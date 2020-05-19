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洗手洗出「水毛病」？瘟疫暴露的美國自來水危機

療癒指數滿分！在蘭陽吹海風聽音樂會　還能邊看龜山島邊喝咖啡

聯合新聞網 / 行遍天下
假日開唱的音樂會或演奏會，每周都請來不同樂團在大海前開唱。
假日開唱的音樂會或演奏會，每周都請來不同樂團在大海前開唱。

【圖／文：行遍天下】

由原本北關休閒農場轉型而成，尚在逐步翻修重新規劃的「馥蘭朵宜蘭里山」，本著好山好水親近樹林大地，又在湛藍的太平洋上，與神秘的活火山「龜山島」遙遙相望，在這座占地約20公頃大的寬廣森山，如詩一般仙境的存在。每到周末，更在龜山島前響起音樂演奏，令人驚艷。

　

與龜山島一起在山頂啜飲咖啡、聽音樂享樂

馥蘭朵宜蘭里山緊臨頭城濱海公路約1公里，在倚山面海的清幽之中，有數條來自雪山山脈清澈的山泉和終年不停流經於此的溪流，使得園區自然形成一個蝶谷，蘊含精彩獨特的地理生態環境。

跟著專業人員導覽一起走入山林，聽最有趣的植物故事。
跟著專業人員導覽一起走入山林，聽最有趣的植物故事。

有林投果、龍骨草、紅楠、山芙蓉等植物，並有獨角仙、琉璃紋鳳蝶、大冠鷲、翠鳥等翩翩飛舞身邊而過，幸運的話還會看見飛鼠、果子狸、山羌、食蟹獴等動物與昆蟲的可愛現身，且隨著不同季節前來，在4、5月的初夏，更可見油桐雪花紛飛的浪漫景色，及螢火蟲在萬籟俱靜夜晚閃著光的感動。如此宛如一座自然教室的馥蘭朵宜蘭里山，都在跟著導覽人員細心風趣的解說分享下，盡興用五感沉浸生態樂趣的體驗。

五月前正好遇到油桐花開滿地的五月雪時刻。
五月前正好遇到油桐花開滿地的五月雪時刻。

約莫20分鐘意猶味盡的山中行，在到達山頂後，更可在青黛色山巒環抱中遺世獨立而居「里山之眼」咖啡廳，享受不定時舉辦的戶外草坪「里山之眼的藝饗世界山頂音樂會」，熱鬧地在風聲、浪潮聲、枝葉晃動聲伴奏下，於山谷中迴盪無限幸福美妙的樂音，此時，再望著無敵海景，啜飲一杯絕品義式咖啡或茶飲、品嚐手工甜點，心也隨之開闊而寄情於這片天地間。

在里山咖啡裡，邊喝手沖咖啡、邊嚐手作甜點一賞絕色海景。
在里山咖啡裡，邊喝手沖咖啡、邊嚐手作甜點一賞絕色海景。

音樂會就這樣在大海前開唱，而聽眾則一面喝著咖啡一面享受。
音樂會就這樣在大海前開唱，而聽眾則一面喝著咖啡一面享受。

　

與自然共生共存的樂活寶地

提供38間客房可入住外，還設有漁網餐廳、野炊區、烤肉區與可以悠閒逛逛的環山生態步道、觀螢步道、觀日台、野溪戲水池和DIY教室等休閒設施，自然而然親近山、感受海之餘，令人大開眼界地還有成立至今已21年的世界第一座「螃蟹博物館」，珍藏近700餘種螃蟹標本與甲殼動物、魚貝類，在輕鬆的導覽和故事講述下，無不令人讚嘆萬分地嘖嘖稱奇，著迷地與水族箱裡生動活潑、舞動雙螯的鐵甲武士們，邂逅另一種生命驚艷力。

透過專業導覽後，才知道各種螃蟹的獨特特性與魅力，有趣極了。
透過專業導覽後，才知道各種螃蟹的獨特特性與魅力，有趣極了。

　

吹海風推薦

馥蘭朵宜蘭里山

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路205號

電話：03-977-2168

網址：www.peikuan-resort.com.tw

營業：北關農場9:00~17:00、里山之眼10:00~17:00(最後供餐時間至16:30，全館週二&週三休)

門票：入園門票每人150元

價位：馥蘭朵里山「春遊趣」半日遊每人799元(含門票、螃蟹博物館參觀、農場生態導覽、里海中餐廳午餐、里山之眼咖啡廳義式單品咖啡1杯+餅乾)；一日遊每人999元(含門票、螃蟹博物館參觀、農場生態導覽遊園、里海中餐廳海鮮料理午餐、里山之眼咖啡廳手沖精品咖啡+點心1份的下午茶、森林狂想曲手作小盆栽體驗；住房專案2020/5/1~5/31入住豪華客房雙人房2,800元(含2人門票、早餐、漁網精緻中式晚餐、農場生態導覽、里山之眼手沖咖啡+點心)

　

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咖啡 龜山島 博物館

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