漫步台灣後花園！台東「大武國家森林步道」全台最迷你 一家大小皆適宜
「大武國家森林步道」位在台東縣大武鄉，全長約1.3公里，繞行一圈加拍照約莫1小時，是一條很適合全家大小踏青的親民森林步道。這一趟花東行由原先計畫的2天，加碼成了4天，預計一路從台東到花蓮
第一站先來到大武國家森林步道，步道起點就在，林務局大武工作站旁的木棧階梯往上
沿著枕木鋪設而成的步道而上，除了可以欣賞低海拔的闊葉林生態
還會伴隨著太平洋的海浪聲響在耳側
高處的一座觀海平台，因枕木腐朽禁止進入，有些可惜
我們約莫在下午兩點多來到此，還有些陽光，撐把傘倒也不妨礙行走
環狀步道，是大武自然保留區的一部分，自然生態佔90%以上，，原始狀態居臺灣國家公園之冠，所以又有「臺灣後花園」的美稱。
步道沿途也有指示牌就地形等簡單介紹
台東大武是南迴公路進入台東的第一處平地，也從這裡開始了我們吃吃喝喝的花東行。簡單的輕裝備，帶上愉快的心情便能散步綠意中，還可以遠眺180度的太平洋環海視野 ^.^
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