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夜晚獨享星空與日出！花蓮清水斷崖「無人沙灘野營」，秘境夏日4玩法推薦

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲花蓮清水斷崖。（圖／Jason）
▲花蓮清水斷崖。（圖／Jason）

各位朋友是不是已經在家悶壞了呢？隨著疫情狀況好轉，部分限制也開始鬆綁，像是職棒開始限制人數，讓球迷粉絲可以入場同樂，這也顯示其實有限度地出門吃飯、旅遊，基本上是沒什麼問題的！但是提醒大家出遊，還是要做好防疫措施，戴口罩勤洗手，避免去人多的地方，這次就帶大家來去花蓮清水斷崖體驗無人沙灘野營、獨木舟，獨享整片秘境的玩法！

花蓮清水斷崖介紹

▲花蓮清水斷崖。（圖／Pixabay）
▲花蓮清水斷崖。（圖／Pixabay）

清水斷崖位於花蓮縣秀林鄉，是蘇花公路和仁至崇德路段必經的人氣景點，也是台灣八景之一。整段清水斷崖長約 21 公里，其中最為險峻可觀的則是清水山東南大斷崖，懸崖與海面高度落差約800公尺，形成山高水深的壯觀景色，更可以欣賞日出的好地方。

花蓮清水斷崖玩法推薦

花蓮清水斷崖玩法推薦＃1

首先來推薦大家前往花蓮清水斷崖最輕鬆的玩法！相信有許多人都因為疫情關係，對於大眾運輸感到有點害怕，又不想跟不認識的人共乘拼車，小編這就推薦給大家可以一次跑遍花蓮周邊地區，自由選擇景點的花蓮包車！

事先預訂好花蓮包車路線，依照需求選擇五人/九人車型，由專業車導帶你走訪花蓮的自由行私房景點，無論是喜歡山線還是海線，都能輕鬆抵達！不只適合懶得開車找路的年輕人，更是長者出遊的最佳選擇！

花蓮清水斷崖玩法推薦＃2

獨木舟體驗

▲花蓮清水斷崖玩法-獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲花蓮清水斷崖玩法-獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

來到花蓮必經蘇花公路，而其中不可錯過的花蓮景點，當然就是清水斷崖囉！不過許多人都會在這裡駐足一會拍照打卡就走，實在有點可惜了這個鬼斧神工的自然美景。適逢夏天，正是水上活動季節的開始，小編推薦大家，不妨可以更深入地玩花蓮清水斷崖，來趟獨木舟體驗！

穿上裝備，聽完專業教練的獨木舟操作教學與安全說明後，就可以開始划槳航向開闊的太平洋囉！整趟從崇德海岸到清水斷崖的航程約5公里，因為海域平靜，上手後並不會特別難划，只是要有一點點體力，所以就算是新手也非常適合唷！

▲花蓮清水斷崖玩法-獨木舟體驗晨曦場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲花蓮清水斷崖玩法-獨木舟體驗晨曦場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

大家可以根據想看到的景色，選擇日出場、彩霞晨曦場、最藍海水上午場、怕曬涼涼下午場等不同場次，在海上感受花蓮清水斷崖不同的景緻與魅力，絕對會讓你有難忘的回憶！

花蓮清水斷崖玩法推薦＃3

SUP體驗

▲花蓮清水斷崖玩法-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲花蓮清水斷崖玩法-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了在花蓮清水斷崖划獨木舟之外，若想要更全方面欣賞清水斷崖的美，也可以玩近年來很夯的SUP體驗活動，不同於獨木舟體驗一直坐著，SUP體驗可以坐著划、站著划、甚至是躺著划，只要抓好了平衡感，想怎麼玩就怎麼玩！

▲花蓮清水斷崖玩法-SUP體驗日出場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲花蓮清水斷崖玩法-SUP體驗日出場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

SUP體驗可以讓你在擁有「藍色啤酒海」美稱的海面上，隨著微風吹拂向前划進，享受與大自然融為一體的獨特體驗，感受無人的寧靜海域與大自然。 若你是可以早起的鳥兒，更強力推薦參加日出場，與大自然一起在微光中甦醒，打開美好的一天！

花蓮清水斷崖玩法推薦＃4

野營獨享星空與日出

▲花蓮清水斷崖玩法-無人沙灘野營體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲花蓮清水斷崖玩法-無人沙灘野營體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了從海上欣賞清水斷崖的美之外，其實在在清水斷崖與崇德車站之間的這片無人海灘，也非常適合野營，更有專人準備好帳篷睡袋及食材器具，讓你可以無負擔輕鬆享受懶人露營。在清水斷崖無光害的星空下與三五好友暢聊後入睡，在清晨時分就著微光醒來，感受享受與大自然融為一體的野營體驗。

花蓮清水斷崖必吃美食

達基力部落屋

玩完清水斷崖後別急著走，到附近的「達基力部落屋」吃個飯吧！這家太魯閣族的風味藝術餐廳，是由老闆郭老師夫妻共同經營，一人負責傳統美食創意料理、另一人則專注於藝術創作上。其中烤乳豬、烤魚、烤雞都是必點招牌，想要嘗試一下部落料理的話，來這裡就對了！

＊貼心提醒：部分餐點需要提前預定，建議大家前往前可以先打個電話詢問唷！

＊電話：03-862-1033

＊地址：花蓮縣秀林鄉崇德村96號

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獨木舟 公路 自由行

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