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全台首座「國際豪華渡假村」！搶眼梯田設計+坐擁山海美景，台東「知本六善溫泉酒店」將開幕

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
世界知名渡假村品牌Six Senses攜手日本建築師隈研吾、美國代表性景觀設計AECOM，打造全台首座國際豪華飯店。 圖／CLAD、住邦資產管理官網
世界知名渡假村品牌Six Senses攜手日本建築師隈研吾、美國代表性景觀設計AECOM，打造全台首座國際豪華飯店。 圖／CLAD住邦資產管理官網

映入眼簾的梯田設計建築，周邊滿是山林及無敵海景，如此迷人的世外桃源不必特別花大錢飛到國外，在台灣就能享受！全球頂級渡假村品牌「Six Senses」聯手日本鬼才建築師隈研吾、美國景觀設計AECOM等，選在台東打造全台首座豪華飯店「知本六善溫泉酒店（Six Senses WUMA）」，讓大家在本地也可沉浸於隱世秘境。

圖／CLAD
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「六善酒店集團（Six Senses Hotels Resorts Spas）」享譽國際，散佈世界各地的飯店，座座美感指數爆表。這次首度插旗台東，選在以溫泉最為聞名的知本開設「WUMA六善溫泉酒店」，可輕鬆賞見360度零死角的夢幻山景和太平洋風光。特別的是，佔地雖超過6萬坪，但僅提供26棟別墅、共69間客房，廣泛開放更多與大自然結合的空間，提升住客超值體驗。

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WUMA預計2021年開幕，早在2017年國外網站就已釋出模擬圖，單看已讓人迫不及待親眼看見完成品。而示意圖中最搶眼的，莫過於融合本土農耕特色的「梯田設計」，加上善用天然建材的隈研吾操刀加持，更加符合了品牌強調身心合一的六感感官之旅，療癒程度值得期待。

圖／CLAD
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另外，飯店設有不少樂活設施，像是招牌SPA水療中心、室內外溫泉泳池、瑜珈館等，而這座奢華的空間距市中心、機場只要30分車程，相信開幕後勢必成為最值得一去的度假聖地，現在立馬先列入旅遊清單收藏！

Six Senses位在馬爾地夫的渡假村備受喜愛，為不少夫婦蜜月必去。圖／住邦資產管理官網
Six Senses位在馬爾地夫的渡假村備受喜愛，為不少夫婦蜜月必去。圖／住邦資產管理官網

台東WUMA「知本六善溫泉酒店」

地址：台東縣太麻里鄉（預計2021年開幕）

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