快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

天然水療SPA隨你泡！「小太魯閣」溯溪初階者也能輕鬆抵達

聯合新聞網 / 行遍天下
不用辛苦排隊等下水，恣意在這個秘境裡享受沁涼。
不用辛苦排隊等下水，恣意在這個秘境裡享受沁涼。

【圖／文：行遍天下．圖片提供：眺躍鳥活動營區】

秀林鄉的三棧部落有「小太魯閣」之稱，而附近的玫瑰谷溯溪行程，也是近來很受歡迎的祕境景點。玫瑰谷的水非常清澈，最深處大約3公尺，光線好時水面呈翠綠色，四周只聽見蟲鳴鳥叫，格外靜謐清幽。

光線好的時候水面是翠綠色，四周只聽見蟲鳴鳥叫，格外靜謐清幽。
光線好的時候水面是翠綠色，四周只聽見蟲鳴鳥叫，格外靜謐清幽。

清澈透亮的水色，近看碧綠、深一點的則呈現神秘的藍色。
清澈透亮的水色，近看碧綠、深一點的則呈現神秘的藍色。

這條沿著三棧北溪走的溯溪行程適合初階者，地形多數平緩，只有幾段稍有高差，需要攀著岩縫或石頭上爬。去程約兩小時，就可以抵達此行折返點玫瑰谷，在旁邊的大石頭玩跳水，享用教練帶來的泡麵火鍋或烤肉，或是往高處多走些，從另一個視角遠眺玫瑰谷。

溯溪行走過程中，全程都要佩戴安全帽，以保護安全。
溯溪行走過程中，全程都要佩戴安全帽，以保護安全。

教練會提供防寒衣、安全帽、溯溪鞋、救生衣等基本配備，甚至可以揹著充氣式SUP(立槳)上山，讓你躺在玫瑰谷的清澈水潭放空漂流一陣。玫瑰谷最大特色是清幽，若到砂婆礑溪或翡翠谷等熱門溯溪路徑，有時跳水可是要排隊。而順著教練的指示體驗過程中，幸運的話，溯溪途中還可看到玫瑰石、大理石，像是這祕境溪谷送給來客的美麗贈禮。

站在小瀑布下方，就是最天然的水療拍打SPA。
站在小瀑布下方，就是最天然的水療拍打SPA。

　

秘境探索

眺躍鳥活動營區

地址：花蓮縣秀林鄉近崇德，以Google地圖搜尋可定位。

電話：0966-755-737

網址：www.wings-outdoors.com

價位：玫瑰谷溯溪團，含設備與基本點心，每人1,000元，若烤肉為1,350元。三人共用一張SUP板，每人1800元。眺躍鳥提供客製化小團服務，6-10人成團，可隨需求調整行程。

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溯溪 火鍋 泡麵

延伸閱讀

出現粉刺、玫瑰痤瘡？專家教4招 戴口罩不傷皮膚

雙拼飯送湯、港式便當買3送1！「D弐拾弐」優惠限15天

老爺酒店「＋1元送1晚」！新竹台東雙城遊「每人最低1750」還送SPA按摩

4個家庭登塔曼山2家迷路 桃園搜救隊18小時全找回

相關新聞

天然水療SPA隨你泡！「小太魯閣」溯溪初階者也能輕鬆抵達

秀林鄉的三棧部落有「小太魯閣」之稱，而附近的玫瑰谷溯溪行程，也是近來很受歡迎的祕境景點。玫瑰谷的水非常清澈，最深處大約3公尺，光線好時水面呈翠綠色，四周只聽見蟲鳴鳥叫，格外靜謐清幽。

全台首座「國際豪華渡假村」！搶眼梯田設計+坐擁山海美景，台東「知本六善溫泉酒店」將開幕？

映入眼簾的梯田設計建築，周邊滿是山林及無敵海景，如此迷人的世外桃源不必特別花大錢飛到國外，在台灣就能享受！全球頂級渡假村品牌「Six Senses」聯手日本鬼才建築師隈研吾、美國景觀設計AECOM等，

夏日去賞鯨！東部「熱門賞鯨景點」大公開，花蓮行程千元有找

台灣因四面環海，與亞洲多數國家相比下，海洋生態非常豐富，想要賞鯨、賞豚、海釣都非常方便，如果這個夏天你還不知道要做什麼？那麼賞鯨行程趕快安排起來！ 最合適的賞鯨季節和最熱門的賞鯨景點，小編通通告訴你～

影／台東多良高架鐵路 最美3分鐘視角首度曝光！

因應南迴鐵路電氣化工程，台東多良火車站今天改線通車，全長2.7公里高架鐵路，最美視角也首度曝光，令人讚嘆不已。鐵道迷說：...

坐在海上玻璃球！花蓮隱藏版「天空之鏡」美呆，還能拍一波逗趣照

不必羨慕國外著名的天空之鏡美景，花蓮台版秘境就夠你拍上一整天啦！之前曾推出沙灘車體驗的在地店家，這次新推電動車活動，而人氣最夯的隱藏版「天空之鏡」再度升級，不僅可以坐在海上玻璃球拍美照，還有可愛的恐龍

11間必喝「宜蘭在地飲料店」懶人包！30年檸檬愛玉老店、點滴奶茶宜蘭限定

手搖控絕對要喝爆！趁著炎夏來襲，今天按照部落客卡夫卡愛旅行推薦的宜蘭在地自創品牌，為大家整理宜蘭市內、羅東、頭城必喝的飲料店，去宜蘭玩別忘了嘗鮮！ ｜宜蘭市｜ 一、30年檸檬愛玉老店 宜

宛若走入動畫魔法森林！宜蘭「林美石磐步道」仙氣盎然

屬雪山山脈系的林美石磐步道，為低海拔亞熱帶溪谷峽谷地形，取名來自所在地舊名「林尾」代表礁溪最後開墾的山林村落之意，後來以台語發音接近「美」而作替換，演變為現今「林美」之名，再結合步道重點景觀「石磐」瀑布上，有塊四稜砂岩的堅硬大石如盤，而得名「林美石磐步道」。

海上滑獨木舟、到無人沙灘住一晚、野營烤肉！遠離人群賞花蓮絕美景觀

近幾年東海岸吹起獨木舟與SUP(立槳)風，大家前來花蓮親近海域，用另類角度在海上回頭看陸地，這才發現遠眺清水斷崖的景觀真的很耀眼，說足以拿來《冰與火之歌》拍片場景也不為過。而眺躍鳥營地，提供了「獨木舟無人沙灘野營」的獨特體驗，遠離人群、親近太平洋的行程就此展開。

花蓮絕美5星級「蝴蝶谷渡假村」限定優惠太欠住！獨立泡湯、露天溫泉統統免費

花蓮首座結合原始森林、溫泉的複合式高級住宿園區「蝴蝶谷溫泉渡假村」，這陣子配合防疫陸續推出限定優惠，目前仍有機會以每人約1300元的價位，爽住5星級的6人房！近期還加碼早鳥好康，加上10%服務費價值約

2020台東國際「熱氣球嘉年華」即將盛大開跑！4大亮點報你知

每年到了七、八月台東都會舉辦「台灣國際熱氣球嘉年華」總會造成一股熱潮，人潮幾乎淹沒整個台東，每年的台灣國際熱氣球嘉年華除了各式各樣特別的熱氣球外，光雕音樂會也是一年比一年盛大，媲美澎湖花火節！跟著小編一起來看看今年台東的「台灣國際熱氣球嘉年華」有什麼亮點吧！

夜晚獨享星空與日出！花蓮清水斷崖「無人沙灘野營」，秘境夏日4玩法推薦

各位朋友是不是已經在家悶壞了呢？隨著疫情狀況好轉，部分限制也開始鬆綁，像是職棒開始限制人數，讓球迷粉絲可以入場同樂，這也顯示其實有限度地出門吃飯、旅遊，基本上是沒什麼問題的！但是提醒大家出遊，還是要做好防疫措施，戴口罩勤洗手，避免去人多的地方，這次就帶大家來去花蓮清水斷崖體驗無人沙灘野營、獨木舟，獨享整片秘境的玩法！

走跳世界／來去花蓮 吹歐風

疫情趨緩，始終保持「零確診」的花蓮，山海相環，有全台最大的城堡飯店、滿眼綠意的大農大富，不只「大而美」，近來也有一家小巧...

熱門新聞

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

天然水療SPA隨你泡！「小太魯閣」溯溪初階者也能輕鬆抵達

全台六月活動懶人包！「端午龍舟賽、浪漫花季」通通有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。