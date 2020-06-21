花蓮玩水「3天2夜消暑之旅」！溯溪、獨木舟、戲水路線大公開

夏天要到了，大家已經可以把塵封在衣櫃許久的泳衣拿出來囉！炎熱的夏天裡，室外活動大概只有玩水能夠消暑吧。花蓮一直是國人非常喜歡的旅遊城市，花蓮的好山好水及清幽的環境，讓前往花蓮玩的旅客能完全放鬆。花蓮有非常多玩水的體驗以及秘境，就讓小編來告訴大家，花蓮有哪些夏天玩水的好去處吧！

花蓮怎麼去？

花蓮。 圖／Wikipedia

前往花蓮的方法越來越多，從最一開始的公路，到後來慢慢發展的火車鐵路以及飛機，從台灣各地到花蓮的時間也越來越短。便利的交通讓許多人只要一個週末就可以前往花蓮旅遊，接下來就一起來看看前往花蓮的交通方式吧！

搭火車

從台北車站搭乘台鐵至花蓮有四個車種可以搭乘，其中以太魯閣和普悠瑪號最快，兩者的班次加起來一天約有20班左右。

花費時間：約2–2.5小時。

費用：單程440元。

搭客運

想搭客運慢慢欣賞沿途風景的旅客，可以前往台北的南港轉運站，搭乘台北客運1071號以及統聯客運1663號，兩者合計每天共有超過100個班次，是前往花蓮班次最多的大眾運輸工具。

花費時間：約3.5小時。

費用：單程320元。

搭飛機

前往花蓮可搭乘立榮航空，一週來回共有四個航班，去程：週六8:40、週日17:30；回程：週六10:00、週日18:50。

花費時間：40分鐘。

費用：單程1,663元。

自行開車

因為2020年初蘇花改南澳至大清水路段通車，台北到花蓮的車程從原本的3.5小時，縮短為2.5小時，讓回家和出遊的人方便許多。

花費時間：約2.5小時。

花蓮當地交通

機車

前往花蓮的旅客如果主要都在市區玩，那麼就很推薦租機車，因為市區有些道路比較窄，而且停車場也不好找，騎機車的話不但好停車、也很方便。

機車24小時費用：300元左右。

汽車

花蓮的面積相當大，如果要從北邊跑到南邊，騎機車的話會非常疲累，因此如果要大範圍移動的話，開車是最好的選擇！另外，如果有山上的行程，開車也會是比機車安全的方式。

汽車24小時費用：1,200–1,500元。

包車

如果旅客不會開車，又怕天氣太熱騎車很累，那麼包車就是最好的選擇！包車一天每人只要平分600元左右，不但有冷氣吹，還有司機載到各個景點，許多在地司機也會熱情地講解，讓旅客能更了解花蓮這塊土地。

包車8小時費用：2,500元左右。

秀姑巒溪泛舟

秀姑巒溪泛舟。 圖／KLOOK

秀姑巒溪發源於中央山脈，是台灣東部最大的河川，切穿海岸山脈形成峽谷和曲流，五月至十月時為豐水期可以體驗泛舟。在秀姑巒溪泛舟時大概分為兩段，前半段的水流較平穩，需要花較多的力氣划船，差不多以奇美休息站為分界點，享用完便當之後，下半段開始水流逐漸變得湍急，還有激流與險灘，不太需要划行即可前進，是整個泛舟過程最好玩的時候。在秀姑巒溪泛舟絕對是夏天前往花蓮必玩的體驗！

最佳體驗時間：每年5月–10月水位豐滿期。

泛舟場次：9:00、11:00。

泛舟時間：約5個小時。

花蓮賞鯨

花蓮賞鯨。 圖／kkday

花蓮是台灣非常熱門的賞鯨地點，有高達95%的機率能看到鯨豚，不管是早上下午或是晴天雨天，看到鯨豚的機率都是一樣高的。因為鯨豚類都是群居動物，因此每次出現的數量都非常龐大，前往花蓮賞鯨的旅客，各個都能大飽眼福啊！目前在花蓮外海發現的鯨豚種類有27種，佔全球的三分之一，是台灣非常珍貴的資源，今年夏天就趕快出發去看這群可愛又聰明的動物吧！

賞鯨場次：6:00、8:00、10:00、13:30、15:30，可能依季節略有不同。

賞鯨時間：約2–2.5小時。

清水斷崖獨木舟

清水斷崖獨木舟。 圖／kkday

清水斷崖可說是無人不知曉的花蓮景點吧！清水斷崖介於蘇花公路的仁和崇德路段之間，長達21公里，是個世界難得一見的景色。在清水斷崖划行獨木舟時，一側為寬闊無垠的大海，一側是高聳直立的峭壁，在海上欣賞清水斷崖，比在陸地上看到的更加壯觀。清水斷崖獨木舟大致分成四個場次：日出團、向陽團、早上團以及下午團，每個場次能看到的景色都不一樣，絕對是要通通體驗過一輪的啊！

難度：適合沒有獨木舟經驗的新手。

獨木舟場次：日出團（3:30）、向陽團（5:00）、上午團（9:00）、下午團（15:00），場次時間依店家稍有不同。

體驗時間：約4–5個小時。

鯉魚潭SUP

鯉魚潭SUP。 圖／kkday

鯉魚潭位於壽豐鄉的鯉魚山腳下，是花東縱谷國家風景區的北端，鯉魚潭與一旁的鯉魚山合影，茂密的山林以及藍綠色的湖水，讓人有置身於外國仙境的感覺。因為鯉魚潭是封閉的池潭，水面相當平靜、不會有風浪的擾動，非常適合新手在此體驗SUP。傍著絕美的湖景和翠綠的群山，不管是新手或是老手，到鯉魚潭體驗SUP絕對都是人生一大享受！

難度：非常適合新手。

獨木舟場次：9:00、14:00，一天通常兩個場次。

體驗時間：約2.5個小時。

花蓮溯溪

花蓮溯溪。 圖／KLOOK

花蓮溯溪不像秀姑巒溪泛舟、清水斷崖獨木舟這麼有名，不過也是一項花蓮非常特別的體驗。在花蓮溯溪，不但可以欣賞鬼斧神工的花蓮大峽谷，還能親身走在這些壯麗的河谷之中，享受與大自然的零距離接觸。由專業的在地教練帶著旅客，絕對是非常安全的，還能前往只有在地人才知道的玩水地點以及在山林之中野餐，每一個活動絕對都是非常難得的經歷。

難度：依照路線有不同的難度，花蓮溯溪有適合新手也有難度較高的路線。

溯溪場次：半日遊8:00、13:00出發，一日遊8:00出發。

溯溪時間：半日遊約4個小時，一日遊約8個小時。

花蓮海洋公園

花蓮海洋公園。 圖／Flickr

花蓮海洋公園真正的名字是遠雄海洋公園，是台灣第一座以海洋為主題的遊樂園，共有八個主題園區，佔地51公頃，一天內要玩完全部的遊樂設施可是非常困難的。除了遊樂設施，花蓮海洋公園還有海洋生物表演以及水族館，於2019年夏天更是推出全新的遊樂設施──海豚3D戲水池，裡面逼真的海豚雕像，真的會讓人有與海豚共游的感覺，也是夏天消暑的好去處！

門票費用：全票890元（19–65歲），優待票790元（13–18歲），學童票590元（7–12歲），幼童票390元（3–6歲）。

營業時間：平日9:30～17:00，假日9:00～17:00，暑期9:00～18:00。

立川漁場

立川漁場。 圖／KLOOK

立川漁場是個非常適合全家大小一同前往，除了有導覽員帶領旅客了解黃金蜆，還能到魚池裡面體驗摸蜆，並且將新鮮現抓的黃金蜆帶回家烹煮。如果在立川漁場玩到肚子餓的話，還有蜆風味菜可以吃，人多的話可以點一桌合菜，人少的話也可以單點熱炒，不管怎樣都能吃得很滿足！立川漁場園區內還能DIY蜆殼，由園方準備的美麗蜆殼以及加工材料，讓小朋友們親手製作紀念品。

摸蜆費用：120元，每張票可帶走一台斤的黃金蜆。

摸蜆時間：9:00～17:00。

建議攜帶：短褲、拖鞋和換洗衣物。

銅門翡翠谷

翡翠谷。 圖／IG, williamtso1011

翡翠谷是近年來逐漸興起的景點，位於秀林鄉的翡翠谷距離市區約30分鐘的車程，是前往花蓮旅遊必訪的景點之一。翡翠谷的入口位於銅門大橋旁，門口有翡翠谷的立牌，應該很簡單就能找到，途中需經過一條完全無光的隧道，因此欲前往的旅客需要自備照明工具喔！翡翠谷的淺淺的非常適合玩水，還有美麗的水簾瀑布，在這裡戲水真的超級夢幻，不過翡翠谷沒有救生員，因此旅客們一定要自行注意安全喔！

交通方式：在花蓮火車站搭乘1131號公車至銅門，下車後步行過銅門大橋，即可看到翡翠谷入口；自行開車的旅客只要將目的地設為翡翠谷即可。

砂婆礑遊憩區

砂婆礑遊憩區。 圖／IG, andyxp03

砂婆礑溪位於花蓮縣秀林鄉，是花蓮市重要的水源地，周圍環繞數座1,000多公尺高的山，擁有非常豐富的自然資源。河水留至砂婆礑遊憩區已經趨於平穩，因此可以在此處戲水，砂婆礑溪經過陽光的照射，溪水就好像由一顆顆晶瑩剔透的寶石所組成，非常閃耀動人。雖然此處的水流非常平穩，但還是可能藏有危險，旅客若要前往一定得結伴同行，並且隨時注意周遭的狀況喔！

交通方式：在花蓮後站搭乘305號公車至水源村，下車後步行約1.5公里；自行開車的旅客地圖搜尋砂婆礑遊憩區，距離市區約10公里。

花蓮三天兩夜涼爽之旅路線

夏天就是要玩水！來到好山好水的花蓮，怎能不在山林秘境溪流中玩水呢？小邊幫大家排好一個花蓮玩水三天兩夜之旅，讓旅客能到花蓮徹底消暑一下，趕走夏天所有的熱氣和焦躁的心情。

Day 1

花蓮賞鯨→立川漁場→鯉魚潭（SUP體驗／環湖步道散步／踩船）

Day 2

秀姑巒溪泛舟（包含搭車時間約需8個小時）→東大門夜市

Day 3

清水斷崖獨木舟→太魯閣國家公園→溯溪體驗

看完這些花蓮玩水體驗和景點，是不是跟小編一樣在心裡有股衝動，想要回家馬上收拾行李出發呢？花蓮真的是一個非常適合度假放鬆的地方，不管是趁著連假玩個三四天，或是週末快閃都非常適合，花蓮還有很多特有的美食，想想就超級期待下一趟花蓮之旅啊！

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