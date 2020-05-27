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坐在海上玻璃球！花蓮隱藏版「天空之鏡」美呆，還能拍一波逗趣照

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／花蓮天空之鏡特色活動提供
圖／花蓮天空之鏡特色活動提供

不必羨慕國外著名的天空之鏡美景，花蓮台版秘境就夠你拍上一整天啦！之前曾推出沙灘車體驗的在地店家，這次新推電動車活動，而人氣最夯的隱藏版「天空之鏡」再度升級，不僅可以坐在海上玻璃球拍美照，還有可愛的恐龍裝置藝術、飛行掃把等創意風格讓你收藏！

圖／花蓮天空之鏡特色活動提供
圖／花蓮天空之鏡特色活動提供

想要走網美路線的人別擔心，只要坐在透明玻璃球造型的椅子上，教練就會親自幫你拍出大師級的照片集，以天空和大海為背景，隨便擺拍都夢幻！

圖／花蓮天空之鏡特色活動提供
圖／花蓮天空之鏡特色活動提供

若希望蒐集逗趣風的回憶，絕對不能錯過全新的創意拍照行程。彈跳起來擺出逃跑模樣，身後逼真的恐龍仿佛在對你咆哮，隱約萌度爆表，天氣好的時候天海一色的畫面更為壯觀。

圖／花蓮天空之鏡特色活動提供
圖／花蓮天空之鏡特色活動提供

此外，懸空的飛行掃把系列也是一大亮點，乍看之下頗有科幻電影既視感。現場還可挑戰變身「小人國」，按照教練指示，在巧妙的角度之下，不僅可以穿梭瓶中，還能在可樂鋁罐上走跳，款款都十分吸睛！

電動車活動夏季開放三個時段，分別為10:00、14:00及16:00場次，全程約1.5小時，下次出遊花蓮不想煩行程時，立馬有新的選擇啦～

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