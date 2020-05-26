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宛若走入動畫魔法森林！宜蘭「林美石磐步道」仙氣盎然

聯合新聞網 / 行遍天下
長橋與溪谷、瀑布流水構成一幅意境山水畫。
長橋與溪谷、瀑布流水構成一幅意境山水畫。

【圖／文：行遍天下】

屬雪山山脈系的林美石磐步道，為低海拔亞熱帶溪谷峽谷地形，取名來自所在地舊名「林尾」代表礁溪最後開墾的山林村落之意，後來以台語發音接近「美」而作替換，演變為現今「林美」之名，再結合步道重點景觀「石磐」瀑布上，有塊四稜砂岩的堅硬大石如盤，而得名「林美石磐步道」。

穿梭於仙氣濃郁的石磐步道極為唯美。
穿梭於仙氣濃郁的石磐步道極為唯美。

這條前身原為在地居民於舊水圳種植農作物的重要渠水道，與來往山徑間的活動休憩地，在經過一段時間荒廢後，才於2004年重新整治保育，開放為生態健行步道，也因此可見保有歷史遺跡的灌溉溝圳、渠道巖洞和伐木用的木馬道。在全長1.7公里O型環狀步道上，隨著蟲鳴鳥叫的天然樂音，一路上可見大大小小的水潭瀑布、溪流和峽谷，碧綠如茵中一展開闊的石岩壁坡景象，而有「宜蘭小太魯閣」之稱，沿途幽幽古意的蒼翠林木，於靜謐間散發陣陣無比清新的芬多精，當陽光穿透過綠葉和潺潺流水，與大樹、小草搖曳出曼妙光影，時不時會有各種昆蟲及樹蛙與多樣蕨類、濕生植物等豐富生態盎然於前，與整片樹林一起呼吸到大自然生動氣息的野趣之美。

幽幽古意靜謐間，樹林光影曼妙舞動下，呼吸陣陣清新的芬多精。
幽幽古意靜謐間，樹林光影曼妙舞動下，呼吸陣陣清新的芬多精。

　

景點介紹

林美石磐步道

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村

電話：03-988-2514(林務局羅東林區管理處礁溪工作站)

網址：台灣山林悠遊網

開放：07:00~18:00

門票：免費(天黑請勿進入)

　

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