雨神來了也不怕！宜蘭「7大室內好玩景點」大公開，雨天造訪更對味

從秋冬的東北季風，一直到四五月的梅雨季節，再到夏秋二季的颱風，宜蘭真的是滿常下雨的，宜蘭漂亮的野外景點實在很多，但就怕下雨來攪局，壞了興致。不過別擔心，就算在宜蘭遇到下雨，也有很多好玩景點可以當備案，甚至在下雨天造訪更有風味！本期小編就為大家盤點一些宜蘭雨天好去處，再也不用擔心雨天沒地方去啦！

蘭陽博物館

雨天必訪宜蘭小窗口

下雨天來到宜蘭，最值得造訪的就是宜蘭的地標「蘭陽博物館」啦！位於宜蘭頭城的蘭陽博物館，原本是清代烏石礁的遺址，擁有完整的濕地生態，百年多後建築師融合當地海岸特色與自然建築工法，用巨石在水上交錯堆疊出這座博物館，斜三角形的外觀遠遠望去就像佇立在水中的一面山壁，非常具有特色。館內分為四個樓層：山之層、平原層、海之層和時光廊，可以認識宜蘭的自然環境，以及漢人與噶瑪蘭人的歷史足跡與人文風采。透過全館的透明玻璃窗，還能遙望龜山島，就算下雨一整天也不怕沒得玩。

小編偷偷說：都說「蘭陽博物館是認識宜蘭的窗口」，果然不是隨便說說而已！能夠親近溼地自然生態，還能逛逛博物館拍照打卡，實在值得在下雨天來細細品味。

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號

開館時間：

週四至週二 9:00~17:00（16:30起停止售票）

每週三（若逢國定假日照常開放）、農曆除夕、年初一休館

門票：

常設展廳及兒童探索區：全票100元，團體票(20人以上)80元，學生票50元

特展聽：全票 30元，團體票(20人以上)20元

交通：

自行開車：由基隆方向沿台2線濱海公路往南行駛，即可抵達。

大眾運輸：搭乘東部幹線火車至頭城站下車，往烏石港方向步行20分鐘，或轉乘宜蘭縣境公車131、1766、紅1(週末行駛)，至蘭陽博物館站或烏石港站下，即可抵達。

蜡藝蠟筆城堡

雨天就躲進蠟筆城堡

蜡藝蠟筆城堡。 圖／IG, keeep_waalking

不管是搭火車或是開車，行駛在宜蘭靠近蘇澳一帶，遠遠就能看見蠟筆形狀的大城堡矗立在蘭陽平原上，相當吸睛，城堡前方有超大停車場，下雨天開車前往非常方便！館內展示蠟筆原料、製程的介紹，以及全自動蠟筆製造機的運作，還有DIY體驗區，包括玩色工坊、彩色筆工坊、蠟筆工坊以及人體彩繪，可以自己製作彩色筆、蠟筆，做完人體彩繪還可以在一旁的星光大道拍照留念，孩子們都超喜歡！門票包含這4種DIY的體驗，也可以折抵館內消費，在這邊購買各式色筆商品哦～

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號

營業時間：8:30-18:00

門票：全票250元（可體驗4項DIY活動及折抵100元消費）

交通：國道五號蘇澳交流道下→宜42鄉道直行約1分鐘

積木方舟博物館

亞洲首座積木博物館

積木方舟博物館。 圖／Flickr

全亞洲首座積木博物館就在宜蘭！積木方舟博物館位在宜蘭縣府對面，後方有大型停車場，雨天開車出遊超便利。館內有超過百萬顆積木，館藏超過千件，展出數百件國內、外大師級鉅作，簡直就是積木界的小故宮。還沒進入博物館，就能看見各種積木堆出的動物，像是烏龜、乳牛，展館外還有一系列的漫威英雄超吸睛。博物館內分成展覽區、親子DIY積木體驗區、餐飲區和戶外活動區，館內有全球最長的清明上河圖、蒙娜麗莎、瑪麗蓮夢露和各種卡通人物等都可以在館內拍個夠。購票時會拿到闖關卡，裡面有各種問題，可以在館內找到答案，答對所有問題出館時就可以兌換小禮物喔！大小朋友和積木迷們千萬別錯過這座樂高王國啊！

小編偷偷說：積木博物館每天都有限制入館參觀人數，所以強烈建議大家要先到網路預約參觀時間，現場才不會排太久。

地址：宜蘭市縣政北路2號

營業時間：09:00-16:30（週二、三公休），最後售票與入館時間：16:00

DIY教學時間：10:00～16:30

門票：目前門票優惠200元（原價250元），可憑票製作3項DIY與兌換一份飲料

交通：宜蘭火車站前搭乘1766公車於縣府站下車，步行約2分鐘

奇麗灣珍奶文化館

燈泡珍奶首創地

奇麗灣珍奶文化館。 圖／Flickr

奇麗灣珍奶文化館本身是一棟綠建築，除了保留大片綠地之外，更採用引地表冷源做空調、自然風導流、再生能源等綠能設計，相當環保。珍奶文化館是「燈泡珍奶」的發源地，把珍珠奶茶裝進燈泡狀的容器內，看起來更加可口，更曾風靡全台。館內展場的設置十分有台灣味，可以在懷舊攤車前拍拍照，也有工廠的語音導覽，可以集點換手搖飲，以及手搖珍奶、手作珍珠的DIY活動，下雨天來宜蘭，就來珍奶文化館自製珍奶吧！

地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

營業時間：週一至週五9:30-17:30，週六日9:30-18:00

門票：免費參觀，DIY另外計費

交通：國道五號蘇澳交流道下→左轉馬賽路→行駛台2戊線，於強項路右轉直行即可抵達

宜蘭國立傳統藝術中心

園區超大雨天玩不膩

宜蘭國立傳統藝術中心。 圖／Flickr

宜蘭國立傳統藝術中心是大家都不陌生的宜蘭景點，更是宜蘭雨天好去處，經過重新打造後，設施更豐富多元，不僅有由千盞燈籠組成的魚耀隧道和迷霧森林兩個新景點，原本充滿台式復古味的祠堂建築和街區內更是多了許多工藝品牌進駐。在充滿文青古味的傳藝中心內，多樣化的設施和活動包準你玩不完，無論是手作課程、特色體驗、廚藝教室，還是開超跑、遊船、欣賞藝術表演，逛各式文創館、藝術館和商店，絕對可以在悶悶的下雨天耗掉一整天，激起你的童心盡情玩樂。如果下雨天不知道要去哪裡，傳藝中心絕對是首選宜蘭雨天好去處！

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

營業時間：9:00-18:00（夜間延長營運時間以官網公告為主）

門票：全票150元，優惠票120元，宜蘭縣民100元，65歲以上長者75元

交通：搭乘台鐵至羅東火車站後，轉乘計程車約15分鐘即可抵達國立傳統藝術中心，也可轉乘台灣好行260至「國立傳統藝術中心站」下車，或搭乘國光客運(羅東-南方澳)至加禮遠橋下車，步行即可抵達。

橘之鄉蜜餞觀光工廠

雨天自己動手做果醬

橘之鄉蜜餞觀光工廠。 圖／IG, lily24235741

橘之鄉蜜餞觀光工廠製造販售各種水果製品，包括蜜餞、果醬和手工餅乾等，遊客可以先在園區內遊覽，了解水果製品從採收、分級、鹽漬、風乾到包裝的流程，參觀美麗的園區和建築，從全透明的蜜餞工廠迴廊觀看製作過程，再到工坊櫃台報名DIY，依照季節不同，會有不同的果醬可以製作，分別是：8至3月的金桔果醬、9至10月的洛神果醬，以及5月中至8月的芒果果醬，60分鐘內就可以完成，而且做完後可帶回三罐手作果醬，自己做的一定更好吃！

地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路33號

營業時間：8:30-17:30

門票：免費參觀，DIY 900元

交通：國道五號宜蘭交流道下→宜8鄉道

宜蘭文學館

日式風情超適合雨天品茶

宜蘭文學館。 圖／Flickr

宜蘭文學館前身是「舊農校校長宿舍」，為了提倡文學對於文化的重要性，縣府將這裡重新規畫，建構一個蘭陽文學的創新基地。遊客能在此欣賞蘭陽文學作品，感受濃濃日式風情。在金城武到這拍廣告後，人氣整個爆棚啊！宜蘭文學館隱身宜蘭市區巷弄內，簡樸的木造建築，步道鋪滿白色雅石，就像走進了日本民房一般，走在園區裡可以看到復古斑駁的紅磚牆和搖曳的樹景，文學館內也有簡媜、黃春明、林煥彰等人的書籍和兒童文學可欣賞借閱，館內另一棟「舊主祕公館」，則提供餐飲服務，在雨天下午到這靜靜的品茶、閱讀，配上空氣中淡淡的榻榻米香氣，伴你度過輕鬆愜意的午後時光。

小編偷偷說：除了文學館，旁邊有同樣充滿日式風情，超好拍照的宜蘭設治館，還有東部最大購物中心新月廣場，逛完文學館也可以到這地方看看喔！

地址：宜蘭市舊城南路縣府2巷(宜蘭設治紀念館旁)

開放時間：每週二至週日9:00-17:00，每週一、每年農曆除夕休館。

門票：免費

交通：搭乘台鐵至宜蘭火車站，沿舊城南路步行約13分鐘即可抵達位於左方的宜蘭文學館。

以上這些景點，果然都超適合雨天去看看，都超有氣氛的！以後遇到下雨天，就來安排個宜蘭雨天小旅行，到這些宜蘭雨天好去處去看看吧！

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