宜蘭「羅東夜市美食」必吃人氣小吃懶人包！三星蔥湯包、臭豆腐別錯過

說到去宜蘭玩晚上的行程，肯定免不了就是去羅東夜市大吃一頓啦！雖然那個人潮常常多到讓人畏懼，但每次去宜蘭還是都會羅東夜市去吃美食，小編現在已經是看好目標買一買回民宿吃了，實在是太多人、夏天又熱，無法久待哈哈哈，雖然有些東西買回家風味會比現場差一點，但還是可以接受的拉～到底小編有哪些去宜蘭羅東夜市必吃的美食呢！今天就列出幾間小編必吃，羅東夜市美食推薦！

財記臭豆腐

財記臭豆腐。 圖／FunTime小編群

財記臭豆腐。 圖／IG, hungping_shane

這間本來不在小編規劃裡的臭豆腐，經過時發現滿滿人潮，還有讓人無法忽略的臭豆腐香氣，馬上加入排隊行列。選項有脆皮臭豆腐、麻辣臭豆腐、清燉臭豆腐、清蒸臭豆腐還有招牌起士堡，有乾、有湯，牆壁上也有圖可以做參考。脆皮臭豆腐是大塊的那種，外表酥脆、裡面扎實，吃的到臭豆腐的香氣又不會太臭，泡菜是屬於不會太酸的那種，搭配臭豆腐剛剛好；麻辣臭豆腐裡面有鴨血跟臭豆腐，份量還不小，鴨血很嫩、氣泡很少，而且沒有噁心的血味，豆腐很入味，也是屬於沒有到非常臭的那種，吸飽湯汁非常好吃，湯頭不會很鹹、滿舒服的那種辣度跟濃度，小編覺得喜歡臭豆腐的人千萬別錯過這一家！

地點：宜蘭縣羅東鎮公正路110號

營業時間：週三～週一14:00-22:30（週二公休）

東山鴨頭

東山鴨頭。 圖／FunTime小編群

想吃這間東山鴨頭可能要先做好要排一下的準備，不過點餐付款拿到號碼牌後也可以去買其他東西或是晃一晃，非常人性，過號也不用怕（因為你付款了哈哈哈）這間東山鴨頭有的東西就跟一般東山鴨頭店差不多，店裡的招牌蔥大腸可千萬別錯過，雖然對小編來說有點油，但是還是非常多人推薦必點！米血Q彈入味、小鳥蛋炸到稍微有點硬又不會太硬，小編非常喜歡這口感！找不到的話就認藍色的招牌喔～

小編小提醒：不確定在哪可以看攤位號碼1104喔

地點：宜蘭縣羅東鎮民權路；羅東觀光夜市中山公園三周圍1104號

營業時間：週三～週一14:00-22:30（週二公休）

小春糕渣

小春糕渣。 圖／IG, peiiiiiyiiiii

糕渣口感很神奇，還沒上網查之前，實在很難猜出他是甚麼東西，炸的微微酥的外表，裡面口感有點綿，但一下子就化掉了，有一點甜味加上胡椒的香氣，查了才知道糕渣是雞湯、肉醬混一起成濃湯，冷凍成肉凍後裹太白粉下去炸，真的超特別！

地點：宜蘭縣羅東鎮公園路100號

營業時間：

週一～週六：15:00-1:00

週日：15:00-23:00

嚐味鮮湯包

嚐味鮮湯包。 圖／IG, hanhanyen

來到宜蘭怎能錯過蔥！這灑滿蔥的湯包馬上列入小編的必吃名單，點好餐後就可以自己找座位，叫號用號碼牌取餐。湯包咬下後湯汁滿滿，搭配上頭的新鮮蔥花，超滿足～蔥花是不會過嗆的那種，可以吃到滿滿蔥的清甜，如果不敢吃蔥的朋友也可以選原味湯包或起士湯包～

小編小提醒：湯包外帶要盡早吃，不然蔥悶著會稍微沒那麼脆

地點：宜蘭縣羅東鎮公園路142號

營業時間：週一～週日：16:00-23:00

玉圓堂

玉圓堂。 圖／FunTime小編群

這間玉圓堂外表看似平凡，但其實也是間厲害的飲料店，主打野生愛玉跟黑糖粉圓系列商品，本身不太愛黑糖的小編，喝一次就愛上，不是那種死甜的黑糖，雖然無法調甜度，但是玉圓堂的黑糖不會膩，搭配上牛奶是順口的感覺，粉圓也滿Q的，好喝！檸檬愛玉有別於一般的愛玉，玉圓堂使用的是野生愛玉，吃起來不會軟軟沒有口感，只有蜂蜜本身的甜度在這炎熱的天氣喝上一杯，酸酸甜甜沁涼消暑，覺得黑糖珍珠鮮奶太甜膩的話，這個清爽的口味也是不錯的選擇唷！

地點：宜蘭縣羅東鎮公正路107號

營業時間：

週日～週四：10:00-22:00

週五、週六：10:00-22:30

七巧味三星蔥多餅

七巧味三星蔥多餅。 圖／IG, eat.chunchun

來宜蘭怎能不吃蔥！必須再說一次，因為小編本人是蔥控XD這間蔥多餅也是經過就能看見滿滿人潮，排隊時就能看見老闆沒停過的手以及攤位上一箱一箱切好的蔥，特製餅皮包裹大量蔥花和肉餡，炸至金黃色，一口咬下，湯汁跟蔥的香氣撲鼻，餅皮酥脆且不會有噁心的油膩感，加上胡椒香氣，吃完一整顆也不是問題！

地點：宜蘭縣羅東鎮公園路

營業時間：

週日～週四：17:00-21:00

週五、週六：16:30-21:00

看完後是不是超想去吃一波，雖然還有很多有名的店家還沒吃過，但這幾攤是小編每次去都必須先吃一輪的店，之後還有更多宜蘭羅東夜市美食也會繼續和大家分享，快找時間來趟宜蘭之旅吧！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime六月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」