美食的迫降！2020羅東人氣指數爆表 必吃美食咖啡廳&酒吧推薦

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羅東美食餐廳一間一間冒出來，速度就像在開外掛，連當地人都來不及一一品嘗，只能說老闆們真的太給力啦！以下盤點 8 家網友大力推薦的餐廳、甜品＆酒吧，ＩＧ人氣爆表原汁原味韓式炸雞、今年（2019）全新開幕第一間高質感酒吧、古早味懷舊餐廳和超可愛日式創意刨冰，是不是每一樣都看起來令人心動呢？想看更多羅東美食就快往下滑吧～

餐廳、咖啡廳

REVERSE

隱身在巷弄內，即便看著Google Ｍap也要找一下的秘境咖啡廳，門口沒有顯眼的招牌，也沒有太多的擺設，門面呈現簡約的風格。打開大門走進店內，便能看到截然不同的復古氛圍，清香的咖啡味和甜而不膩的蛋糕為撲鼻而來，櫃內陳列著各式口味的千層蛋糕與甜品，其中以水果千層最受到顧客的推崇，草莓、奇異果和葡萄層層堆疊，融合著綿密的麵皮與鮮奶油，再刁鑽的嘴也敵不過他們家千層蛋糕的好滋味，因應不同節日或時節，亦會推出限時口味，喜歡小驚喜的你一定要來走一遭。

圖/IG@reverse_coffee 圖/IG@reverse_coffee

｜店家地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊街445號

｜聯絡電話：03 955 6267（可致電詢問預留蛋糕）

｜營業時間：11：00-18：00（週六14：00-18：00、週四休息）

OMO CHICKEN 어머치킨

歐抹～道地的韓國口味居然在羅東也吃得到了！原汁原味的韓式網美系裝潢，潔白的牆面用燈牌和綠色植物點綴，使空間顯得較為寬敞舒適，也富有藝術感。韓妞必吃的經典款炸雞、炒泡麵、辣炒年糕一樣不缺，光是看照片就令人食指大動，濃郁的醬料佐上罪惡的起司，最適合週末相揪三五好友來放縱一下，特別是受到疫情影響不能前進韓國的朋友們，來一趟羅東美食之旅，想必能填補一下你空虛的心靈。

圖/IG@sasa_finger_licking 圖/IG@sasa_finger_licking

｜店家地址：宜蘭縣羅東鎮維陽路249號

｜聯絡電話：03 951 0688

｜營業時間：16：00-23：00

羅東駿懷舊餐廳

舊時的古早味零食、小物你還數得出哪幾樣呢？羅東駿懷舊餐廳內完美復刻早期的柑仔店樣貌，真實呈現四、五、六年級宜蘭人們共同的兒時回憶－光明大戲院，吃完飯還能用一個十元硬幣為自己做一隻叭哺，好吃又好玩。時代的快速變遷下，許多早期珍貴的回憶逐漸隨時間消失在洪流之中，有機會來吃一頓飯，看看以前的年代風華，或是帶著長輩來回味過去，除了別具意義，更是以行動延續傳統文化價值。

圖/IG@xionghanzhen 圖/IG@xionghanzhen 圖/IG@winniee1204

｜店家地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段53號

｜聯絡電話：03 961 5168

｜營業時間：11：00-14：00，17：00-22：00

甜品、小吃

小島日和

這間可愛的日式手作刨冰就在羅東夜市外圍，走路不超過 3 分鐘路程就能到，每一碗都是超級大份量，姊妹相伴來吃的話，兩個人共吃一碗，再各自點一杯飲品或甜點剛剛好，個人最推薦的就是照片裡的藍色富士山刨冰和酸酸甜甜的夢幻島果昔啦！藍色富士山以法國藍柑橘醬將刨冰染成藍色基底，再由山頂林下白色優格作為積雪的樣貌，清爽而不甜膩；而夢幻島則是將奇異果與火龍果分別打製成汁，並添加優格入味，巧妙地帶出水果本身的鮮味，就好像在吃真的水果一樣，食物本身還非常上鏡，不用濾鏡就可以拿來ＰＯ文啦～

圖/IG@_mo9o6 圖/IG@nicolehsu0912

｜店家地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段208號

｜聯絡電話：03 956 1505

｜營業時間：週三～週日11：00-20：00

野小孩 吃車輪餅配咖啡

女孩第一次約會絕對不能來！每一顆車輪餅都超厚超扎實，一口咬下的瞬間所有餡料便會在嘴裡噴發，不小心還會漏接，叫人既懊惱又不禁讚嘆老闆的用料實在。店面小巧精緻，還設有綠意的網美打卡空間，適合來小坐、耍廢，且店內販售的口味絕對超乎你的想像，除了一般常見口味外，有融入在地味道的宜蘭蔥、花生捲冰淇淋口味，也有創意的芋泥鹹蛋、半熟乳酪布朗尼口味，甚至有榴蓮愛好者為之瘋狂的榴槤起司口味，愛嚐鮮的人此生必來一次啊！

圖/IG@wildway39 圖/IG@fei.326

｜店家地址：宜蘭縣羅東鎮民治街39號1樓

｜聯絡電話：03 961 5398

｜營業時間：12：30-18：30

羅東紅豆湯圓

陪伴所有羅東人成長的好滋味，碗內承裝的不只吃Ｑ彈有嚼勁的手工湯圓，更是滿滿的懷舊滋味，在地經營 40 載，始終在熙來攘往的市場內守護著當地人們。簡單 3 種口味：紅豆湯、紅豆湯圓＆圓仔湯，均一銅板價＄35 元，份量卻大得驚人，每碗都是滿滿滿～紅豆經過反覆烹煮，熬出綿密的口感，拌著一顆顆手工拍打搓揉後下鍋用小火慢煲的圓仔，每一口都吃得出老闆的用心和真材實料。

圖/IG@bananasgourmand

｜店家地址 : 宜蘭縣羅東鎮中山路三段180號

｜聯絡電話: 03 954 8328

｜營業時間 : 8：30－21：30

酒吧

迴家酒館

今年（2019）初悄悄在鬧區的巷弄裡開幕的特色酒吧，也是羅東第一間質感係酒吧，走的是低調奢華的路線，以金屬點綴深色沈穩的色調，醞釀出一絲神秘感，彷彿能帶給顧客無限遐想。吧台外的沙發，用柔軟的質地放鬆了你的疲憊，這區的氛圍是微醺的，相對溫和的色調與吧檯形成截然不同的對比，當低調奢華佐上了慵懶迷茫，你的這杯酒，將更有風格的啜飲著。

圖/IG@maison.yilan 圖/IG@1996_0311

★提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

｜店家地址：羅東鎮純精路三段256號

｜聯絡電話：03 955 7497

｜營業時間：20：00-2：30（週二休息）

DREAM ON BAR

結合輕工業風與舒適悠閒的調性，設計了復古工業沙發區、都會摩登吧台區與長型街舞高腳椅區等區塊，有別於常人對工業風的粗獷想像，設計師置入了鐵件、皮革、木質感等元素，調和出創新而愜意的意象。據網友大力推薦：Dream On Bar的挑酒師尤其注重與顧客的溝通，在調酒之前都會與之討論口感偏好，每一杯都是精心調製的客製化酒品，推薦指數百分百。

圖/IG@soniayiyi 圖/IG@coeychoichoi

★提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

｜店家地址：宜蘭縣羅東鎮公正路35號

｜聯絡電話：03 953 2035

｜營業時間：19：00-1：00（週五＆週六19：30-2：00）

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