壯闊美景此生必遊！「太魯閣國家公園」景點、路線懶人包

太魯閣，許多人都只知道是花蓮知名景點，擁有高聳峭壁、峽谷，看起來十分壯闊，但你知道其實太魯閣國家公園是由好多個景點組成的嗎？想去太魯閣玩，但一想到繁瑣的交通、蜿蜒的路線就頭大嗎？這篇太魯閣攻略除了介紹景點和也幫大家整理了常見的交通方式跟太魯閣遊玩路線，讓你輕鬆玩太魯閣。

太魯閣國家公園

太魯閣國家公園成立於1986年，橫跨花蓮、南投、台中三個城市，在太魯閣國家公園園區內可以見到許多鬼福神工的自然美景，包括擁有神祕谷步道之稱的砂卡礑步道、沿著高聳斷崖的錐麓古道、著名的長春祠通通都在這！除此之外還有各式各樣的峭壁、峽谷、溪流等秀麗景緻。

小編偷偷說：在大雨、地震等天災時，因應安全，有些景點可能會不開放參觀哦～

※太魯閣國家公園官網

※太魯閣開放管制查詢

如何抵達太魯閣

新城(太魯閣)車站。 圖／Wikimedia

因中央山脈阻隔，除了自駕遊外，想要到太魯閣國家公園遊玩的朋友可以在「新城火車站」或「花蓮火車站」下車，透過「火車+租車自駕」、「火車+公車」的方式抵達太魯閣。

【自駕遊】從北部出發

南港/木柵出發

沿國道5號行駛至蘇澳，接蘇花公路（台9線）到達太魯閣國家公園遊客中心。

新店出發

沿蘇花公路（台9線）行駛通過宜蘭、蘇澳，到達太魯閣國家公園遊客中心。

【自駕遊】從南部出發

沿台11線行駛可從台東到花蓮，接蘇花公路（台9線）至太魯閣國家公園遊客中心。

【火車】從北部出發

前往新城火車站

北部往新城火車站。 圖／FunTime

前往花蓮火車站

北部往花蓮火車站。 圖／FunTime

【火車】從南部出發

前往新城火車站

南部往新城火車站。 圖／FunTime

前往花蓮火車站

南部往花蓮火車站。 圖／FunTime

【火車轉程交通方式】搭乘台灣好行

台灣好行。 圖／Wikimedia

台灣好行-太魯閣線 行駛路線：

花蓮火車站→七星潭→新城火車站→太魯閣→太魯閣遊客中心→長春祠→燕子口→綠水→天祥

雖然沒有火車可以直達太魯閣，但抵達新城/花蓮火車站後，可以搭乘「台灣好行-太魯閣線」。

從新城火車站出發至太魯閣約15分鐘抵達；從花蓮火車站出發至太魯閣約45分鐘。

※台灣好行往返太魯閣時刻表

【火車轉程交通方式】租車

有趕時間或是想要繞到太魯閣周邊景點玩的朋友，則可以考慮抵達花蓮後，選擇租車自駕遊。

※租車可參考花蓮租車這樣玩攻略

太魯閣景點

砂卡礑步道

砂卡礑步道。 圖／Wikimedia

砂卡礑步道全長約4.1km，沿著砂卡礑溪而行，景緻優美，除了能夠看見蓊鬱的樹林、清澈的藍綠色溪水和奇形怪狀的岩石，其中最特別的是砂卡礑步道就鑿於大理石峭壁上，因此在行走步道時，抬頭就能望見岩石，步道中較顛頗的路段也有階梯，方便行走。

小編偷偷說：砂卡礑步道外有小型停車場，可以免費停車。

布洛灣台地

布洛灣台地。 圖／Flickr

布洛灣台地為大型雙層河階，分成上、下兩台地，整個布洛灣被山環繞，景色非常優美，除此之外還有遊客解說服務、多媒體節目和太魯閣族工藝展示館能夠帶你穿梭歷史，來場人文之旅。

小編偷偷說：布洛灣以前還是太魯閣族的生活部落唷。

錐麓古道

錐麓古道。 圖／Flickr

錐麓古道是合歡越嶺古道的殘存遺跡，全長10.3km，因地形與修復工程，目前僅開放3.1km。錐麓古道與砂卡礑步道同樣闢於險峻的山壁中，不僅風景優美，還有山友稱在這裡可以看到太魯閣的最美景致，但錐麓古道有較多崎嶇不平的山路與石頭路，加上許多路段都像是腳踩懸崖邊，較適合有爬山經驗的朋友。

小編小提醒：環境特殊有承載量管制，想爬錐麓古道需先上官網申請入園許可，確認通過後才可在當日進行門票購買唷。

門票價格：全票200元；半票100元

燕子口

燕子口。 圖／Wikimedia

在燕子口你不僅能看到高聳入天的岩壁，還能看見大理石被燕子用嘴不斷啄而成巢的洞穴，幸運的話還能看見燕子群在此穿梭唷～不過燕子口容易有落石，來這邊參觀記得戴安全帽唷，不小心忘記帶的朋友可以到「布洛灣前的畔服務站 哨所」或是「太魯閣國家公園管理處」租借，美景誠可貴，生命價更高～

九曲洞

九曲洞。 圖／Flickr

九曲洞為太魯閣峽谷的精華景點之一，全長約700m，步道本身接緊連著高山深壑，地形十分險峻。在九曲洞，你可以仔細一覽大理石的節理、褶皺、斷層和峭壁上的岩生植物，完全就是天然的地理小教室。

慈母橋

慈母橋。 圖／Wikimedia

慈母橋為一座紅色大橋，站在橋上向東望去，能夠看到大理石峽谷，也是許多朋友來太魯閣遊玩的必訪景點之一。在慈母橋東側還能看蔣中正為紀念母親所見的慈母亭；而在慈母橋中段的青蛙石上有座蘭亭，則是蔣經國為紀念母親所建。

岳王亭與吊橋

岳王亭與吊橋。 圖／Wikimedia

岳王亭位在中橫公路173k（慈母橋-合流露營區之間），為紀念民族英雄岳飛所建，遊客們可以在這乘涼休息、欣賞連綿青山與溪水，也可以到旁邊的吊橋散步～這座吊橋雖沒有特殊名稱，但橫跨立霧溪，因此站在吊橋上不僅可以俯瞰整個立霧溪，還有吊橋兩旁的山峽景致。

小編偷偷說：就連溪水上的岩石紋理都能清楚可見唷。

白楊步道-水簾洞

白楊步道-水簾洞。 圖／Wikimedia

白楊步道內有7座隧道，全長約2.1km，除了能看見峽谷、斷崖、太魯閣最大的瀑布─白楊瀑布，還能看見大名鼎鼎的水簾洞。水簾洞的形成非常奇妙，起因於當年台電開鑿施工隧道使得湧泉循著岩石縫隙傾瀉不斷，現在成為一個非常著名的景點，因此進到水簾洞裡必須穿著雨衣，不然會被大水淋成落湯雞哦。

小編小提醒：想要抵達水濂洞需要通過前面7個隧道，隧道裡沒燈，記得要帶手電筒哦。

長春祠

長春祠。 圖／Wikimedia

長春祠為傳統式的廟堂式建築，為紀念開闢中橫公路不幸殉職的工人所建。在登上長春祠前，會走一小段的長春祠步道和階梯，其中階梯因為台階較高不易走，因此還有天梯的稱號，不過登上長春祠就有涼亭可以歇息，這裡的視野很好，可以欣賞得到峽谷瀑布。

天祥

天祥。 圖／Wikimedia

天祥的大約位置在中橫公路東段，距離太魯閣約19km，亦屬太魯閣國家公園園區。來到天祥，可以在天祥梅園賞梅（冬季）、在普渡橋俯瞰大沙溪與塔次基里溪匯流成立霧溪，還能看到擁有台灣九華山之稱的祥德寺。

小編偷偷說：在普渡橋至祥德寺的途中，還能看見白衣觀音唷。

太魯閣遊玩注意事項

注意1：一天不要排太多景點

注意2：出門一定要帶水

注意3：出發前請充分休息

注意4：有需要戴安全帽、雨衣、手電筒的景點一定要帶

注意5：有些景點會因為氣候、地震因素暫不開放進入，出發前可先上官網查詢。

太魯閣景點大多需要爬坡與健行，不僅花費時間較長，對於體力消耗也較大，因此出發前記得要充分休息，在山上也記得要隨時補充水分，以免身體脫水、中暑。

平常沒有在運動的朋友，建議一天也不要排太多景點，可以簡單排一、兩個景點，之後再到花蓮市區走走。

小編小提醒：如果是很少運動或走山路的朋友，回飯店後可以拉筋、做些伸展運動，以免第二天全身痠痛不已。

太魯閣遊玩路線推薦

太魯閣大橋。 圖／Wikimedia

太魯閣景點真的很多，以下小編列出常見的路線給大家參考，大家可以依據自身需求調整成自己想要的行程。

太魯閣遊客中心→砂卡礑步道→長春祠

燕子口→慈母橋→岳王亭→九曲洞

慈母橋→岳王亭→天祥→長春祠

太魯閣錐麓古道一日遊→花蓮市區

砂卡噹步道→燕子口→花蓮市區

九曲洞→岳王亭→白楊步道

岳王亭→九曲洞→天祥景點→長春祠

太魯閣國家公園真的超多景點，還沒去過太魯閣的你趕緊找個時間來去感受一下大自然的魅力吧，光是路程中看見太魯閣特殊的地形景觀，就能讓你感覺旅程一切值得。欣賞完太魯閣的自然美景後，還可以到市區走走逛逛、大口吃美食，補充一整天的能量！

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