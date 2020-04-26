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蘭陽平原夜景一覽無遺！宜蘭6大「夢幻夜景秘境」懶人包 景觀餐廳賞絕美星空

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／卡夫卡愛旅行授權
圖／卡夫卡愛旅行授權

宜蘭除了能看海、泡溫泉，其實夜晚時分的百萬景觀更加值得探索。今天依循卡夫卡愛旅行推薦的無敵夜景，為大家精選宜蘭6大必去夢幻夜景秘境，只要收藏起來，未來夜間行程或約會時都不用愁啦！

一、礁溪：空ㄟ農場

空ㄟ農場。圖／卡夫卡愛旅行授權
空ㄟ農場。圖／卡夫卡愛旅行授權

想要欣賞礁溪夜景，到「空ㄟ農場」準沒錯。這家位於礁溪跑馬古道上的景觀餐廳，能賞見大片美景，若在傍晚時分前抵達，便能一次體驗白天到夜晚的風景。

空ㄟ農場。圖／卡夫卡愛旅行授權
空ㄟ農場。圖／卡夫卡愛旅行授權

每人低消300元，餐點偏義式，評價良好，用餐時間為2小時，大家可以邊享受餐點，邊感受溫泉之鄉絢爛的另一面。但也提醒大家，上山道路小，行駛時務必注意安全，也可考慮搭乘免費接駁車（銀色福斯8852／黑色福斯5112）輕鬆上山！

空ㄟ農場。圖／卡夫卡愛旅行授權
空ㄟ農場。圖／卡夫卡愛旅行授權

地點：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

時間：平日15:00-23:00；假日15:00-00:00

二、礁溪：鷗漫景觀農場

鷗漫景觀農場。圖／卡夫卡愛旅行授權
鷗漫景觀農場。圖／卡夫卡愛旅行授權

「鷗漫農場」坐擁蘭陽平原夜景，待在帳篷內即可賞見絕美全景。而獨立的露營區下方設有餐廳「瓜棚底下一三二之十五」，大家可以看夜景、吃美食。最特別的是，這裡沒有時間限制，加上無光害，可以任你和喜歡的人一起浪漫地賞星星，4至5月份還可加碼來個螢火蟲之旅呢！

鷗漫景觀農場。圖／卡夫卡愛旅行授權
鷗漫景觀農場。圖／卡夫卡愛旅行授權

地點：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路132-15號

時間：週日一四11:00-21:00；週五六11:00–23:00（週二週三公休）

三、礁溪：佛光大學夜景

佛光大學。圖／卡夫卡愛旅行授權
佛光大學。圖／卡夫卡愛旅行授權

若想欣賞礁溪夜景，還有一個最為親民的選擇！依山而建的佛光大學，擁有了得以眺望蘭陽平原的地理優勢。夜幕低垂時，明亮的燈光就像是可以俯視的星星，最美風景免費看！

佛光大學。圖／卡夫卡愛旅行授權
佛光大學。圖／卡夫卡愛旅行授權

進入佛光大學校園前，需要先在警衛室換證，也提醒大家，記得趁天亮時出發上山，避免天黑路小難開車，路邊停車也務必小心。

佛光大學。圖／卡夫卡愛旅行授權
佛光大學。圖／卡夫卡愛旅行授權

地點：礁溪鄉林尾路160號

四、羅東：村卻酒店 The roof 190高空酒吧

每人低消300元及1成服務費，用餐時間兩小時。圖／卡夫卡愛旅行授權
每人低消300元及1成服務費，用餐時間兩小時。圖／卡夫卡愛旅行授權

雖然這個美景觀賞點位於村却際國溫泉酒店內，但不必入住也能到「The roof 190高空酒吧」用餐，俯視羅東夜間風光！坐在戶外位置，立馬坐享百萬夜景，浪漫指數爆表。位居頂樓、沒有建築遮蔽視線，360度的無敵視野太值得一去！

村卻酒店。圖／卡夫卡愛旅行授權
村卻酒店。圖／卡夫卡愛旅行授權

地點：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

時間：16:00-00:00

五、員林：兔子迷宮景觀餐廳

兔子迷宮。圖／卡夫卡愛旅行授權
兔子迷宮。圖／卡夫卡愛旅行授權

「A.maze兔子迷宮」建有首座彩虹玻璃天空步道，視野遼闊，可以將整座宜蘭城市盡收眼底。雖然餐點價位偏高，但園區內設有多款好拍的設施，白天好拍之餘，入夜點燈後更是個夜拍天堂，尤其喜歡星空夜景的人千萬別錯過！

13歲或以上入園門票為每人250元，可折抵消費。圖／卡夫卡愛旅行授權
13歲或以上入園門票為每人250元，可折抵消費。圖／卡夫卡愛旅行授權

地點：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號

營業時間：週日至四11:00–23:00；週五六11:00–00:00

六、蟾蜍山觀景台

最後為大家介紹「蟾蜍山觀景台」，一次即可遠眺龜山島海景和平原夜景。夜間壯麗的景象，讓人看了就好療癒！

蟾蜍山觀景台。圖／卡夫卡愛旅行授權
蟾蜍山觀景台。圖／卡夫卡愛旅行授權

不過上山路況偏差，開車的人建議停在觀景台入口，步行至觀景點預計20分鐘內，但也可迎著風感受沿路迷人的風景。由於附近沒路燈，建議大家帶手電筒，抵達後再關掉，好好欣賞無光害的美景吧！

地點：宜蘭縣頭城鎮濱海路一段181-95號

蟾蜍山觀景台。圖／卡夫卡愛旅行授權
蟾蜍山觀景台。圖／卡夫卡愛旅行授權

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