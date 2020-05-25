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海上滑獨木舟、到無人沙灘住一晚、野營烤肉！遠離人群賞花蓮絕美景觀

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下．部分圖片：眺躍鳥活動營區】

　

在那無人沙灘度上一夜，便能把海的律動記在心裡

近幾年東海岸吹起獨木舟與SUP(立槳)風，大家前來花蓮親近海域，用另類角度在海上回頭看陸地，這才發現遠眺清水斷崖的景觀真的很耀眼，說足以拿來《冰與火之歌》拍片場景也不為過。而眺躍鳥營地，提供了「獨木舟無人沙灘野營」的獨特體驗，遠離人群、親近太平洋的行程就此展開。

坐在露營椅上，背後是清水斷崖，前方是太平洋，恰是最好的位置欣賞花蓮之美。
坐在露營椅上，背後是清水斷崖，前方是太平洋，恰是最好的位置欣賞花蓮之美。

近年來獨木舟與立槳成為熱門水上運動，低門檻適合戶外玩家嘗鮮。
近年來獨木舟與立槳成為熱門水上運動，低門檻適合戶外玩家嘗鮮。

　

划行講究默契考驗核心與臂力

獨木舟安全性相對高，只是需先熟習操作技巧，如果能事先鍛鍊點臂力跟核心更好。兩人拖著略微笨重的獨木舟，在大浪打來之際趁隙下海，順著退去的潮水趕緊一致划行，運氣好的話，三兩下就能越過浪口漂浮在湛藍海水上，跟隨教練一起往北前進。若時機掌握不好，只能不斷重試，就當為接下來的小壯旅暖身。

約莫一個小時海上划行，沿途避開一些定置漁場，眼睛忙碌貪婪看著綿延不絕又壯觀無比的清水斷崖，有的船默契不佳，龜速前進;有的勢如破竹，銳不可擋，我們是一支海上散沙隊，少不了彼此嘻笑怒罵，用各自的速度在風與浪裡前行。當雙臂肌肉開始划到出現灼熱感時，目的無人沙灘「大清水沙灘」終於抵達。

獨木舟可駕馭性高，兩人操作講究默契，一人操作則是一種自由。
獨木舟可駕馭性高，兩人操作講究默契，一人操作則是一種自由。

帶獨木舟下海講究時機，順著退去的海勢加緊跟上就能順利出海。
帶獨木舟下海講究時機，順著退去的海勢加緊跟上就能順利出海。

　

沙灘野炊露營玩家級擁抱大海

大家氣喘吁吁搶灘安置好獨木舟，便分頭找來大石頭堆成天然烤爐，接著生火、野炊，品味著辛苦一下午換來的友情和美食。不論是雞腿、豬肉片、吐司、蔬菜，在這無人沙灘嚐起來都格外有滋味，而天上的星星更是都市人的奢侈，照映著夜色中肅穆的海岸山脈。我們是現代魯賓遜，就著營火講著與世無爭的笑話，把煩惱拋在腦後，沉沉睡在溫柔海風裡。

搭起帳棚享受傍晚，勇於挑戰者可露天過夜。
搭起帳棚享受傍晚，勇於挑戰者可露天過夜。

無人沙灘的月色溫柔，但太陽卻不饒人，大概七點已經把大家烤到頭昏。人在日光下無所遁形，只好又把自己丟下海去徹底翻滾一下，或是往沙灘北端走，沿著大清水溪往上爬，躺在岩石構成的天然淺池裡泡水閒聊。回想起從昨天到現在，除了睡覺時以外，頭髮衣服從沒乾過，手腳也沒歇息過，不過沒有人會介意。經過昨天鍛鍊，當今天再次拖著獨木舟下水，技巧已熟練許多，歸途划行更加上手。像是在那無人沙灘度上一夜，便能把海的律動記在心裡。

夜晚的烤肉，豐盛菜色令人忘卻辛勞。
夜晚的烤肉，豐盛菜色令人忘卻辛勞。

背對清水斷崖，日落美景盡收眼底。
背對清水斷崖，日落美景盡收眼底。

　

無人沙灘住一晚

眺躍鳥活動營區

地址：花蓮縣秀林鄉近崇德，以Google地圖搜尋可定位。

電話：0966-755-737

網址：www.wings-outdoors.com

費用：兩天一夜大清水沙灘獨木舟，含設備與晚、早餐，每人4,800元。清水斷崖日出團，每人1,800元。

備註：眺躍鳥提供客製化小團服務，6-10人成團，可隨需求調整行程。

　

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