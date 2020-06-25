花蓮私房瀑布秘境「瓦拉米步道」　大口呼吸芬多精享愜意

瓦拉米古道位於台灣花東縱谷的玉里鄉，屬玉山國家公園範圍內，最遠可以一路走到南投東埔溫泉。全長約13.6公里，整條步道平緩並沿著拉庫拉庫溪谷而上，有亞熱帶至寒帶特色的完整生態體系，除了保有蓊蓊鬱鬱的闊葉林相及杉木造林地，也蘊育著許多豐富多樣的動、植物資源。除了可以走在鋼索吊橋上眺望綿延山巒，還能夠近距離欣賞約10層樓高的瀑布沖刷而下，壯觀的景色更是讓人流連忘返。

圖/IG@bababa_lu

在健行其間，不但可體會昔日布農族人開山拓路的艱辛，還更能充分感受與大自然交融的美妙。其中有一個奇特的景象，一顆樹撲倒在地，彷彿像一隻黑熊在地上爬，耗資11年完成的「黑熊來了」紀錄片也是到此步道拍攝取景，如此惟妙惟肖的大自然雕刻也成了瓦拉米步道的一大奇景！

而瓦拉米步道最具特色莫過於它的一號步道裡的「山風一號吊橋」，從入口處到吊橋橋頭大約0.9公里，而吊橋是有人數限制的，最多至5人、限重500公斤，遊客走吊橋時得多加留意吊橋上的人數。從橋上往下瞧，溪水潺潺且沿著山壁間流動，在橋上放眼望去，群山包圍的景觀更是迷人。而吊橋也不太會晃且非常安全，因此，相當適合全家大小來感受一下走在橋上被樹林環繞的美妙氛圍，也能在此拍照打卡，留下美好的回憶。

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另外，瓦拉米步道還能巧遇最美的雉科鳥類嬌客「藍腹鷴」，藍腹鷴棲息在台灣山區2300公尺以下的中低海拔闊葉林，大多以植物的果實、種子、昆蟲為食，其羽色深邃豔麗，恣意徜徉在步道覓食，優雅姿態十分吸睛，因藍腹鷴行動謹慎，若發現人跡，也會趕緊逃離，因此要見到藍腹鷴可謂十分罕見！玉山國家公園管理處也呼籲民眾，若幸運巧遇藍腹鷴，只要安靜欣賞即可，切勿為了拍照就拿食物餵食，以免影響生態與環境。





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