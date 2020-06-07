隱身田野的全白建築！宜蘭礁溪「最美異國風咖啡廳」 黑宅二店成IG美拍焦點

宜蘭礁溪近期新增全新IG打卡熱點，全白咖啡廳隱身綠油油的田野間，實際走進可賞見殖民地路線的建築，每個角落都美得讓人忍不住按下攝像快門。而不限時、免服務費的隱藏版細節亦是絕大加分項，4月底試營運期間立馬引爆朝聖潮，至今仍被列在不少人的礁溪新景點清單。

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作為黑宅二店的「蒔花咖啡」，由頭城超夯景觀咖啡廳黑宅團隊打造，翻轉成全白系列的整體設計，美感絲毫不亞於黑宅咖啡，被譽為礁溪最美咖啡空間也不為過。戶外除了有一望無際的稻田，還有許多異國式擺設，其中宛如海島風格的庭院就為人氣必拍場景之一。

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踏入店內，又是別有摩洛哥風情的天地。透過圓拱的設計將各個座位空間巧妙分區，燈飾、沙發、桌椅皆能看得出精心搭配的痕跡。「蒔花咖啡」主打職人手沖的義式咖啡，也提供多款質感餐點可選，還有特色印度香料奶茶等品項，讓人不僅有彷彿置身國外的環境，連食物也能體驗異國享受。

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由於「蒔花咖啡」不限制用餐時間，因此無提供訂位服務，唯有現場滿位時才開放登記候位，想去的人可卡個時間，若幸運搭配好天氣就更完美啦！

蒔花 DailyBlossom Cafe & More

地址：宜蘭市礁溪鄉十六結路23-17號（導航至「盧森堡民宿」，咖啡廳就在隔壁）

營業時間：10:00-17:00（週三公休）

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