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台東玩什麼？走進台東文化浪潮「台東波浪屋」5大空間看見海與母語的聲音

欣傳媒 / 欣傳媒

一處馬賽克海浪庇蔭下的50個貨櫃群，是與鐵花村音樂聚落相倚的台東波浪屋-TTstyle原創館，創建於2017年，收納食衣育樂等多族演繹的萬種風情，懷舊斑駁外裝內蘊新思潮，大片草原與夜間市集的點點星光，無聲召喚創作的能量，這裡便是台東文化的心臟，在日光底下閃耀粼粼波光。

原民食材的新定式　部落同行的「美」食玩轉之旅

「不是說原民的食材，就一定要用原民的風格呈現。」Wow’s邦查，除了招牌名字結合英文、阿美族語，餐點也是濃濃美式風格，包裹原住民食材的靈魂，以及一份像款待同鄉的熱情。

邦查的老闆是一對來自成功的阿美族姐妹。「邦查」（pangcah）在阿美族語有「同族」、「人」之意，阿美族也喜歡這樣稱呼自己。「來到這裡的顧客，我們會像招待同族一樣。當然也希望把邦查這兩個字延續下去。」

▲一位住在都歷的朋友，用棧板做成一套桌椅，與其他二手家飾、從國外帶回來的紋樣與編織放在一起，就是可供好友聚會的角落。讓客人吃得開心，是亙古不變的待客守則。邦查以西式烘焙為骨幹，添上美式餐點的精華，佐以「從無到有」的魔法：一個漢堡的誕生，從麵包、獨門醬料、手打肉排，都是百分百手工製作，還有部落在地食材的客串，包括族人種的柑橘、鄰居的咖啡豆跟薑黃；荖葉、長濱的海鹽、馬告等，皆可入菜。

▲人氣最高的終極牛肉堡。當這些來自土地的饋贈走進邦查，它就會是一個部落的共同作品集，一場與美式碰撞出嶄新風格的實驗，與洋氣的多元空間設計震盪，跨界合作全新五感饗宴。

海邊的石頭會說話：雲集在地手藝　傳承生生不息

法拉撒是卑南族語「石頭」之意。老闆馬秋出生的卡大地布正是石生部落，臨海的位置，就有著法拉撒的作伴。

馬秋還是女足國手時，多國遊歷的經驗，使她體認到「象徵」的文化詮釋權。「就像你到巴黎，你會買巴黎鐵塔，這就是連結。那我能不能也通過創作，去連結跟長輩生活在一起的溫度？」

▲「古董村姑」，蒐集來自世界各地、貼合台東審美的衣飾。古董村姑的主流，只要穿上，就可以很台東。於是，她透過感染自父母輩的創意，集結來自親朋好友、在地居民的作品，打造法拉撒。在一個主題的框架下，依循各自的美感、手法與媒材，展演不同生命的頻率和震撼。餘下的空間，便騰作席地而坐的沙龍客廳，邀請任何的不期而遇，建立彼此的連繫。

▲二樓隨意妝點的一角，一如平凡客廳，沒有太多的刻意。無論何種形式、如何超展開，馬秋的初衷還是那麼簡單，讓他人涵蓋地知道，「我們台東人為什麼可以自在地在這塊土地上生活？我們會覺得被上帝灑在這塊土地上是幸運的，你可以放鬆地感受美感、大大小小的想法，然後透過連結，去認識一個台東的朋友、把台東的溫暖帶回家。」

斜槓女孩做什麼？尋根再譯傳統之美

▲在阿美族傳統服飾中常見的手工毛球，顏色繽紛，被高掛在米麻岸的工作室招牌上。

台東波浪屋的三樓拐角，綠的很囂張，還有毛球爭奇鬥妍。這裡是米麻岸工作室，米麻岸就是阿美族語的做什麼，「我們做什麼？我們什麼都做！」

「如果你問別人波西米亞風，腦海裡那個連結馬上就出來了，可是說到台東阿美族，很多人就答不出來。」意識到這樣的遺憾，三個少女毅然回航故里。先是拾回文化，銜接過去禁母語時期陷落的斷層，以回答內心的疑問、建立起正確的阿美族根源。接著收斂、轉化成文創元素，讓外地人有機會接觸阿美族，也讓游子即便出門在外，只要看到這些圖騰，就能想起自己是台東的阿美族。

▲檳榔鞘葉製成的鑰匙圈，結合十字繡表現阿美族圖騰，也有其他原住民族的紋樣，如排灣族的百步蛇。

毛球、十字繡、檳榔鞘葉等元素玩轉米少女的手中，被製成各式各樣的風格小物，妝點生活的瞬間，還有部落阿姨們手作髮帶（沒有客製化服務，能夠戴得上就是有緣），小小門店充斥著部落生活的影子。

▲百分百台灣製造的檳榔鞘葉拖鞋，底部生橡膠摻有檳榔粉，能自然分解。「阿美族的精神就是就地取材」米少女們繼承如斯意志，從這塊土地上豐收靈感、攫取片段，以找回關注的目光、喚醒過去對土地的那份呵護與敬愛。

在自己的角落 品味讓夢起飛的手沖滋味

咖飛七號舖由三個回鄉女孩合夥經營，坐落於台東波浪屋二樓的七號店面。顧名思義，賣的是咖啡，也賣起飛的夢想。

讓陳欣一見鍾情的「最珍貴的角落」，是個小小的臨街空間，邊角的格局能更大面積地擁抱戶外。這裡對任何人而言，都可以是安放自己的避風港。「希望來到這裡的客人，也能感覺到舒適、溫暖。」推己及人，這個角落便可以接住更多的人。

在這專屬的小宇宙，老闆們不僅分享咖啡，也能暢聊手沖手法、品飲方式，以及使用的豆種與口感，分毫不藏私。也有客人專程為自種自製的甜點而來，「不是每一次都有」的限定感，讓每一次的撞見都似命定的浪漫。

▲甜點皆為手工製作，真材實料。手沖咖啡需要先用熱水浸潤咖啡粉以萃取風味，接著在一次次的濾沖中，點滴出剔透的咖啡液。對這三個女孩而言，實現夢想的甘苦談彷彿一次手沖的旅程，用熱愛悶蒸未來，淬鍊回甘的酸甜。

越過黑潮，乘飛魚而去：守護拼板舟的使命與旅程

台東波浪屋不靠海，隔著一個都會的距離，但是深入三樓倚街的轉角處，你會看見海浪，承接著一艘艘木船，越過黑潮，航向遠方。

很多人只知獨木舟，卻不知道能在海上航行的精雕木船，其實是「拼板舟」。源自祖先的古老智慧，沒有設計圖，只有薪火相傳的言傳身教；通身由不同木材拼裝，以木釘接合、蘭嶼花椒根部的纖維填補。雖是木造，卻從不畏風浪。

▲雕刻也是造舟作業中重要的一環，此為未上色前手工雕出的傳統圖騰。人形紋是為了紀念祖先，也意在守護。

然而，近年機械動力的侵門踏戶，從小養樹、手工製作且倚靠人力的拼板舟，漸漸失去海上的領地，會造舟的人越來越少。驚覺文化即將凋零的張馬群，遂於2009年修改他的藝術駐村計畫，轉而全心投入拼板舟教學與傳授。張馬群坦言，創辦工作室幾無利益可言，單憑一腔熱血，「我是怕會消失，不希望下一代在書中看得到，但摸不著。」保護的最根本舉措，便是讓它流傳，群拼板舟工作室展售傳統圖騰的板雕、獨木舟模型、飛魚等木雕作品，也有展現達悟族價值的藤帽與佩刀，小小一室，寄託族群的歷史縱深，展開蘭嶼島的海洋風情。

▲拼板舟上都繪有「船眼」，指引族人航海的方向。經由文創的再現成為時鐘，指向正確的時間。

台東波浪屋是藍色的，也有著七彩的樣貌，萬般姿態描繪這個多族群的熔爐，但是我們仍能在千百年漫長的時光裡，遇見一個屬於自己的角落、一個刻印於自身的故事，還有一位通過連結相識的有緣人。台東很大，山海浩蕩，時間有點慢，我們都在天空的包覆之下。

INFO

台東波浪屋

地址：台東縣台東市新生路105號

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/Taitungstyle/

撰文／kay　攝影／Emily Hsueh　圖片提供／台東波浪屋

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

咖啡 蘭嶼 獨木舟

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