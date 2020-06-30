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宜蘭山區避暑好去處！ 前進台版阿爾卑斯山 環抱天然森林浴步道

聯合新聞網 / 行遍天下
走進森林觀賞神木，更能感覺自然的偉大和神奇。
走進森林觀賞神木，更能感覺自然的偉大和神奇。

《聽海之心》以「水」貫穿創作，水上的大神鼓、大銅鑼、大抄鑼和水中的鼓者互動，非常震撼。
《聽海之心》以「水」貫穿創作，水上的大神鼓、大銅鑼、大抄鑼和水中的鼓者互動，非常震撼。

【圖／文：行遍天下】

腹地遼闊的力麗馬告生態區園，由棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區及神木園共同組成，生態步道完善、度假木屋錯落，沐浴森林身體充滿元氣。棲蘭森林遊樂區位於蘭陽、多望、田古爾三溪匯流處，原為森林保育處的苗圃，擁有天然闊葉樹林鋪陳的森林浴步道、遍佈植被的庭園步道，四季景色分明，遊賞焦點還包括溫泉教育體驗館的美人湯、先總統曾經居住的蔣公行館、擁有豐富藤類的小泰山芬多精森林步道、見證台灣森林開發歷程的林業史蹟展示區。

明池森林遊樂區的蕨園與國父百歲紀念林，柳杉密布，蕨類茂密，是最佳自然教室。
明池森林遊樂區的蕨園與國父百歲紀念林，柳杉密布，蕨類茂密，是最佳自然教室。

明池山莊的度假木屋依山勢而建，錯落森林中。
明池山莊的度假木屋依山勢而建，錯落森林中。

明池森林遊樂區海拔在1150至1700公尺間，終年雲霧繚繞，景色變化萬千化，沿著明池湖畔漫遊，松鼠、鴛鴦、綠頭鴨與黑天鵝穿梭林間水畔，帶來驚喜。無論以唐代園林風格打造的靜石園、紀念國父百歲冥誕的國父百歲紀念林、設有林間教室的蕨園、栽種季節花卉的明池苗圃等，都為旅程增添遊趣。​

走訪蔣公行館可以一窺蔣公生前的生活文物和照片史蹟。
走訪蔣公行館可以一窺蔣公生前的生活文物和照片史蹟。

優人神鼓經典劇目《聽海之心》在明池水劇場展開精采演出。
優人神鼓經典劇目《聽海之心》在明池水劇場展開精采演出。

　

景點介紹

力麗馬告生態園區

地址：宜蘭縣大同鄉太平村泰雅路四段6號(棲蘭山莊)、宜蘭縣大同鄉英士村8鄰明池山莊1號(明池山莊)

電話： 03-980-9606(棲蘭山莊)、03-989-4104(明池山莊)

網址：makauy.lealeahotel.com

時間：09:00~17:00(平日)、09:00~18:00(假日)，每週一休園。

門票：棲蘭森林遊樂區全票100元、平日八折；明池森林遊樂區全票120元、平日八折；神木園區非山莊住客770元、住客570元、《台北-神木園》一日遊1690元起；優人神鼓表演每場800席次，票價1500元起。

備註：神木園為國家保護管制區，欲進入園區皆須事先申請，可參加《台北-神木園》一日遊，或《馬告-神木園》的半日遊和二日遊

　

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神木 森林遊樂區 步道

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