11間必喝「宜蘭在地飲料店」懶人包！30年檸檬愛玉老店、點滴奶茶宜蘭限定

手搖控絕對要喝爆！趁著炎夏來襲，今天按照部落客卡夫卡愛旅行推薦的宜蘭在地自創品牌，為大家整理宜蘭市內、羅東、頭城必喝的飲料店，去宜蘭玩別忘了嘗鮮！

｜宜蘭市｜

一、30年檸檬愛玉老店

圖／卡夫卡愛旅行授權

宜蘭超人氣飲品「30年檸檬愛玉老店」，去年搬新家轉成文青風，還提供乾燥花的網美打卡墻。雖然換到新地點，所有果汁仍主打純原汁新鮮現榨，且不放冰塊以保留原味，難怪排隊人潮不減。除了招牌的檸檬愛玉，還有菜單上不存在、內行在地人才知道的隱藏版飲品「檸檬奧利多」，尤其夏天喝起來更加順口，有興趣的人別忘了點杯試試。

圖／卡夫卡愛旅行授權

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段258號；時間：12:00–17:30（週三公休）

二、鮮奶紅了

圖／卡夫卡愛旅行授權

宜蘭另一在地飲料店「鮮奶紅了」，堅持使用濃純鮮奶，其中最特別的莫過於點滴造型，但提醒大家有珍珠的品項無法裝在點滴瓶，加料了也吃不到啦～除此，店面同樣提供了繽紛的L型網美牆，甚至有專業的環形補光燈，簡直就是欠拍！

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路273號；時間：11:00–21:00（週一公休）

三、玉品軒

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「玉品軒」為宜蘭大學附近的在地自創飲料店品牌，主要販售黑糖粉圓、水果汁和愛玉系列，部落客極力推薦「黑糖粉圓鮮奶」，一口Ｑ彈的黑糖粉圓，再一口濃醇牛奶的滋味超棒。芋頭控也可選擇喝得到芋頭顆粒的「芋頭沙牛奶」，還有「鮮檸檬愛玉」也是解渴必備喔！

地址：宜蘭縣宜蘭市復興路一段114號1樓；時間：10:00–22:30

四、屋麥菓物製造所

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「屋麥菓物製造所」為宜蘭青年自創的手搖品牌，主打日式水果茶，走新鮮健康路線卻不失美感。其中「義豐嘉明在一起」為冬瓜珍珠鮮奶茶，加入蜂蜜提味的白玉珍珠，味道令人驚艷。

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路一段142號；時間：11:00–20:00

五、漢臣商號

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「漢臣商號」為清水模的店面設計，「漢臣水果茶」喝得到鮮果與鐵觀音的茶香，另一款「星空灰奶蓋」雖是黑色與灰色的神秘組合，但意外好喝，值得一試。不僅販售手搖飲，店面還限量供應全手作水煎包。三星蔥配上黑豬肉的「小玉煎包」味道佳，熟客最愛的菜包只有禮拜三、禮拜五、禮拜六開賣，想吃記得致電詢問啦！

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地址：宜蘭縣宜蘭市農權路100號；時間：11:00–21:00（週二公休）

六、玉圓堂

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「玉圓堂」被譽為宜蘭人的家鄉味，共有三家分店，只有宜蘭才喝得到。部落客狂推「黑糖粉圓鮮奶」，表示黑糖粉圓甜而不膩，加上滿滿的光泉鮮奶，建議點冰的最好喝！

地址：宜蘭縣宜蘭市復興路二段22號、宜蘭市舊城北路155號、羅東鎮公正路107號

時間：週日至週四10:00–21:30、週五六10:00–22:00

｜羅東｜

七、布里亞厚

圖／卡夫卡愛旅行授權

如果今天只計劃到羅東玩，那麼4家特色飲料店可別錯過。其中一家「布里亞厚」手搖飲位於羅東夜市旁，主打現做飲料，堅持不使用果糖，清爽系有蘋果優多飲、新鮮水果茶等，季節限定還能喝到火龍果、芒果冰沙，有去逛羅東夜市記得去嘗嘗。

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路178號

時間：10:00–21:30（週五六營業至晚上22:30）

八、玉珍圜手工飲品

圖／卡夫卡愛旅行授權

「玉珍圜」為在地人熱愛的飲料店，同樣位於羅東夜市裡面。推薦珍奶控嘗嘗「黑糖珍珠鮮奶」，使用職人鮮奶特別濃醇；「抹茶鮮奶+粉圓」以抹茶茶香為基底，搭配Q軟珍珠，讓味道層次更為豐富，值得一試。

地址：宜蘭縣羅東鎮民權路82號

時間：週一至週六10:00–21:00、週日10:00–17:00

九、艾莉卡惡霸

圖／卡夫卡愛旅行授權

位於羅東國中旁的「艾莉卡惡霸」，有隻店犬「艾莉卡」坐鎮，寵物控還能來和可愛的艾莉卡一起玩耍。自創品牌每款飲品都真材實料，部落客推薦現萃espresso的「天然蜂蜜冰拿鐵咖啡」，還有初戀紅茶、QQ百香綠茶、大甲芋頭鮮奶以及京都宇治抹茶紅豆鮮奶等，視覺精美之餘味道評價也高！

圖／卡夫卡愛旅行授權

地址：宜蘭縣羅東鎮中華路75號

時間：平日10:00-21:00、週六12:00-19:00、週日12:00-18:00

十、慕飲客朝食飲品店

圖／卡夫卡愛旅行授權

「慕飲客朝食飲品店」原在位於宜蘭大學附近的黑牛奶飲品店，近期搬家至羅東成功國小對面。品牌標榜使用蔗糖、牧場鮮奶等，現點現泡。必點招牌有黑牛奶冰樂及特調紅茶，還有最大亮點為能調整甜度的「泰式鮮奶茶」，泰奶控必衝！

地址：宜蘭縣羅東鎮興東南路131號

時間：11:00-20:00 (週三公休)

｜頭城｜

十一、Hito吸石花凍

圖／卡夫卡愛旅行授權

提到宜蘭頭城立馬想到無敵海景嗎？「Hito吸石花凍」的飲品正是採用頭城海岸的天然海燕窩製成，打造成用吸的石花凍手搖。飲品也使用在地生產的水果獨家熬煮成果醬，融合在地特色又具有美感，到頭城別忘了喝喝來自海洋的清涼石花凍哦！

地址：宜蘭縣頭城鎮和平街65號

時間：11:00-17:00（週二、三、四公休，週日彈性公休詳粉絲團公告）

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