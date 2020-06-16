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特色古玩太有趣！宜蘭懷舊風老宅咖啡廳，「佬家」帶你重返舊時光

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

關上厚重窗門，走進咖啡廳，像沖泡咖啡的濾網，過濾了外頭吵雜的人聲，而前台燈光的置換所營造的氛圍，使人一下就融入其中，坐在窗旁看著忙碌的人群，與世隔絕般的寧靜，讓一杯咖啡，暫時放下心中的紛紛擾擾，「佬家」咖啡。

下午的光線照射進二樓裡，海棠花紋的窗戶充滿時代感，寬廣的空間，加上充沛的陽光，不論是誰都想慵懶的在這裡待上一整個下午。

二樓也有放置書籍供顧客瀏覽和一些老物件的擺設。

榛果海鹽黑磚

由72%比利時巧克力製作而成，除了材料講究外，蛋糕上搭配微鹹的海鹽奶霜增加風味，扎實的內餡，品嘗起來相當濃郁且順口，加上榛果酥脆的口感，讓整體味道更有層次變化，同時也是一款無麩質(無麵粉)蛋糕，推薦給對健康飲食較注重的顧客。

冬焰拿鐵

這款老闆童年回憶的味道，是由古早味熬製的冬瓜茶與拿鐵調配而成，冬瓜茶與牛奶、咖啡的比重各不相同，互相交融出優雅美麗的火焰紋路，顧名冬焰拿鐵。冬瓜茶的甜味修飾了咖啡本身的苦味，卻不失咖啡最本質的風味，喝起來較沒有負擔，非常適合不常喝咖啡的顧客們。

藍莓巴斯克乳酪蛋糕

起源於西班牙巴斯克地區的甜點，有著焦黑外皮為最大的特色，果醬使用在地小農種植的有機藍莓，搭配乳酪醇厚的奶香，在風韻上添增一筆清新的味道，簡直絕配。

拿鐵

簡約優雅，拿鐵帶有堅果可可的香氣，而咖啡豆採用精品配方(手工挑豆)，故品質較佳，適合大眾對於簡單生活的需求。

手沖咖啡

經由老闆親自挑選的咖啡豆，根據不同品種其沖泡方式各不相同，溫度控制是一大重點，一丁點沖泡的條件改變都會使咖啡的風味有所差別，尤其講究製程與方法，所以每一杯咖啡都是獨一無二的。

老闆告訴我，以前父親和朋友們敘舊時，常會親自沖泡一些咖啡招待朋友們，從國家大事聊到彼此生活的芝麻小事，所有交談的時間裡，無論歡笑、憂傷，或是彼此的靜默，全都濃縮在這一杯咖啡中，這樣的媒介提供人們沉澱思考及開放的生活態度，讓人體認到何謂「生活」，也因為如此老闆萌發出在未來開一間咖啡店的夢想。

佬家店裡許多有趣的古玩

陶製的魚型古玩，彷彿是生活在日本浮世繪世界裡的魚類，瘦長的身軀，乾扁的嘴巴，奇形怪狀的型態，實在很有趣。

這是自古以來養豬人戶所使用的豬槽，而現在廢物利用將它改造成店面最具特色的古玩，而頂光的照射使它像極了博物館裡的藝術品。

另外也有免費網路給顧客使用。

除此之外擁有咖啡證照的老闆，還額外進修味蕾開發的課程，提升對味蕾的精準及敏感度，而老闆姐姐則是負責烘焙等工作，開發出許多獨特風味的蛋糕和甜點，在這間咖啡店裡，姊弟倆人彼此互相照顧合作，為顧客提供最恬靜的優質環境，是放下煩憂的絕佳地點。

佬家

商家地址 : 佬家咖啡 宜蘭縣羅東鎮林森路100號

商家電話 : 039545355

營業時間：11:00-18:00 / 無固定公休, 常休禮拜二。

平均消費 : 一杯飲料或150元

停車資訊：奇利停車場、公正停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/2WpZUGg


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咖啡 拿鐵 蛋糕

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