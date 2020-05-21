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2020台東國際「熱氣球嘉年華」即將盛大開跑！4大亮點報你知

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

每年到了七、八月台東都會舉辦「台灣國際熱氣球嘉年華」總會造成一股熱潮，人潮幾乎淹沒整個台東，每年的台灣國際熱氣球嘉年華除了各式各樣特別的熱氣球外，光雕音樂會也是一年比一年盛大，媲美澎湖花火節！跟著小編一起來看看今年台東的「台灣國際熱氣球嘉年華」有什麼亮點吧！

2020台灣國際熱氣球嘉年華活動資訊

熱氣球嘉年華

地點：台東縣鹿野高台

活動時間：7/11-8/30

光雕音樂會

今年的熱氣球嘉年華在經過一次延期後，確定將在7/11登場，為了慶祝10週年，今年將於台東縣各鄉鎮共舉辦8場光雕音樂會，場次如下：

熱氣球嘉年華。 圖／FunTime
熱氣球嘉年華。 圖／FunTime

※資訊整理自 臺灣國際熱氣球嘉年華官網，表訂時間可能因天候因素有所調整

台東鹿野高台

鹿野高台

台東鹿野高台。 圖／Flickr
台東鹿野高台。 圖／Flickr

台東的鹿野高台是全台灣飛行活動的熱門的地點之一，除了每年都會舉辦的熱氣球嘉年華廣為人之外，也被很多飛行員譽為最喜歡、風景最優美的飛行地點。登上高台可以將整個高台地區和卑南溪的美景都收進眼底。如果不敢玩飛行傘、滑翔翼的朋友，很多人也都會去大草原區「滑草」哦！

熱氣球空中導覽

熱氣球空中導覽。 圖／熱血旅行攝影作品/Allen Lin
熱氣球空中導覽。 圖／熱血旅行攝影作品/Allen Lin

其實搭乘熱氣球不是只有在熱氣球嘉年華活動期間才有的喔！只要天氣許可，熱氣球業者天天都會接受「熱氣球空中導覽」的預約。

✦熱氣球導覽資訊

承辦業者：天際航空 ☛官網

預約專線：089-552233

集合地點：台東飛行夢工場(台9線345.5K處)

費用：9000元 / 人

體驗時間：約30mins

光雕音樂會

光雕音樂會。 圖／熱血旅行攝影作品/Allen Lin
光雕音樂會。 圖／熱血旅行攝影作品/Allen Lin

「台灣國際熱氣球嘉年華」除了熱氣球以外，另一大亮點就是「光雕音樂會」了。繽紛炫麗的燈光投射在熱氣球上，再加上動感的音樂，還有浪漫的煙火秀，現場的氣氛真的就像是參加一場大型嘉年華一樣。今年2020年的光雕音樂會一共有8場，要來迎接熱氣球十週年盛宴！每一顆熱氣球配合音樂噴火演出，周邊的投射燈與雷射掃射天際，繽紛的熱氣球、加壓火焰，一起隨著音樂的節奏明滅，形成璀璨的色彩變化，絕不能錯過！

✦現場還會有熱汽球充氣的過程，不要錯過喔！

小編提醒你： 光雕展演時間可能因天氣因素有所調整，建議提前一小時入場。

熱氣球繫留體驗

熱氣球繫留體驗。 圖／Flickr
熱氣球繫留體驗。 圖／Flickr

在「台灣國際熱氣球嘉年華」期間，熱氣球繫留體驗採現場排隊及預約體驗，大家總是一大清早就去現場排隊搶限量名額，就是為了參加「熱氣球繫留體驗」。一顆熱汽球只能乘載3-4個人，每次搭乘時間大概5-7分鐘左右，最高會升到5層樓。

熱氣球競賽

熱氣球競賽。 圖／Flickr
熱氣球競賽。 圖／Flickr

「台灣國際熱氣球嘉年華」最特別的是從前年開始舉辦的「熱氣球競賽」。去年總共有30顆來自12個國家的熱氣球一起共襄盛舉。

近幾年越來越多人都會去參加「台灣國際熱氣球嘉年華」，每次看到有人打卡熱氣球總是看的心癢癢，小編決定今年也要搭上這股「熱」潮，去台東Fun一下。

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