宜蘭兩天一夜！ 2020精選10處情侶必去打卡景點+美食推薦

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首圖 / IG @scphotography120

自從雪山隧道通車後，台北到宜蘭的開車時間只需要一個半小時！台北近郊的芬多精—宜蘭，便自然而然成為大家出遊的首選，任何時間都可以毫無懸念的出發。不過還是有一些特殊狀況和時刻的，遇上連續假期塞車是基本盤，想要去一趟宜蘭又不想要塞車塞到天荒地老沒有明天的話，還是要稍微挑選一下日子呀。接下來就為大家介紹10處我自己去過之後，一直念念不忘的好地方以及朝思暮想的在地美食，當然也有介紹宜蘭最具代表性之一，令人情不自禁掏出錢包的料好實在蔥油餅！讓我們繼續看下去吧。

#北關海潮公園

是位於宜蘭烏石港旁的一座古代的海防海關之地。正前方便是龜山島，大約一個小時內可以走完全程，海岸步道沿路有巨石，有自由生長的茂林，有打在石上的浪濤，還有大自然的鬼斧神工「一線天」。全程路線算是難度不高，不過有些許需要腳力的石階梯要小心走，也有部份較為陡峭的階梯，而登上觀景台後，可以強烈感受到大海與自己形成的對比。

圖 / IG @scphotography120 圖 / IG @pierrehuang

Tips：停車場收費汽車50元，機車不收費

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號

#國立傳統藝術中心 宜蘭傳藝園區

你還停留在傳藝中心單調無趣的印象記憶嗎？不不不，這次你一定要聽我說，這裡真的進步很多，很適合大人小孩拋棄3C產品，來體驗古時人家沒有手機沒有社群軟體的生活都是怎麼玩的。園區內結合了許多傳統特色活動和店家，如「東山河船旅」、「青春照相館」、「童玩部落」等讓人彷彿回到以前年代的回憶，就等你實際走一遭了！為了結合現代人需求，選擇用文化創意吸引更多人注意並產生互動，也提供了本土藝術相關人才一個得以實現夢想的舞台。「懷著對土地的謙卑與疼惜的心，保存傳揚深深感動我們的傳統藝術，共同創造更多動人的文化風景。」是這裡的期許。

圖 / IG @magicshih 圖 / IG @ilovesukilee

這裡有很古早味的手玩和小吃攤販、各式各樣的DIY手作活動、極具台灣特色的十二生肖大遊行，難怪有人說「根本可以把傳藝中心當台灣迪士尼來玩也不為過啊」，這肯定是對園區的最真心的至高評價了！

圖 / IG @ilovesukilee

目前園區有2020傳藝年度駐園演出【噶瑪蘭公主】，一日兩場，演出至2021/01/31。

圖 / 國立傳統藝術中心官網

Tips：園內不定時有活動演出，出發前可以先上官網搜尋一下！

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

營業時間：星期一至星期日 09:00-18:00

#猴洞坑瀑布

來回路程約20-30分鐘，不用爬山也可以看到瀑布的迷你景點，不想花太多時間就可以抵達秘境的人，接下來這個點你一定會喜歡！從路口到瀑布約10分鐘，接下來往上爬的階梯較陡峭，需要穿著好走的鞋子，爬到最頂端會有個小池子，可以一邊泡泡腳一邊俯瞰整個蘭陽平原，空氣悠閒清新，藉此放鬆身心靈，沉浸在這茂密森林裡。

圖 / IG @ir47363 圖 / IG @a26snoopy

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

#五峰旗瀑布

總共有分為三層瀑布，一二三層瀑布來回約40-50分鐘不等，整路上都有能夠稍作休息的地方，沿途的綠意環繞讓人有遠離塵囂之感。第一二層瀑布相距不遠，但是從第二到三層開始有一些距離，且第三層較為磅礡壯闊的瀑布美景，底下可供遊客休憩及拍攝的木板平台是更為寬敞的。而我們在上山途中有遇到專門在維護步道整潔、辛苦清掃落葉和垃圾的先生，在這邊也提醒大家，自己的垃圾自己帶走，步道口及第三層瀑布皆有放置垃圾桶，不要破壞山林的美好囉！

圖 / VVN @ReadyGo 圖 / IG @yugenkai

#抹茶山

抹茶山，這個日系帶點俏皮的名字，想必大家都聽過、因為日本攝影師小林賢伍拍攝而爆紅的，就是宜蘭礁溪五峰旗山。經由藏身在五峰旗瀑布裡的聖母山莊步道攀登即可抵達，坡度較陡，來回時間約5小時，需儲備好足夠的水、零食和衣物裝備，山裡天氣變化快速要多加一件外套，登頂後可俯瞰宜蘭外海的遼闊無際。記得任何垃圾都要自己帶下山，一起保護我們的山林！

圖 / IG @tonywu63 圖 / IG @hiimpoca

地址： 宜蘭縣礁溪鄉262

#蔥澡 HOT SPRING ONION

天冷就泡湯，給自己一段放空的時光！有著礁溪最美湯屋之稱的蔥澡，還有大人小孩都愛的彩繪湯屋，來慢活一下吧！「蔥」，宜蘭盛產的蔥，雖然無法成為主食，卻替每道菜增添不可或缺的滋味。「泡溫泉」，也是一樣的道理，雖然不是生活之必要，卻能在泡湯的那一刻感到身心靈全然的放鬆，也會有重新充飽電池的精神感。湯屋有宜蘭極具代表性的「蔥浴白湯」、結合古典與現代美感的「河馬浴場」、「小黃漫遊」、「池畔春光」等。

圖 / IG @ilovesukilee 圖 / IG @ilovesukilee 圖 / IG @___pin__ 圖/ IG @chiavichang

Tips：肚子餓、吃太飽、喝醉酒都不宜立即泡湯/皮膚病、高血壓及心臟病等請依照醫師指示泡湯

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

營業時間：不定時公休，請參考官網 蔥澡

#亀マウンテン居酒屋

泡完湯後是否想要小酌一番？位於知名五星飯店附近的這間日式居酒屋，連平日的晚餐時段也是座無虛席，店裡店外的設計充滿濃濃日式風情，店裡座位數不多，設有榻榻米的席位，室外有2小桌的兩人座，平均價位中上，而隔壁就有停車場，對於開車的客人來說十分便利。

圖/ IG @happy_lin888 圖/ IG @happy_lin888

燒烤類串燒是用木炭烤的，每日的新鮮食材加上一流的烤功是讓人們願意回訪的理由之一，除此之外，簡單適度的調味，火候精準的拿捏，忠實保留了食材本身的鮮甜。在沒有限時的限制下，常常讓三五好友在酒酣耳熱、暢所欲言之際忘記了時間的流動，擁有讓客人回神過才驚覺夜已深的驚人魔力。

圖 / IG @kameyamaizakaya

●ReadyGo貼心提醒：喝酒不開車，開車不喝酒，飲酒過量有害健康

Tips：不限時/無服務費/假日熱門時段建議訂位

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路85號

營業時間：17:30-01:00 (全年無休)

#北門綠豆沙牛乳大王

你們會不會跟我一樣，在日頭赤炎炎的那天，特別想來一杯降溫消暑的飲料？這間綠豆沙連我這樣對於口感沙沙的飲品沒有特別上心的人，都愛到每去必報到的一間店！另一種芋頭沙牛乳喝起來就像是濃郁版的芋頭西米露（只不過少了西米露），不愛綠豆沙口感的沒關係，店裡的木瓜牛奶也一個是熱銷到很快就售完的選擇！

圖 / VVN @ReadyGo

這邊來跟大家分享一個我在排隊時發生的小故事，老闆在忙碌於果汁機之外、會一邊觀察隊伍的人龍，而正好有位孕婦在隊伍尾端，老闆看見後對著孕婦媽媽說「妳要什麼直接去前面點」，當下場面實在太霸氣，老闆太貼心！觀察細微、精準到位的服務，我想這是這家北門綠豆沙能有如此多擁護者的原因之一。

圖 / VVN @ReadyGo

Tips：態度親切/木瓜牛乳通常很快售完

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段208號

營業時間：星期五至星期二 10:30-17:00 星期六、日、一公休

#頂埔阿嬤蔥油餅

往頭城路上必經過的銅板美食，店面就在馬路邊的轉角，一人負責擀麵糰，另一人負責油鍋。一份蔥油餅加蛋35元，使用半煎炸的作法，蔥油餅皮Q彈有嚼勁、周圍帶有些酥脆口感，加上熟度完美的蛋簡直是外酥內軟，將滿滿的香味撲鼻的三星蔥夾在蛋和餅皮之間，現吃最推！剛起鍋的蔥油餅十分燙口要小心，再來一杯古早味紅茶搭配著吃才是王道。

圖 / IG @ferrari0968 圖 / IG @cynthia.lin.523

Tips：愛吃辣的人必加辣

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段316號

營業時間：星期一至星期五 09:00-18:00 星期六、日 08:00-18:00

#白水豆花

「希望大家能吃到好的料理同時也吃的安心」是老闆的堅持。從宜蘭礁溪發跡的白水豆花大家一定多少有聽過，木造建築外觀打造的非常有日本風，內用僅有7個座位，若要外帶需自備容器，不接受免洗容器，環保概念的落實讓人忍不住想起立拍手。白水豆花最有名的就是冰的麥芽糖花生豆花，吃起來脆脆的麥芽糖，配上軟嫩綿密的豆花、畫龍點睛的花生粉和香菜，使口感帶有點衝突的火花卻又有驚人的記憶點！另外還有一樣特別的配料是桃膠，是取自桃樹的天然食材，口感吃起來就像是「古溜古溜的」木耳飲。有去到礁溪別忘記來一碗結合傳統與創新的白水豆花吧！

圖 / IG @smallchin

Tips：台北永康也有分店！

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號

營業時間：星期五至星期二 13:00–售完(約18:00左右) 星期三、四公休

介紹了這麼多有山又有水、有吃又有玩的宜蘭，接下來就等你安排準備一探究竟囉！

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