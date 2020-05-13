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份量爆表超欠吃！花蓮最夯中式「錢記早餐」暌違2年回歸，懂加辣椒才叫內行

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@mimi_yiyi授權、IG@0427doris授權
圖／IG@mimi_yiyi授權、IG@0427doris授權

花蓮有家在地人都狂熱的早餐店，之前因內部整修暫時歇業，暌違近2年終於在日前正式回歸。「錢記早餐」新店開幕消息一出，立馬吸引大批老饕搶吃，並火速洗捲IG版面，展現超高人氣。

錢記販售各種中式早點，每款價格便宜但份量爆表。圖／IG@0427doris授權、IG@mimi_yiyi授權
錢記販售各種中式早點，每款價格便宜但份量爆表。圖／IG@0427doris授權、IG@mimi_yiyi授權

花蓮錢記早點主打販售多款中式早餐，炒麵、炒米粉份量浮誇，每盤只要40元，再加顆蛋，銅板價就能輕鬆吃到豐盛一餐。除了麵食，鍋貼及蛋餅也是店內熱門必點，天氣涼的時候也超適合來碗豬血湯暖胃。而店家的靈魂人物為自製菜脯辣椒，只要每道餐點加了，味道都能瞬間升華，沒加就像沒來過一樣啦！

不論敢不敢吃辣，都推薦加點錢記辣椒，品嘗內行人的美味。圖／IG@mimi_yiyi授權
不論敢不敢吃辣，都推薦加點錢記辣椒，品嘗內行人的美味。圖／IG@mimi_yiyi授權

全新回歸的錢記主打文青風，質感十足。圖／IG@mimi_yiyi授權、店家IG@_qianji213
全新回歸的錢記主打文青風，質感十足。圖／IG@mimi_yiyi授權、店家IG@_qianji213

重新裝潢的錢記早餐，本次搖身一變走文青風，純白的建築內滿滿都是木質設計，但仍保有平價的超值美食，難怪懷念的早餐店4月底剛試營運就大排長龍。不過提醒大家，可能要先做好及早排隊的準備，或是建議平日卡個時間出發，去品嚐CP值爆表的道地早餐！

鍋貼和麵食一樣售價40元，每份5個。圖／IG@0427doris授權、IG@mimi_yiyi授權
鍋貼和麵食一樣售價40元，每份5個。圖／IG@0427doris授權、IG@mimi_yiyi授權

花蓮錢記早點

地址：花蓮市德安一街213號

營業時間：06:00-12:30(週一、週二公休)

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