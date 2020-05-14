漫步台灣後花園！台東「大武國家森林步道」全台最迷你 一家大小皆適宜

自從雪山隧道通車後，台北到宜蘭的開車時間只需要一個半小時！台北近郊的芬多精—宜蘭，便自然而然成為大家出遊的首選，任何時間都可以毫無懸念的出發。不過還是有一些特殊狀況和時刻的，遇上連續假期塞車是基本盤，想要去一趟宜蘭又不想要塞車塞到天荒地老沒有明天的話，還是要稍微挑選一下日子呀。接下來就為大家介紹10處我自己去過之後，一直念念不忘的好地方以及朝思暮想的在地美食，當然也有介紹宜蘭最具代表性之一，令人情不自禁掏出錢包的料好實在蔥油餅！讓我們繼續看下去吧。

2020-05-01 11:00