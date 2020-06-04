絕美龜山八景＋賞鯨！宜蘭「龜山島懶人包」　龜山島登陸免申請教學

位於宜蘭外海的龜山島為火山島地質，至今仍有一些火山活動，龜山島曾經有多達600名居民居住於此，後來因為軍事需要變成一個軍事基地，解除軍事管制後由海巡署管理，近年來開放旅客登島進行生態旅遊。龜山島上除了有由火山活動造成的特殊景觀外，還有許多特殊的動植物生態，是個非常值得前往旅遊的景點。但是，登上龜山島需要許多繁複的手續，就讓小編教大家如何不用自己申請登島，就能前往龜山島旅遊吧！

開放時間

龜山島。 圖/ Flickr

龜山島每年開放時間為3月–11月，且為了保護龜山島上的生態資源，每日的登島名額都是限量的，想要進入龜山島的旅客也一定要由專業解說員陪同，因此幾乎所有前往龜山島的旅客，都是交由旅行社代辦登島申請以及聘請解說員。龜山島一日共有4個場次，分別是：8:30、10:30、12:30、14:30，每個場次皆限量450人，且必須在限定時間內離島。另外，龜山島上熱門的401高地攻頂體驗，更是每日限量100個名額。

開放時間：每年3月1日–11月30日9:00～17:00，週三不對外開放，天候不佳將會臨時封島。

登島證件：需攜帶國民身分證或健保卡。

登島費用：100元，包含清潔費與設施維護費。

登島名額：每日4場次共1,800人。

小提醒：民眾如果要登龜山島，須事前上官網申請。完成申請後，要記得把登島批號記下來喔！

▼龜山島登島申請連結，請點我

▼上401高地需額外申請，連結請點我

如何前往龜山島

龜山島。 圖/ Flickr

龜山島距離台北相當近，只要搭乘客運或火車至烏石港，再步行前往烏石港遊客服務中心，找到憑證上指定的船家報到，等待人員到齊就可以乘船前往龜山島了。

搭客運

1.圓山轉運站出發

搭乘國光客運1877（圓山轉運站–烏石港轉運站）於終點站下車。

乘車時間：1小時20分

費用：129元

2.台北車站出發

搭乘國光客運1811（台北車站–羅東）或1812（台北車站–南方澳）於港口站下車。

乘車時間：2小時30分

費用：290元

搭火車

台北車站出發

搭乘自強號至頭城車站，轉乘國光客運1766（南方澳–烏石港）於終點站下車。

乘車時間：1小時50分鐘

費用：199元

龜山島一日遊行程

龜山島。 圖/ Flickr

小小的龜山島其實有豐富的生態和古蹟，有島民的信仰中心「普陀巖」，還有過去軍事基地遺址等人文資源；龜尾湖環湖步道、全台唯一天然生長的原生蒲葵林相，以及龜山島神樹等豐富的動植物生態，都是非常值得花上幾個小時細細欣賞的。

登龜山島＋環繞龜山島

這個行程是所有登上龜山島的行程中最基本的，較著重於龜山島的生態解說，除了能進入龜山島以外，還會帶著旅客環繞龜山島欣賞龜山八景。行程長度約3小時，費用1,000元左右，每日約有2–3個船班，根據不同旅行社和季節會有不同的出發時間。

賞鯨＋龜山八景＋登龜山島

通常提到龜山島，最先聯想到的應該是賞鯨吧！賞鯨＋登龜山島＋龜山八景的行程是龜山島一日遊中最經典的一個，除了有專業導覽員在海上帶領旅客尋找鯨豚和欣賞龜山八景，也會登上龜山島進行生態解說，是非常豐富的一個行程。行程長度約4.5～5小時，費用1,300元左右，每日約有2–3個船班，根據不同旅行社和季節會有不同的出發時間。

401高地＋登龜山島＋龜山八景

登上401高地要走大概1,700個階梯，適合平常有運動習慣的人來挑戰，沿途的動植物種類相當多元，還有可能會有蛇類出沒，因此解說員都會攜帶木棍以保護旅客。每日限量100人的401高地，每到旺季一票難求，決定好日期的旅客一定要趕快預定。在401高地眺望龜山島和美麗的海洋，是辛苦走階梯最好的回禮，在這裡欣賞美景真的是人生一大享受！行程長度約6.5小時，費用1,600元左右，每日9:00出發。

龜山島賞鯨體驗

賞鯨。 圖／Pixabay

宜蘭外海常出沒的鯨豚種類高達11種，曾經出現過的鯨豚種類更至佔全球近1/3，是一片相當珍貴的海域，身在擁有如此豐富資源的台灣，到龜山島賞鯨絕對是台灣人必做的一件事。

賞鯨最佳月份：每年4月–10月。

賞鯨最適天氣：不論晴天或雨天，看到鯨豚的機會都高達95%，除非天氣太過惡劣，不然都是會出航的。

賞鯨行程

最基本的賞鯨行程是賞鯨＋龜山八景，這個行程不會下船登上龜山島，船上會有專業導覽員帶領旅客尋找鯨豚的蹤影，也會環繞龜山島欣賞龜山八景及由海水侵蝕和火山作用所形成的特殊景觀。行程長度約2.5～3小時，費用1,000元左右，每日約有2–3個船班，根據不同旅行社和季節會有不同的出發時間。

龜山島景點

普陀巖

普陀巖。 圖／Wikimedia

龜山島普陀巖，舊稱拱蘭宮、廣德宮，是一座祭祀觀世音菩薩的寺廟，也是從前龜山島民唯一的信仰中心。後來隨著島民強制被驅離，這座寺廟也逐漸被荒廢，直到1994年才又將以前寺廟內的神像安置回去，並且有專人整理寺廟的環境。

龜尾湖步道

龜尾湖步道。 圖／Wikimedia

龜尾湖步道上有一座與普陀巖對望的觀音像，是過去軍方駐守於此時建造的，目的是為了祈求島上國軍的平安，也成為近年來除了普陀巖之外，另一個龜山島信仰中心。觀音像前的平台非常適合欣賞龜尾湖全景，站在好幾公尺高的觀音像旁，能給旅客一種安心的感覺。

龜山國小遺址

龜山國小遺址。 圖/ Flickr

龜山島上原本有約600位居民，1977年因軍事考量而將島民遷至台灣本島，在此之前，龜山國小一直都有在招生，採每兩年招生一次。後來國軍駐守後，將校舍改為軍用宿舍，但是還是能在這些官兵的宿舍，看到一些以前龜山國小的模樣。

龜山坑道

龜山坑道。 圖/ Flickr

龜山島上有一座軍事坑道，全長約有八百公尺，走在坑道裡有一陣陣涼風吹來，是島上最適合避暑的地方。坑道盡頭有一望無際的美麗海景，還有一座面向臺灣本島的廢棄砲台，若有敵軍登陸臺灣本島時，可以從敵軍背後攻擊，龜山坑道絕對是島上最有軍事痕跡的地方！

龜山八景

龜山八景。 圖/ Flickr

龜山八景分別是龜山朝日、神龜戴帽、靈龜擺尾、龜島磺煙、海底溫泉、龜卵傳奇、眼鏡洞和龜岩巉壁，其中龜山朝日和神龜戴帽屬於天氣景觀，平時較不容易看見，另外六個因火山作用和海浪侵蝕的景觀，一年四季都看得到，也是龜山島行程中不可或缺的活動。

百合花季

百合花季。 圖／Wikimedia

每年的4月初至5月中旬是龜山島百合花的盛開季節，走在龜尾湖的環湖步道上，沿途可以欣賞一大片的百合花景。百合花的種類除了有常見的鐵炮百合，還有台灣特有種的台灣百合，是龜山島十分珍貴的資源，旅客賞花時切勿攀折花朵，好好守護龜山島的生態。

401高地

401高地 圖／IG, kaijunhsu

401高地有兩條登山步道，分別是北岸登山步道和401高地步道，北岸登山步道沒有對外開放，因此想登上401高地的旅客只能走401高地步道，這條步道全長約1,400公尺、1,706個階梯，登上高地之後，在海拔398公尺高的龜山島最高處眺望海景，絕對會覺得剛剛的辛苦都是值得的。

龜山島遊客服務中心

龜山島遊客服務中心因為是是島上唯一的販賣部，所以被許多領隊稱為龜山島百貨公司，裡面販售零食、飲料和一些紀念品，還設有洗手間和郵筒，如果沒帶點心的旅客，就能到此處購買糧食補充體力，吃完食物後的垃圾別忘了帶走喔！

看完這篇文章是不是很想趕快去龜山島旅遊呢？面積僅約2.8平方公里的龜山島，島上竟藏有如此豐富的生態和人文資源，想一窺宜蘭外海的神祕島嶼嗎？那就快點報名龜山島行程，搭上快艇、穿越大海前往龜山島吧！

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