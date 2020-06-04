快訊

政院拍版！7年砸百億吸三大核心科技廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

疑孫殺祖母！日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀2死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

絕美龜山八景＋賞鯨！宜蘭「龜山島懶人包」　龜山島登陸免申請教學

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
龜山島。 圖/ Flickr
龜山島。 圖/ Flickr

位於宜蘭外海的龜山島為火山島地質，至今仍有一些火山活動，龜山島曾經有多達600名居民居住於此，後來因為軍事需要變成一個軍事基地，解除軍事管制後由海巡署管理，近年來開放旅客登島進行生態旅遊。龜山島上除了有由火山活動造成的特殊景觀外，還有許多特殊的動植物生態，是個非常值得前往旅遊的景點。但是，登上龜山島需要許多繁複的手續，就讓小編教大家如何不用自己申請登島，就能前往龜山島旅遊吧！

開放時間

龜山島。 圖/ Flickr
龜山島。 圖/ Flickr

龜山島每年開放時間為3月–11月，且為了保護龜山島上的生態資源，每日的登島名額都是限量的，想要進入龜山島的旅客也一定要由專業解說員陪同，因此幾乎所有前往龜山島的旅客，都是交由旅行社代辦登島申請以及聘請解說員。龜山島一日共有4個場次，分別是：8:30、10:30、12:30、14:30，每個場次皆限量450人，且必須在限定時間內離島。另外，龜山島上熱門的401高地攻頂體驗，更是每日限量100個名額。

開放時間：每年3月1日–11月30日9:00～17:00，週三不對外開放，天候不佳將會臨時封島。

登島證件：需攜帶國民身分證或健保卡。

登島費用：100元，包含清潔費與設施維護費。

登島名額：每日4場次共1,800人。

小提醒：民眾如果要登龜山島，須事前上官網申請。完成申請後，要記得把登島批號記下來喔！

▼龜山島登島申請連結，請點我

▼上401高地需額外申請，連結請點我

如何前往龜山島

龜山島。 圖/ Flickr
龜山島。 圖/ Flickr

龜山島距離台北相當近，只要搭乘客運或火車至烏石港，再步行前往烏石港遊客服務中心，找到憑證上指定的船家報到，等待人員到齊就可以乘船前往龜山島了。

搭客運

1.圓山轉運站出發

搭乘國光客運1877（圓山轉運站–烏石港轉運站）於終點站下車。

乘車時間：1小時20分

費用：129元

2.台北車站出發

搭乘國光客運1811（台北車站–羅東）或1812（台北車站–南方澳）於港口站下車。

乘車時間：2小時30分

費用：290元

搭火車

台北車站出發

搭乘自強號至頭城車站，轉乘國光客運1766（南方澳–烏石港）於終點站下車。

乘車時間：1小時50分鐘

費用：199元

龜山島一日遊行程

龜山島。 圖/ Flickr
龜山島。 圖/ Flickr

小小的龜山島其實有豐富的生態和古蹟，有島民的信仰中心「普陀巖」，還有過去軍事基地遺址等人文資源；龜尾湖環湖步道、全台唯一天然生長的原生蒲葵林相，以及龜山島神樹等豐富的動植物生態，都是非常值得花上幾個小時細細欣賞的。

登龜山島＋環繞龜山島

這個行程是所有登上龜山島的行程中最基本的，較著重於龜山島的生態解說，除了能進入龜山島以外，還會帶著旅客環繞龜山島欣賞龜山八景。行程長度約3小時，費用1,000元左右，每日約有2–3個船班，根據不同旅行社和季節會有不同的出發時間。

賞鯨＋龜山八景＋登龜山島

通常提到龜山島，最先聯想到的應該是賞鯨吧！賞鯨＋登龜山島＋龜山八景的行程是龜山島一日遊中最經典的一個，除了有專業導覽員在海上帶領旅客尋找鯨豚和欣賞龜山八景，也會登上龜山島進行生態解說，是非常豐富的一個行程。行程長度約4.5～5小時，費用1,300元左右，每日約有2–3個船班，根據不同旅行社和季節會有不同的出發時間。

401高地＋登龜山島＋龜山八景

登上401高地要走大概1,700個階梯，適合平常有運動習慣的人來挑戰，沿途的動植物種類相當多元，還有可能會有蛇類出沒，因此解說員都會攜帶木棍以保護旅客。每日限量100人的401高地，每到旺季一票難求，決定好日期的旅客一定要趕快預定。在401高地眺望龜山島和美麗的海洋，是辛苦走階梯最好的回禮，在這裡欣賞美景真的是人生一大享受！行程長度約6.5小時，費用1,600元左右，每日9:00出發。

龜山島賞鯨體驗

賞鯨。 圖／Pixabay
賞鯨。 圖／Pixabay

宜蘭外海常出沒的鯨豚種類高達11種，曾經出現過的鯨豚種類更至佔全球近1/3，是一片相當珍貴的海域，身在擁有如此豐富資源的台灣，到龜山島賞鯨絕對是台灣人必做的一件事。

賞鯨最佳月份：每年4月–10月。

賞鯨最適天氣：不論晴天或雨天，看到鯨豚的機會都高達95%，除非天氣太過惡劣，不然都是會出航的。

賞鯨行程

最基本的賞鯨行程是賞鯨＋龜山八景，這個行程不會下船登上龜山島，船上會有專業導覽員帶領旅客尋找鯨豚的蹤影，也會環繞龜山島欣賞龜山八景及由海水侵蝕和火山作用所形成的特殊景觀。行程長度約2.5～3小時，費用1,000元左右，每日約有2–3個船班，根據不同旅行社和季節會有不同的出發時間。

龜山島景點

普陀巖

普陀巖。 圖／Wikimedia
普陀巖。 圖／Wikimedia

龜山島普陀巖，舊稱拱蘭宮、廣德宮，是一座祭祀觀世音菩薩的寺廟，也是從前龜山島民唯一的信仰中心。後來隨著島民強制被驅離，這座寺廟也逐漸被荒廢，直到1994年才又將以前寺廟內的神像安置回去，並且有專人整理寺廟的環境。

龜尾湖步道

龜尾湖步道。 圖／Wikimedia
龜尾湖步道。 圖／Wikimedia

龜尾湖步道上有一座與普陀巖對望的觀音像，是過去軍方駐守於此時建造的，目的是為了祈求島上國軍的平安，也成為近年來除了普陀巖之外，另一個龜山島信仰中心。觀音像前的平台非常適合欣賞龜尾湖全景，站在好幾公尺高的觀音像旁，能給旅客一種安心的感覺。

龜山國小遺址

龜山國小遺址。 圖/ Flickr
龜山國小遺址。 圖/ Flickr

龜山島上原本有約600位居民，1977年因軍事考量而將島民遷至台灣本島，在此之前，龜山國小一直都有在招生，採每兩年招生一次。後來國軍駐守後，將校舍改為軍用宿舍，但是還是能在這些官兵的宿舍，看到一些以前龜山國小的模樣。

龜山坑道

龜山坑道。 圖/ Flickr
龜山坑道。 圖/ Flickr

龜山島上有一座軍事坑道，全長約有八百公尺，走在坑道裡有一陣陣涼風吹來，是島上最適合避暑的地方。坑道盡頭有一望無際的美麗海景，還有一座面向臺灣本島的廢棄砲台，若有敵軍登陸臺灣本島時，可以從敵軍背後攻擊，龜山坑道絕對是島上最有軍事痕跡的地方！

龜山八景

龜山八景。 圖/ Flickr
龜山八景。 圖/ Flickr

龜山八景分別是龜山朝日、神龜戴帽、靈龜擺尾、龜島磺煙、海底溫泉、龜卵傳奇、眼鏡洞和龜岩巉壁，其中龜山朝日和神龜戴帽屬於天氣景觀，平時較不容易看見，另外六個因火山作用和海浪侵蝕的景觀，一年四季都看得到，也是龜山島行程中不可或缺的活動。

百合花季

百合花季。 圖／Wikimedia
百合花季。 圖／Wikimedia

每年的4月初至5月中旬是龜山島百合花的盛開季節，走在龜尾湖的環湖步道上，沿途可以欣賞一大片的百合花景。百合花的種類除了有常見的鐵炮百合，還有台灣特有種的台灣百合，是龜山島十分珍貴的資源，旅客賞花時切勿攀折花朵，好好守護龜山島的生態。

401高地

401高地 圖／IG, kaijunhsu
401高地 圖／IG, kaijunhsu

401高地有兩條登山步道，分別是北岸登山步道和401高地步道，北岸登山步道沒有對外開放，因此想登上401高地的旅客只能走401高地步道，這條步道全長約1,400公尺、1,706個階梯，登上高地之後，在海拔398公尺高的龜山島最高處眺望海景，絕對會覺得剛剛的辛苦都是值得的。

龜山島遊客服務中心

龜山島遊客服務中心因為是是島上唯一的販賣部，所以被許多領隊稱為龜山島百貨公司，裡面販售零食、飲料和一些紀念品，還設有洗手間和郵筒，如果沒帶點心的旅客，就能到此處購買糧食補充體力，吃完食物後的垃圾別忘了帶走喔！

看完這篇文章是不是很想趕快去龜山島旅遊呢？面積僅約2.8平方公里的龜山島，島上竟藏有如此豐富的生態和人文資源，想一窺宜蘭外海的神祕島嶼嗎？那就快點報名龜山島行程，搭上快艇、穿越大海前往龜山島吧！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime五月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

龜山島 步道 賞鯨

延伸閱讀

宜蘭7旬老翁騎腳踏車闖平交道被火車撞死 血肉糢糊

象鼻岩底下划獨木舟！2020最新「東北角景點」玩法攻略，夏天就要看海

短肢領航鯨擱淺屏南海邊 海巡弟兄貼心照護仍不幸死亡

振興地方觀光 林姿妙邀陳時中赴宜蘭旅遊

相關新聞

絕美龜山八景＋賞鯨！宜蘭「龜山島懶人包」　龜山島登陸免申請教學

位於宜蘭外海的龜山島為火山島地質，至今仍有一些火山活動，龜山島曾經有多達600名居民居住於此，後來因為軍事需要變成一個軍事基地，解除軍事管制後由海巡署管理，近年來開放旅客登島進行生態旅遊。龜山島上除了有由火山活動造成的特殊景觀外，還有許多特殊的動植物生態，是個非常值得前往旅遊的景點。但是，登上龜山島需要許多繁複的手續，就讓小編教大家如何不用自己申請登島，就能前往龜山島旅遊吧！

在地人秘密口袋名單！宜蘭5大超美食衝一波，吃過才算接地氣

宜蘭美食可不是只有羅東夜市這麼簡單，高手藏於民間的好口味，讓每個宜蘭人幾乎都有一長串口袋名單可以獻寶。而長年東奔西跑挖掘各式好玩好吃的美食旅遊攝影師「蔡蔡子」這次大方推薦，深藏於口袋名單、從小到大都熱愛的銅板美食，蔡蔡子說：「如果只有吃卜肉、鴨賞、羊肉湯就太不宜蘭了，吃過以下5家，才真的接地氣！」

天然水療SPA隨你泡！「小太魯閣」溯溪初階者也能輕鬆抵達

秀林鄉的三棧部落有「小太魯閣」之稱，而附近的玫瑰谷溯溪行程，也是近來很受歡迎的祕境景點。玫瑰谷的水非常清澈，最深處大約3公尺，光線好時水面呈翠綠色，四周只聽見蟲鳴鳥叫，格外靜謐清幽。

全台首座「國際豪華渡假村」！搶眼梯田設計+坐擁山海美景，台東「知本六善溫泉酒店」將開幕？

映入眼簾的梯田設計建築，周邊滿是山林及無敵海景，如此迷人的世外桃源不必特別花大錢飛到國外，在台灣就能享受！全球頂級渡假村品牌「Six Senses」聯手日本鬼才建築師隈研吾、美國景觀設計AECOM等，

夏日去賞鯨！東部「熱門賞鯨景點」大公開，花蓮行程千元有找

台灣因四面環海，與亞洲多數國家相比下，海洋生態非常豐富，想要賞鯨、賞豚、海釣都非常方便，如果這個夏天你還不知道要做什麼？那麼賞鯨行程趕快安排起來！ 最合適的賞鯨季節和最熱門的賞鯨景點，小編通通告訴你～

影／台東多良高架鐵路 最美3分鐘視角首度曝光！

因應南迴鐵路電氣化工程，台東多良火車站今天改線通車，全長2.7公里高架鐵路，最美視角也首度曝光，令人讚嘆不已。鐵道迷說：...

坐在海上玻璃球！花蓮隱藏版「天空之鏡」美呆，還能拍一波逗趣照

不必羨慕國外著名的天空之鏡美景，花蓮台版秘境就夠你拍上一整天啦！之前曾推出沙灘車體驗的在地店家，這次新推電動車活動，而人氣最夯的隱藏版「天空之鏡」再度升級，不僅可以坐在海上玻璃球拍美照，還有可愛的恐龍

11間必喝「宜蘭在地飲料店」懶人包！30年檸檬愛玉老店、點滴奶茶宜蘭限定

手搖控絕對要喝爆！趁著炎夏來襲，今天按照部落客卡夫卡愛旅行推薦的宜蘭在地自創品牌，為大家整理宜蘭市內、羅東、頭城必喝的飲料店，去宜蘭玩別忘了嘗鮮！ ｜宜蘭市｜ 一、30年檸檬愛玉老店 宜

宛若走入動畫魔法森林！宜蘭「林美石磐步道」仙氣盎然

屬雪山山脈系的林美石磐步道，為低海拔亞熱帶溪谷峽谷地形，取名來自所在地舊名「林尾」代表礁溪最後開墾的山林村落之意，後來以台語發音接近「美」而作替換，演變為現今「林美」之名，再結合步道重點景觀「石磐」瀑布上，有塊四稜砂岩的堅硬大石如盤，而得名「林美石磐步道」。

海上滑獨木舟、到無人沙灘住一晚、野營烤肉！遠離人群賞花蓮絕美景觀

近幾年東海岸吹起獨木舟與SUP(立槳)風，大家前來花蓮親近海域，用另類角度在海上回頭看陸地，這才發現遠眺清水斷崖的景觀真的很耀眼，說足以拿來《冰與火之歌》拍片場景也不為過。而眺躍鳥營地，提供了「獨木舟無人沙灘野營」的獨特體驗，遠離人群、親近太平洋的行程就此展開。

花蓮絕美5星級「蝴蝶谷渡假村」限定優惠太欠住！獨立泡湯、露天溫泉統統免費

花蓮首座結合原始森林、溫泉的複合式高級住宿園區「蝴蝶谷溫泉渡假村」，這陣子配合防疫陸續推出限定優惠，目前仍有機會以每人約1300元的價位，爽住5星級的6人房！近期還加碼早鳥好康，加上10%服務費價值約

2020台東國際「熱氣球嘉年華」即將盛大開跑！4大亮點報你知

每年到了七、八月台東都會舉辦「台灣國際熱氣球嘉年華」總會造成一股熱潮，人潮幾乎淹沒整個台東，每年的台灣國際熱氣球嘉年華除了各式各樣特別的熱氣球外，光雕音樂會也是一年比一年盛大，媲美澎湖花火節！跟著小編一起來看看今年台東的「台灣國際熱氣球嘉年華」有什麼亮點吧！

熱門新聞

新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7/31試營運

睜開眼就是群山雲海！ 阿里山「秘境民宿」宛如置身歐洲，房裡還能賞星星

在地人秘密口袋名單！宜蘭5大超美食衝一波，吃過才算接地氣

防疫遊啟動！ 潭子新亮點觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」　6月限時優惠大放送

絕美龜山八景＋賞鯨！宜蘭「龜山島懶人包」　龜山島登陸免申請教學

新莊飄香30年！ 必吃「阿忠牛肉麵」經典濃郁湯頭、秒殺手工水餃　Google評論更高達4.6顆星！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。