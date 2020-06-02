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夏日去賞鯨！東部「熱門賞鯨景點」大公開，花蓮行程千元有找

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
賞鯨。 圖／Pixabay
賞鯨。 圖／Pixabay

台灣因四面環海，與亞洲多數國家相比下，海洋生態非常豐富，想要賞鯨、賞豚、海釣都非常方便，如果這個夏天你還不知道要做什麼？那麼賞鯨行程趕快安排起來！

最合適的賞鯨季節和最熱門的賞鯨景點，小編通通告訴你～

台灣賞鯨季節

賞鯨活動雖然一年四季都可以報名參加，但其實根據不同的季節，能夠遇到鯨魚的機率卻大大不相同。以台灣來說，天候和海況較穩定的月份通常為4月～10月，因此4月～10月常常被推薦為最佳賞鯨季節，其中又以宜蘭賞鯨、花蓮賞鯨、台東賞鯨最有名。

宜蘭賞鯨

賞鯨。 圖／IG, mr.owenyang
賞鯨。 圖／IG, mr.owenyang

宜蘭最著名的賞鯨景點就是龜山島了，在龜山島你不僅能與飛魚、海豚共舞，還有專業的導覽解說員帶你認識龜山島與鯨豚生態，宜蘭龜山島賞鯨行程落在800～1000元，賞鯨、環島、登島等一系列活動行程約4小時左右就能完成，剩下半天的時間可以回到宜蘭或走訪其他宜蘭景點，根本超級划算！值回票價！

花蓮賞鯨

賞鯨。 圖／klook
賞鯨。 圖／klook

花蓮賞鯨一般都是由花蓮港出發，小編自己也參加過～在浩瀚的太平洋可以看到高達29種的鯨豚，包括常聽見的抹香鯨、偽虎鯨，還有許多成群的中小型海豚，出海時間約2.5～3小時，一路上船長都跟大家提醒哪裡有鯨豚出現了，要大家趕快拿起相機拍照，真的超SWEET。

花蓮賞鯨行程也很划算，千元有找！如果有想要去太魯閣的朋友還可以買套票行程，太魯閣和賞鯨一次滿足，最低只要1400元。

小編偷偷說：在花蓮石梯坪也有賞鯨活動可以參加唷。

台東賞鯨

賞鯨。 圖／kkday
賞鯨。 圖／kkday

在台東賞鯨通常會從成功港出海，在這裡你不僅可以看到抹香鯨、成群海豚，還可以從海上眺望台東熱門景點─三仙台，與連綿的海岸山脈～

賞鯨注意事項

別飲酒、別熬夜

賞鯨通常會以遊艇或船隻載我們出海的方式進行，喝酒與熬夜都會比平常更容易造成暈船。

不吃辛辣、刺激的食物

一是怕身體接受刺激加上出海會受不了，二是在海上總是沒有比在陸地上方便，如果真的不舒服也可以喝一些薑茶、薑糖預防暈船。

攜帶暈船藥、穿著透氣衣物

不管是遊艇還是船隻，基本上隨著浪拍打得越大，船本身就會搖晃，如果是容易暈船的朋友，除了攜帶暈船藥，也可以穿著透氣的衣物，這樣在船上比較不會感到緊繃、壓力的感覺。

※若真的暈船，也可以到甲板上呼吸新鮮空氣能，有緩解的效果。

不要將任何物品拋入海中或餵食鯨魚

大海有自己的一套循環法則，來到海上賞鯨千萬不要將垃圾或是人吃的食物丟入海裡，會造成海洋汙染。

與鯨豚互動（不拍打驚擾）

可以利用鼓掌、歡呼等肢體語言與鯨豚隔空互動，但千萬不要拍打船身，以免嚇到牠們。

特殊狀況

若有生理問題，如心臟病、高血壓，甚至是懷胎數周的孕婦出發前請自行評估和詢問醫生是否能參加賞鯨活動。

看完這麼詳細的賞鯨資訊有沒有動心了？台灣真的是超級寶島，在人文上，有繁華的市區、純樸的農村；在自然上，有蓊鬱的森林、豐富的海洋，簡直要什麼有什麼住在這麼有地理優勢的台灣還不趕緊賞鯨走一波～

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賞鯨 龜山島 環島

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