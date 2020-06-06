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2019獲選台東部落時尚好店！跟著達人吃出部落好味道

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲台東部落食尚好店推薦-巴歌浪船屋民宿。（圖／巴歌浪船屋民宿FB）
▲台東部落食尚好店推薦-巴歌浪船屋民宿。（圖／巴歌浪船屋民宿FB）

台東，對你來說是什麼印象呢？是開闊的山海、溫暖的人情，還是道地的美食呢？依著高聳海岸山脈、面對太平洋的台東，孕育了豐富的部落文化，其中包含了傳統習俗、服飾，以及最吸引人的「食」文化。從料理的食材、烹煮過程、菜色擺盤，都可以看出部落在地文化的深藏蘊含，這次我們要說的是「食物」的故事。

台東部落食尚好店推薦

台東部落食尚好店推薦＃1

比西里岸法樂海餐廳

▲台東部落食尚好店推薦-法樂海餐廳。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-法樂海餐廳。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

位於比西里岸的法樂海餐廳是由部落青年所經營的，有著以木材搭建的自然風建築與裝飾，搭配海景第一排的美景，更是讓人感到心曠神怡。若想遠眺三仙台，也可以選擇餐廳二樓的景觀座位，在溫柔的海風吹拂下，一邊平靜地享用美食。

▲台東部落食尚好店推薦-法樂海餐廳。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-法樂海餐廳。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

法樂海餐廳提供輕食與無菜單料理，食材皆取自山林與大海，運用了原住民的智慧，，以火烤、煙燻、醃製等各種料理方式，做成了當地獨一無二的部落無菜單料理。每一道餐食都小而精緻，其中像是鬼頭刀魚排的薄餅、刺蔥魚卵蒸蛋、包紅豆花生餡的Toron（糯米團）等，每一口都吃得出食材的天然，與廚師手作料理的溫度。

FB https://bit.ly/2tHy64k

地址：台東縣成功鎮白蓮路261號

電話：0915777124

時間：08:30～17:30、週二休

台東部落食尚好店推薦＃2

浮定咖啡FUDIN CAFE

▲台東部落食尚好店推薦-浮定咖啡。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-浮定咖啡。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

▲台東部落食尚好店推薦-浮定咖啡。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-浮定咖啡。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

同樣位於台11線上、三仙台附近的浮定咖啡FUDIN CAFE，是由部落青年夫婦用心打造與經營的空間，其中“fudin”在阿美族用語是「魚」的意思，因此在店外可以感受到濃濃的海洋與奔放的氣息，而店內則是老闆娘以手作編織裝飾的溫暖空間。

在老闆夫婦親自調配的咖啡香氣中，有著一篇篇部落的故事，帶著你透過料理、獨木舟體驗、溯溪深入部落，帶你玩山，帶你走水，在這裡不只是喝一杯咖啡，更是喝一杯部落文化。

FB www.facebook.com/fudincafe

地址：台東縣成功鎮三仙里芝田路186-3號

電話：0966691571

時間：10:00～21:00、週日10:00～20:00、週一休

台東部落食尚好店推薦＃3

夏娃綠岸&巫弩客木屋&40號倉庫‧凱莉酒釀

▲台東部落食尚好店推薦-巫弩客木屋。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-巫弩客木屋。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

厭倦了城市的快速步調與節奏嗎？來台東長濱走走吧！在這裡你可以靜下心來，吃一塊由小農耕作食材製成的手作蛋糕、天然的火龍果醬優格，或者是一杯淺嚐即止卻讓人留連忘返的小米酒，沒有滴滴答答走個不停的時鐘，沒有催促著你走人的下一班車，在這裡，只有生活。

▲台東部落食尚好店推薦-巫弩客木屋（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-巫弩客木屋（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

如果你想帶點什麼走，不妨將腳步放得更慢一點，欣賞一下阿美族傳統服飾、手作編織飾品的美麗，聽聽部落老闆分享，阿美族如何運用自然素材編織各種生活小物，動手DIY作出屬於你的部落回憶吧。

FB： www.facebook.com/OnokWoodHouse

地址：台東縣長濱鄉長濱村長光134-1號

電話：0988451555

台東部落食尚好店推薦＃4

巴歌浪船屋&LIAY的廚房 

「巴歌浪船屋」是一間由阿美族人哈旺和兒子Liay共同經營的民宿兼餐廳，有著白色船型的外觀，店名「pakelang」則是取自一種儀式的名稱，指的是族人共同完成一件事後，主人捕魚感謝參與者，共同完成大事。

▲台東部落食尚好店推薦-LIAY無菜單料理。（圖／巴歌浪船屋民宿FB）
▲台東部落食尚好店推薦-LIAY無菜單料理。（圖／巴歌浪船屋民宿FB）

而在船屋對面的就是Liay的廚房，這間部落食尚好店徹底地詮釋了「大海就是我們的冰箱」的概念，Liay說：「今天的海會賜給我們什麼，我們就用這些來製作料理。」，像是當日捕獲的鬼頭刀、紅甘、鰹魚等等的食材都絕對新鮮。從開胃菜、主餐、湯類、甜點都十分天然健康。

FB www.facebook.com/pakelangbnb

地址：台東縣長濱鄉樟原村大峰峰15號

訂餐專線：0911037535

台東部落食尚好店推薦＃5

力卡珈琲

▲台東部落食尚好店推薦-力卡珈琲（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-力卡珈琲（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

在金崙車站附近的力卡珈琲，是間提供下午茶與咖啡的小店，起源是因為老闆Sam& Jimm希望可以將他們的民宿「打個蛋海旅」的餐點分享給更多人，因此發展出這個空間，讓經過的旅人也能點一杯在地的馬告拿鐵、刺蔥拿鐵，感受台東部落食尚的風味！

▲台東部落食尚好店推薦-力卡珈琲（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-力卡珈琲（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

除了提供旅人小憩與放鬆的空間之外，也希望可以提倡環保，讓大家外借餐盤到海邊享用、以及使用麻繩外帶餐點、呼籲大家自備環保杯，一起環保愛地球。

地址：臺東縣太麻里鄉金崙路210號

電話： 089-772056

FB：www.facebook.com/inLi.kaCafe

台東部落食尚好店推薦＃6

阿塱壹部落廚房

▲台東部落食尚好店推薦-阿塱壹部落廚房。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-阿塱壹部落廚房。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

致力於環保的還有阿塱壹部落廚房，他們秉持著「經營部落廚房的起心動念其實是因為想要保護環境。」，經營者羅貝雯夫妻以這樣簡單的理念，開設了這間台東部落食尚好店。

以時令食材、水果，搭配部落傳統料理方式：水煮、燻烤、醃漬，製作出樸實的部落美食，呼應了現代人的健康飲食觀念，在阿塱壹部落廚房的餐桌上，吃的不只是部落美食，更是一種與土地共生共存的理念。

地址:臺東縣達仁鄉二鄰13號

預約電話:0958090180(羅小姐)

預約方式:目前採多人預約制

台東部落食尚好店推薦＃7

土坂金宿

▲台東部落食尚好店推薦-土坂金宿。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-土坂金宿。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

台東部落有著深厚的傳統文化，但是要怎麼讓現代人更加了解，就需要透過部落青年的力量，以他們熟悉部落文化與多元學習的能力來帶動，而土坂金宿正是返鄉青年亞璇的心血結晶。

▲台東部落食尚好店推薦-土坂金宿。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-土坂金宿。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

她土坂金宿打造成為旅宿、部落食尚文化、在地農特產品、手工藝品的綜合空間，在這裡你可以愜意地吃著部落美食、或是參加手工藝教學，不疾不徐地依著你的旅行步調，體會與台東有關的人、事、物。

FB 土坂金宿

地址：台東縣達仁鄉土坂村土坂路48-9號

電話：089-761668 / 0926-261-311

時間：17:00-21:00 (亦可來電洽詢)

台東部落食尚好店推薦＃8

撒麗坊豐味美食

▲台東部落食尚好店推薦-撒麗坊風味餐 。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-撒麗坊風味餐 。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

台東部落食尚文化最大的核心，是取用在地食材、以傳統方式手作，最後搭配料理人的創意，變化出多元豐富的部落美食。而撒麗坊不只做到了這點，從用餐環境開始，就是以原木、竹子、茅草搭建的傳統茅屋，餐具也是族人們親手製作，每一分一秒都讓你感受到部落在地的懷抱感。

▲台東部落食尚好店推薦-撒麗坊風味餐 。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲台東部落食尚好店推薦-撒麗坊風味餐 。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）

取自太平洋、海岸山脈的在地食材，自然也會因季節有所變化，其中最有特色的是每年4月到6月才能吃到的水母炒蛋，有著豐富的膠原蛋白，可以說是女性們必吃的台東部落食尚料理！在這裡每一種食材，都代表著每一個季節土地的生生不息。

FB https://www.facebook.com/toriktribe/

地址：台東縣成功鎮信義里都歷路63之1號

電話：089-841896 或 0966509919 吳小姐

時間：08:00～17:00

備註：可來電或臉書洽詢，請提早最少三天預訂

來到台東，不只是尋找心靈的解放，更是尋找味蕾的新鮮，如果能夠透過台東部落食尚好店的美食，感受這塊土地的溫度，或許也能與台東變得更加親近。

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咖啡 無菜單 拿鐵

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