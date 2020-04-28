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超大片金黃花地毯！台東全新「金針花秘境」絕美滿開，5/1提前開園快收藏

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
知本天山農場種有絕大片新品種的「台東7號金針」，將於5/1正式開園。圖／知本天山農場授權
知本天山農場種有絕大片新品種的「台東7號金針」，將於5/1正式開園。圖／知本天山農場授權

花控們號外，台東耀眼的金針花季即將提前開跑！當地除了有最著名的太麻里金針山，近期竟新增一處絕美綻放中的「金針花秘境」，放眼望去仿若欣賞地面版的點點繁星，喜歡拍照的人絕對不能錯過這個仙境！

從知本往樂山和白玉瀑布方向，沿路上山，在左邊的道路即可發現夢幻金針花秘境。圖／FB Ufo Taitung授權
從知本往樂山和白玉瀑布方向，沿路上山，在左邊的道路即可發現夢幻金針花秘境。圖／FB Ufo Taitung授權

全新打卡景點位於知本天山農場，園區種滿廣達3.7公頃的「台東7號」金針花海，滿開的黃橙色花朵遍佈山坡，結合大自然編織成金黃花地毯。花況目前已大爆發，無敵視野的大片金針花可視作拍照的星星花墻，怎麼拍都亮眼。

山坡上的金針花一覽無遺，可隨意作為拍照背景，怎麼拍怎麼好看。圖／FB Ufo Taitung授權
山坡上的金針花一覽無遺，可隨意作為拍照背景，怎麼拍怎麼好看。圖／FB Ufo Taitung授權

由於受疫情影響，農場主人決定提前在5/1起對外開放入園，期盼能藉此活絡台東知本觀光，而好消息是花期預計長達3個月，大家可盡情賞花至7月底，後續還可接續太麻里金針山的8月花季，一路爽拍到10月。

農場內販售多款新鮮金針花料理，讓大家賞花之餘還能嚐鮮。圖／FB Ufo Taitung授權、知本天山農場授權
農場內販售多款新鮮金針花料理，讓大家賞花之餘還能嚐鮮。圖／FB Ufo Taitung授權、知本天山農場授權

除了可看美景拍美照，農場內也提供多款金針花料理，還可品嚐台東精品咖啡。入園每人酌收新台幣60元清潔費，這段期間可以開始計劃安排賞花日程囉！

知本天山農場

地址：台東縣卑南鄉溫泉村33鄰樂山92號

時間：06:00-17:00

入園：每人新台幣60元清潔費

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