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水上玩家走起！2020夏日宜蘭水上活動推薦：漂漂河×獨木舟×SUP懶人包

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到宜蘭，你會想到什麼？礁溪溫泉、龜山島賞鯨，還是衝浪？宜蘭有著良好的地勢與海岸線，因此非常適合進行水上活動，無論是溪流間的獨木舟、漂漂河體驗，或是海上的SUP，都是水上活動玩家非常推薦的體驗地區，一起來看看怎麼玩最消暑吧！

宜蘭水上活動推薦

宜蘭水上活動推薦＃1 那山那谷漂漂河

▲宜蘭水上活動推薦-漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲宜蘭水上活動推薦-漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

炎炎夏日，迫不及待想到水上樂園沖涼一下了嗎？如果不想人擠人的話，你可以有更好的選擇，來去宜蘭南澳體會更刺激清涼的玩法吧！宜蘭那山那谷漂漂河帶你遨遊在山林間的自然野溪，在專業教練帶領下，小至6歲、上至60歲，都可以輕鬆體驗大自然的趣味！

▲宜蘭水上活動推薦-那山那谷露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲宜蘭水上活動推薦-那山那谷露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果有打算要住一晚的話，也可以考慮直接選擇免裝備露營套裝，不只有免裝備露營服務、漂漂河體驗，就連鮮食料理包都準備好了！完全就是懶人出遊的超強小幫手，省去汗流浹背的辛苦，體會夏日輕鬆出遊的真諦！

宜蘭水上活動推薦＃2 鹿皮溪溯溪

▲宜蘭水上活動推薦-南澳鹿皮溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲宜蘭水上活動推薦-南澳鹿皮溪溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想要挑戰更刺激體驗的你，可以試試看位於山林間的鹿皮溪溯溪，有著藍綠溪水與豐富的溪谷地形，在專業教練的帶領下，一步一步涉水而行，親身體驗自然的奧妙與美好。來到溯溪終點，更有高達30公尺的金岳瀑布迎接你，看著壯觀的水勢滂沱而下，實為震撼。

宜蘭水上活動推薦＃3 東澳獨木舟

▲宜蘭水上活動推薦-東澳獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲宜蘭水上活動推薦-東澳獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

宜蘭由蘭陽平原與港灣組成，每個港澳都各有特色，而東澳就像是隱世般的秘境，若非藉由水上活動，很少人可以一探其神秘的面貌，透過獨木舟體驗，從海上一覽烏岩角一帶如啤酒般湛藍的海域，穿過鬼斧神工的海蝕洞，享受無人的礫石沙灘，深度感受大地的自然奧妙。

▲宜蘭水上活動推薦-東澳野營體驗。（圖／ying_chiara, Instagram）
▲宜蘭水上活動推薦-東澳野營體驗。（圖／ying_chiara, Instagram）

既然都來到了東澳秘境，當然不能划完獨木舟就走，如果時間充足的話，建議大家不妨可以放慢腳步，白天在東澳吃吃喝喝，晚上在這裡住一晚，體驗浩瀚無垠星空的震撼美麗，早晨再划獨木舟出海，欣賞寧靜迷人的海上日出，這才是秘境中的秘境啊！

宜蘭水上活動推薦＃4 南方澳獨木舟

▲宜蘭水上活動推薦-南方澳獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲宜蘭水上活動推薦-南方澳獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

當然，不能讓東澳專美於前，在宜蘭南澳同樣可以體驗獨木舟，南方澳獨木舟體驗區域位於海灣內，海況相對穩定，對於獨木舟新手來說，更能安心享受航行於海上的樂趣，也非常適合親子同遊，划玩獨木舟更能到南方澳漁港大啖美食，豈不是夏日一大享受嗎？

宜蘭水上活動推薦＃5 秘境沙灘SUP

▲宜蘭水上活動推薦-南方澳SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲宜蘭水上活動推薦-南方澳SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲宜蘭水上活動推薦-南方澳SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲宜蘭水上活動推薦-南方澳SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了獨木舟體驗之外，宜蘭也非常適合體驗近年來非常夯的SUP，南方澳與烏岩角這兩個地方，都是不少人的首選。不同於獨木舟，SUP的玩法更多樣，可以站著、坐著、躺著划，用不同的視角與方式乘風征服宜蘭海灣的美麗，探索無人的彩石沙灘秘境。

看完以上幾種宜蘭夏日水上活動的介紹，你是不是也開始覺得心動了呢？趕快趁著夏日真正來臨之前，決定要玩什麼，等待梅雨季過後，放晴就馬上出發吧！

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獨木舟 水上活動 秘境

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