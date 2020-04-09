夜間旅遊新亮點！台東「最美星空」4月開跑 愛在浪漫星空下

台東縣政府為了推廣夜間旅遊新亮點，2019年首創台東最美星空導覽，場場秒殺，今年從4月至10月推出56場免費導覽行程，每場上限20人，在專家帶領下，在光害極低的台東縣享受最適合觀星的環境。

首場導覽場次於4/11，選在經典人氣觀星點「加路蘭遊憩區」進行，4月目前有規劃8個場次，導覽團隊包含台中天文學會吳建德常務理事、國立中央天文研究所李昫岱博士、曾任台東大學曹俊傑講師等天文專家。

「台東最美星空導覽活動」全程免費，會接觸基本天文知識、星空神話故事，也有可能操作天文望遠鏡，以增加更多觀星實作樂趣；而在6月至8月期間，台東縣政府更推出7場台東最美星空音樂會，為浪漫加分。





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