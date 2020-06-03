天然水療SPA隨你泡！「小太魯閣」溯溪初階者也能輕鬆抵達
【圖／文：行遍天下．圖片提供：眺躍鳥活動營區】
秀林鄉的三棧部落有「小太魯閣」之稱，而附近的玫瑰谷溯溪行程，也是近來很受歡迎的祕境景點。玫瑰谷的水非常清澈，最深處大約3公尺，光線好時水面呈翠綠色，四周只聽見蟲鳴鳥叫，格外靜謐清幽。
這條沿著三棧北溪走的溯溪行程適合初階者，地形多數平緩，只有幾段稍有高差，需要攀著岩縫或石頭上爬。去程約兩小時，就可以抵達此行折返點玫瑰谷，在旁邊的大石頭玩跳水，享用教練帶來的泡麵、火鍋或烤肉，或是往高處多走些，從另一個視角遠眺玫瑰谷。
教練會提供防寒衣、安全帽、溯溪鞋、救生衣等基本配備，甚至可以揹著充氣式SUP(立槳)上山，讓你躺在玫瑰谷的清澈水潭放空漂流一陣。玫瑰谷最大特色是清幽，若到砂婆礑溪或翡翠谷等熱門溯溪路徑，有時跳水可是要排隊。而順著教練的指示體驗過程中，幸運的話，溯溪途中還可看到玫瑰石、大理石，像是這祕境溪谷送給來客的美麗贈禮。
秘境探索眺躍鳥活動營區
地址：花蓮縣秀林鄉近崇德，以Google地圖搜尋可定位。
電話：0966-755-737
價位：玫瑰谷溯溪團，含設備與基本點心，每人1,000元，若烤肉為1,350元。三人共用一張SUP板，每人1800元。眺躍鳥提供客製化小團服務，6-10人成團，可隨需求調整行程。
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