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宜蘭山區避暑好去處！ 前進台版阿爾卑斯山 環抱天然森林浴步道
【圖／文：行遍天下】
腹地遼闊的力麗馬告生態區園，由棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區及神木園共同組成，生態步道完善、度假木屋錯落，沐浴森林身體充滿元氣。棲蘭森林遊樂區位於蘭陽、多望、田古爾三溪匯流處，原為森林保育處的苗圃，擁有天然闊葉樹林鋪陳的森林浴步道、遍佈植被的庭園步道，四季景色分明，遊賞焦點還包括溫泉教育體驗館的美人湯、先總統曾經居住的蔣公行館、擁有豐富藤類的小泰山芬多精森林步道、見證台灣森林開發歷程的林業史蹟展示區。
明池森林遊樂區海拔在1150至1700公尺間，終年雲霧繚繞，景色變化萬千化，沿著明池湖畔漫遊，松鼠、鴛鴦、綠頭鴨與黑天鵝穿梭林間水畔，帶來驚喜。無論以唐代園林風格打造的靜石園、紀念國父百歲冥誕的國父百歲紀念林、設有林間教室的蕨園、栽種季節花卉的明池苗圃等，都為旅程增添遊趣。
景點介紹
力麗馬告生態園區
地址：宜蘭縣大同鄉太平村泰雅路四段6號(棲蘭山莊)、宜蘭縣大同鄉英士村8鄰明池山莊1號(明池山莊)
電話： 03-980-9606(棲蘭山莊)、03-989-4104(明池山莊)
時間：09:00~17:00(平日)、09:00~18:00(假日)，每週一休園。
門票：棲蘭森林遊樂區全票100元、平日八折；明池森林遊樂區全票120元、平日八折；神木園區非山莊住客770元、住客570元、《台北-神木園》一日遊1690元起；優人神鼓表演每場800席次，票價1500元起。
備註：神木園為國家保護管制區，欲進入園區皆須事先申請，可參加《台北-神木園》一日遊，或《馬告-神木園》的半日遊和二日遊
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