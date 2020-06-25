花蓮山中傳奇！ 到豐濱搭著小船來看「月洞奇觀」 神秘洞穴湖竟有著滿滿蝙蝠

在花蓮縣豐濱鄉【月洞遊憩區】海拔高約八十公尺，距海岸約八百公尺處，為港口部落原住民眼中的一塊淨地，比較奇特的是這裡的地形，在山裡還有一個湖，而這湖水會隨著月亮盈虧而漲落，因此月洞名稱也由此名而來，來到這裡可看到鐘乳石、燕窩化石、蝙蝠…等。

【月洞遊憩區】位於花蓮縣豐濱鄉石梯坪風景區，大約再往南一公里附近，當時在【升火伊娜現烤飛魚】 用餐後本是要去石梯坪風景區，但有人就對路邊一個扛棒很有興趣，還問我說知道【月洞】這個景點嗎？其實我當時還真的不知道，但看到扛棒我當然說現在知道啊！因隱藏在海岸公路的一旁，指標也沒特別的明顯，我想不少人應該跟我們之前一樣，開車就這樣過去了！

停好車過個馬路也不用多走算是很方便的，走到門口這裡大石頭上就看到有關【月洞遊憩區】的介紹，但是當時我拍照後就往上走沒有仔細看啦！

往上走就可看到【月洞遊憩區】對面的停車場，我們也是把車子停在這裡呢！

沿著樓梯走上來想說進入拍照先啦！這裡視野不錯可以看到寬闊無際的大海呢！

這個"月洞奇觀" 我想也是必拍的啦！

再往上走才知道是原來要看這奇觀是需要買門票的，全票100元，半票50元，聽到與我們一起入內遊客說，他們說幾年前過年來過一次，單單要排隊進入就要耗上大半天的時間，想說這天遊客似乎沒有很多那就當然要來瞧瞧，於是就去買票啦！結果買完票不久這遊客也慢慢進來了！

然後走一小段路來到洞口，因有限制人數，一次大約12 -13個人左右可搭船。

大概等到第二次就輪到我們了！然後每個人就是從這裡下去搭船的。

洞口高約25公尺，而裡面全長約176公尺，這是一個天然洞穴，洞中積水而成一個湖。

月洞的溫度約攝氏20度左右，而且終年如一，因此很涼爽，本想說是不是要穿救生衣，但卻沒有。進洞內需用手電筒或手機照明，而且不能大聲喧嘩，可以拍照但是卻『禁止錄影』。

洞裡面分為左右兩洞穴，左方洞口較大，可深入約五十公尺，水會隨著月之盈虧而漲落，所以有人稱之為「月井」。接下來畫面有點....膽小者就跳過去吧！！！

船到了定點後，導覽人員請我們抬頭仰望，除了看見千年時光所誕生出來的鐘乳石柱外，還有那黑黑的都是蝙蝠啊！長這麼大我第一次親眼看到這樣的蝙蝠群，這畫面說真的有點嚇人，剛有提到進入洞內也是要保持安靜，但就是有個婦人不知怎麼一回事？那講話聲音總是很大聲，雖說這些蝙蝠正在冬眠，但當下就是深怕那些蝙蝠會吵醒啊！當時也是有規定進入搭船都是要戴上口罩的啦！

裡面很小這船根本不能迴轉的，因此這船直接往後退再次到洞口，然後來到右方這個洞穴，這裡洞內幽暗神祕且洞中有水，據說以前有電視節目來採訪過，但洞口很小當然船也不能進入。

當下走出感覺可以好好喘口氣，因為第一次看到這樣多的蝙蝠啊! 還好牠們是在冬眠.....，但是相較於桃園蝙蝠洞已看不到蝙蝠 ，來到【月洞遊憩區】這裡卻是可以看到這樣多，我想也是一次特別的體驗呢！膽子較大的朋友若有機會來到花蓮旅遊， 我想也是可以來【月洞遊憩區】這探險啦！

月洞遊憩區

地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪53號

電話：(038) 781-022 營業時間：09:30~17:00

票價：全票100元 / 半票50元

文章來源：小瑜兒愛旅行也愛美食 FB：小瑜兒愛旅行也愛美食

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