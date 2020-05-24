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花蓮絕美5星級「蝴蝶谷渡假村」限定優惠太欠住！獨立泡湯、露天溫泉統統免費

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村
圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村

花蓮首座結合原始森林、溫泉的複合式高級住宿園區「蝴蝶谷溫泉渡假村」，這陣子配合防疫陸續推出限定優惠，目前仍有機會以每人約1300元的價位，爽住5星級的6人房！近期還加碼早鳥好康，加上10%服務費價值約萬元的蝴蝶谷會館，如今「一泊一食」最低只要3500元，平均每人只要1750元即可盡享房內專屬泡湯池、天然溫泉和免費入園，太適合先訂一波啦！

圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村
圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村
圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村
圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村

「蝴蝶谷溫泉渡假村」位於瑞穗鄉，擁有全國最大的樟樹森林，豪華級別的住宿為許多人休假首選。即日起官網開放入住60天前預訂的早鳥特價，6/1起至7/11期間，每晚3500元就能入住時尚雙人房，除了房內獨立泡湯池，也可免費使用涌泉露天溫泉風呂，還附早餐送上門服務、富源國家森林遊樂區門票。

圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村
圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村

而原價13000元、全區最貴的Villa獨棟房型「鳳蝶溫泉別墅區」，兩人房竟下殺至5900元，每人不到3000元即可將夢幻山景和優美環境盡收眼底，最適合想要呼吸新鮮空氣、吸收芬多精的人啦！趁著優惠，快籌劃一場超值享受的輕旅行吧！

圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村
圖／花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村

花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村

地址：花蓮市花蓮縣瑞穗鄉富源村廣東路161號

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