊做為峽谷的意象，再以威士忌、香甜酒與檸檬汁混合調製成碧綠色的溪水，香醇的威士忌與酸甜檸檬汁激盪出沁入心脾的滋味；另還以新鮮葡萄柚、鳳梨、西瓜或冬瓜特製而成的特調，享受在峽谷的微醺時光！

太魯閣特調靈感來自於太魯閣峽谷山水，整塊冰塊代表壯闊峽谷，碧綠色的威士忌調酒如立霧溪的溪水。 ※晶華國際酒店集團提供
太魯閣特調靈感來自於太魯閣峽谷山水，整塊冰塊代表壯闊峽谷，碧綠色的威士忌調酒如立霧溪的溪水。 ※晶華國際酒店集團提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頂樓池畔酒吧也推出一系列莫吉托特調，以經典調酒莫吉托為基底，加入各式水果及香甜酒製成，有經典、茶香、洛神花、百香果及冬瓜茶，推出共五款特色風味。除此之外，也推出不含酒精的繽紛果汁飲，共三款口味：烏龍金桔蜂蜜愛玉、洛神菊花芭樂及芒果荔枝火龍果，選用當令新鮮水果打成果汁，天然鮮豔的漸層色彩，滋味清爽無負擔，繽紛果汁飲以瓶裝方式銷售，除了在池畔飲用，也方便旅人攜帶。

即日起至8/31，飯店旅人可於頂樓戶外池畔、行館交誼廳、梅園中餐廳及衛斯理自助餐廳點用各款冰品與特調，冰品每日限量供應，太魯閣山之冰每份680元起；冰沙每款380元起；太魯閣特調每杯400元起、繽紛果汁飲每款165元起。

今年暑假，不妨規畫一趟遠離城市的避暑之旅，來太魯閣享受美好悠閒的山林景致。即日起至8/31止，推出一泊二食專案，雙人成行，平日每人3,899元起。專案內容包含山嵐客房住宿乙晚、自助早餐、任選中式合菜或西式自助晚餐、免費使用飯店設施。另可選購遊艇、獨木舟行程，帶您上山下海玩太魯閣！

　

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