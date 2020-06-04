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在地人秘密口袋名單！宜蘭5大超美食衝一波，吃過才算接地氣
【圖、文：行遍天下】
宜蘭美食可不是只有羅東夜市這麼簡單，高手藏於民間的好口味，讓每個宜蘭人幾乎都有一長串口袋名單可以獻寶。而長年東奔西跑挖掘各式好玩好吃的美食旅遊攝影師「蔡蔡子」這次大方推薦，深藏於口袋名單、從小到大都熱愛的銅板美食，蔡蔡子說：「如果只有吃卜肉、鴨賞、羊肉湯就太不宜蘭了，吃過以下5家，才真的接地氣！」
義峰蔥油餅
蔡蔡子首推，覺得是心目中最好吃的蔥油餅，吃得到三星蔥甘甜。嚴選當日現採青蔥，加以獨家配方的手工製法，有酥香Q彈好口感。
地址：宜蘭縣羅東鎮民生路130號
電話：03-955-3223
礁溪香腸伯
上抹茶山、五峰旗瀑布前的超人氣店家，連在地人都甘願來排隊的超美味。獨特以潤餅皮包裏現烤香，腸、糯米腸與香菜、菜脯，交融出絕佳美味。
地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路路邊人潮聚集處
電話：0927-066-196
將軍茶葉蛋
愛吃蛋的蔡蔡子特別推薦的茶葉蛋，從以前在北宜公路移至頭城，仍然好滋味。50年代懷舊小食，濃濃茶葉蛋香滷得入味，帶點微辣感的十足過癮。
地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路一段117號
電話：03-987-5588
無名豆花
堪稱默默無名卻營業了超久的時間，當地人嘴饞時都會來吃一碗！沒有名字的豆花攤，充滿傳統的古早好滋味，簡單實在的綿密豆香。
地址：羅東夜市建芳藥局前
電話：無
頭城無店名臭豆腐
位於頭城鬧區大路旁，幾乎鄰近伯伯、阿姨都會下午來報到的超美味。地瓜蝦餅大溪漁港的海蝦拌入現削地瓜， 炸得酥脆，配上自製蒜醬，有夠好味。臭豆腐也很值得試試看。
地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段275號隔壁
電話：0926-193-987
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