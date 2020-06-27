動靜皆宜！ 超詳細「宜蘭傳藝中心」園區交通、景點、DIY體驗懶人包

國立傳統藝術中心簡稱傳藝中心，也就是大家熟悉的宜蘭傳藝中心，園區內有許多台灣傳統建築和街道，每一個地方都非常值得拍照留念。傳藝中心裡分成動態和靜態兩大類，動態展示是定時舉辦的技藝展演活動，靜態則是展示館內的文物展示，還有許多販售傳統工藝品的特色商店。宜蘭傳藝中心能玩的東西真的非常多，就讓小編告訴大家這裡有什麼好玩的吧！

宜蘭傳藝中心門票資訊

宜蘭傳藝中心有許多漂亮的景點和有趣的體驗，但是門票卻一點也不貴，讓國人可以沒有門檻地接觸台灣的傳統藝術，以觀光的方式讓旅客在無形之中認識傳統藝術，體驗台灣的傳統藝術文化，藉此讓傳統藝術能在台灣一直保存下去。

門票價格：普通票150元，學生票120元，縣民票100元，免票（未滿6歲、身心障礙及其陪同者）。

營業時間：9:00～18:00，全年無休。

停車費用：每小時30元，當日最高收取60元。

宜蘭傳藝中心怎麼去

火車。 圖／Wikipedia

搭客運

在台北市政府轉運站搭乘首都客運1570號公車至羅東轉運站，轉乘台灣好行冬山河線或241號公車至國立傳統藝術中心。

花費時間：85分鐘。

費用：160元。

首都客運241羅東—蘇澳新站時刻表：羅東發車10:00、12:00、14:00；蘇澳發車11:00、13:00、15:00。

台灣好行冬山河線時刻表

搭火車

在台北車站搭乘普悠瑪號或太魯閣號至羅東車站，步行至羅東車站後站，轉乘台灣好行冬山河線或241號公車至國立傳統藝術中心。

花費時間：100分鐘。

費用：267元。

自行開車

如果是會開車的旅客，自駕前往宜蘭非常方便，因為有國道五號和雪山隧道，台北市區至宜蘭傳藝中心的距離只有約65公里。

花費時間：60分鐘。

費用：油錢。也可以在台北租車自駕，24小時的費用約1,500元。

傳藝中心地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

包車前往

不會開車也不想擠大眾交通的旅客，包車絕對是你最好的選擇！不但可以選擇從台北出發，到宜蘭之後想去哪裡就去哪裡，還有專業司機介紹宜蘭的歷史，讓你這趟行程收穫滿滿。

包車時間：一天以8小時計算，超時當場支付現金給司機。

費用：台北出發費用約4,000元，宜蘭當地包車約3,000元。

宜蘭傳藝中心建築

三館三街三建築

宜蘭傳藝中心的園區分成三館三街三建築，三館為演藝廳、展示館、曲藝館；三街為文昌街、臨水街、魯班街；三建築為文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅。傳藝三街道都是依照台灣各地老街的特色來設計的，將台灣的傳統建築風貌保留於此。而三建築中的廣孝堂和黃舉人宅，是真實存在於台灣歷史上的建築，分別於清朝和日治時期建造，近年來將其保存並重組復建於宜蘭傳藝中心內，這些具有歷史意義的建築，非常值得旅客細細品嘗其中的歷史故事。

文昌祠

文昌祠。 圖／kkday

文昌祠是中華民國建國後首座由政府在台灣興建的祠廟，正殿供奉的主神為文昌帝君和五聖文昌，祂們共同守護台灣的莘莘學子們。文昌祠有許多傳統藝術雕刻和作品，例如粧佛、花瓶五賽、門神和交趾陶等，都是由台灣傳統技藝大師所製作，非常值得一看。

廣孝堂

廣孝堂。 圖／Flickr

廣孝堂原為鄭氏家廟，建於日治時期、約西元1921年至1925年之間，由台灣各地鄭氏宗親募集資金所建立的。廣孝堂原本坐落於宜蘭市，差點因為都市計劃而遭到拆除，後來在政府與當地居民的合作下，將原本的建築拆卸保存，並於民國90年重建於宜蘭傳藝中心的園區內。

黃舉人宅

黃舉人宅。 圖／Flickr

黃舉人宅為清朝第一位宜蘭舉人的故居，原本也座落於宜蘭市，後來也是保存並轉移至傳藝中心內復建。黃舉人宅是台灣傳統的三合院建築，由宜蘭知名的木匠師一磚一瓦重新組建，保留許多舊時的建築特色，絕對能讓前來的旅客感受到當時居民的生活。

文昌街

文昌街。 圖／Flickr

文昌街是依照台灣各地的建築特色設計而成的，呈現台灣傳統社區的生活場景。文昌街的建築主要以閩南建築風格為主，但是閩南風格到了日治時期，受到西方文化的影響，多了點巴洛克建築的裝飾，因此在文昌街上，可以看到文化融合的結晶。

臨水街

臨水街。 圖／Wikipedia

臨水街位於文昌街旁，與文昌街有著高低落差，利用地勢落差、階梯和建築的交錯，呈現台灣老街的建築特色，走在這些街道中，真的和逛老街一樣有趣！站在園區內的拱橋，可以將臨水街的街景盡收眼底，從不同角度看這個景色，別有一番風味。

魯班街

魯班街。 圖／kkday

魯班街以工匠始祖魯班來命名，街道上共有五棟建築，與其他兩條街道相比，魯班街多了點現代感。既然這條街道命名為魯班街，那當然是有不少手工藝體驗和工藝品展示啦！因此喜歡手作的旅客千萬別錯過魯班街。這裡還有一間咖啡廳，傳藝中心逛累了就能在這邊休息。

演藝廳

演藝廳。 圖／kkday

演藝廳全名為蔣渭水演藝廳，位於園區中央，場地可容納超過400位觀眾，除了舉辦展覽，這裡也有表演節目，園方會不定期邀請國際一流團隊至此表演。不想錯過台灣與國際的藝術交流活動，那就得多到宜蘭傳藝中心官網查看最新消息！

展示館

展示館。 圖／kkday

展示館顧名思義就是展示一些傳統藝術作品，部分是常設展，另一部分會舉辦主題特展與研究成果展。常設展有木作、竹籐、漆藝、織繡、陶瓷和金屬等藝術作品，還有提供語音導覽系統，讓旅客能更加了解這些藝術作品的意義，將這些珍貴的傳統技藝持續流傳至未來。

曲藝館

曲藝館。 圖／kkday

曲藝館有常設的傳統戲曲表演可以觀賞，目的是讓更多人了解台灣傳統戲曲藝術，使這些傳統表演藝術的傳承者能被看見，並讓國人重視傳統藝術。戲曲最早出現於南宋，發展至今有多達兩百多種劇種，被聯合國教科文組織納為文化遺產之一，可見戲曲絕對是台灣非常珍貴的資產。

宜蘭傳藝中心玩什麼

青春照相館

青春照相館。 圖／kkday

如果是喜歡復古風的旅客，那就千萬不能錯過宜蘭傳藝內的青春照相館！相館內提供許多復古服飾、配件，可以穿著這些衣服在園區裡拍照，傳藝中心內每個角落拍起來都非常復古。也可以選擇由相館的專業攝影師為旅客拍照，能洗照片和拿到照片的電子檔，是傳藝中心內非常值得體驗的活動。

柑仔店

龍鬚糖。 圖／Flickr

文昌街的柑仔店絕對是許多人小時候的回憶啊！在柑仔店裡只需要少許零錢，就能買到龍鬚糖或糖葫蘆等零食，還可以玩洞洞樂或是打個彈珠台拿到玩具。宜蘭傳藝中心裡面的柑仔店不但能讓大人回憶童年的美好，也能讓小孩知道以前兒童最樸實的樂趣。

捏塑體驗

捏麵人。 圖／Flickr

吉緣捏塑藝坊位於文昌街內，可能許多人沒聽過捏塑，但是如果說捏麵人，一定就非常多人知道了。以前捏塑的材料是麵粉加糯米粉，作品完成後是可以吃的，近年來捏塑變成許多學校的美勞作業之一，因此改成黏土材質讓作品可以永久保存。

藍染體驗

藍染。 圖／Flickr

卓也藍染纖維文化館位於傳藝中心的傳習所內。藍染最早出現於荷蘭時期，是由台灣藍草中取得染料，再將布匹染上美麗的顏色，這項技藝已經流傳近四百年，是台灣非常珍貴的文化資產。傳藝中心的藍染工坊可以體驗藍染手作，也可以學到藍染的相關知識，以及購買客製化藍染商品。

冬山河遊船

冬山河遊船。 圖／KLOOK

宜蘭傳統藝術中心的園區內有一個碼頭，能搭乘電動小船前往冬山河親水公園，單程約2.5公里，旅客可以選擇單程或來回，費用分別是75元和150元。從冬山河上能用不同角度欣賞傳藝中心，搭著小船享受迎面而來的微風，非常愜意！

宜蘭一日遊這樣排

宜蘭除了傳藝中心，還有超多景點可以去，不管是自然景點或是人文都市景點，宜蘭通通都有！小編幫大家安排幾個一日遊路線，只要其中一天週末就可以來個宜蘭放鬆之旅。

路線一

太平山見晴懷古步道→宜蘭傳統藝術中心→冬山河遊船

路線二

宜蘭傳統藝術中心→梅花湖步道→幾米公園

路線三

宜蘭傳統藝術中心→冬山河遊船→龜山島賞鯨

宜蘭傳藝老爺行旅

宜蘭傳藝老爺行旅。 圖／agoda

宜蘭傳藝老爺行旅。 圖／agoda

宜蘭傳藝老爺行旅是老爺酒店集團的品牌之一，坐落於宜蘭國立傳統藝術中心園區內，以讓旅客更加了解傳統藝術的目標前進。傳藝老爺行旅的建築由紅磚黑瓦組成，打造傳統三合院的風貌，還有古典江南園林造景，讓前來的旅客彷彿穿越時空回到民國初年的台灣。

小編偷偷說：只要入住宜蘭傳藝老爺行旅，就能憑房卡暢遊宜蘭傳藝中心。

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

宜蘭傳統藝術中心是許多人曾經去過的景點，但是可能很少人知道，原來傳藝中心內有這麼多故事，以及超多有趣的傳統工藝體驗。看完宜蘭傳藝中心的園區和體驗介紹，是不是對這裡有更深的了解呢？這個週末就來個宜蘭傳藝中心一日遊吧！

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