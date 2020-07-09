到太魯閣避暑喝一波！夢幻「雲朵冰沙」超美超好拍，還有峽谷山景冰
【整理：行遍天下】
熱浪來襲，是不是快要熱到受不了？那不如到花蓮太魯閣來場消暑之旅，喝涼、吃冰、泡泡水！
太魯閣晶英酒店推出夏日限定冰品，首推以太魯閣壯闊的峽谷與溪水為設計的太魯閣山之冰，以焙茶剉冰勾勒出壯闊的峽谷山景，搭配手工洛神花粉圓，挖開還可品嘗紫心薯冰淇淋及焙茶奶凍，豐富口感層次；以石花凍、海藻製成一旁碧綠的湖畔，可依自己喜歡的口味選擇淋上煉乳、抹茶酒或藍橙甜酒增添風味，濃郁的焙茶香氣中帶一絲清爽酸甜。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
飯店還提供3款夢幻冰沙，黃金芒果雲朵冰沙以夏季盛產的芒果搭配酸甜優格製成，再以鮮奶油妝點雲朵造型，『藍天白雲酒釀雲朵冰沙』使用小米酒酒釀與藍橙調酒製成，另有超吸睛消暑盛夏西瓜冰沙，選用在地種植的西瓜，果肉清甜多汁，可愛的西瓜造型讓人還沒開始品嚐，暑氣就消了一半！
另外還有消暑的新選項，在悠閒池畔享受夏日時光怎能不搭配一杯涼爽調酒?!（未成年請勿飲酒）像是太魯閣特調，是以整塊冰塊做為峽谷的意象，再以威士忌、香甜酒與檸檬汁混合調製成碧綠色的溪水，香醇的威士忌與酸甜檸檬汁激盪出沁入心脾的滋味；另還以新鮮葡萄柚、鳳梨、西瓜或冬瓜特製而成的特調，享受在峽谷的微醺時光！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
頂樓池畔酒吧也推出一系列莫吉托特調，以經典調酒莫吉托為基底，加入各式水果及香甜酒製成，有經典、茶香、洛神花、百香果及冬瓜茶，推出共五款特色風味。除此之外，也推出不含酒精的繽紛果汁飲，共三款口味：烏龍金桔蜂蜜愛玉、洛神菊花芭樂及芒果荔枝火龍果，選用當令新鮮水果打成果汁，天然鮮豔的漸層色彩，滋味清爽無負擔，繽紛果汁飲以瓶裝方式銷售，除了在池畔飲用，也方便旅人攜帶。
即日起至8/31，飯店旅人可於頂樓戶外池畔、行館交誼廳、梅園中餐廳及衛斯理自助餐廳點用各款冰品與特調，冰品每日限量供應，太魯閣山之冰每份680元起；冰沙每款380元起；太魯閣特調每杯400元起、繽紛果汁飲每款165元起。
今年暑假，不妨規畫一趟遠離城市的避暑之旅，來太魯閣享受美好悠閒的山林景致。即日起至8/31止，推出一泊二食專案，雙人成行，平日每人3,899元起。專案內容包含山嵐客房住宿乙晚、自助早餐、任選中式合菜或西式自助晚餐、免費使用飯店設施。另可選購遊艇、獨木舟行程，帶您上山下海玩太魯閣！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言