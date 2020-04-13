不只有七星潭！花蓮「秘境海灘」眺望清水斷崖　無人海灣美翻

你有沒有曾經，想要找一個機會，與山單獨相處。不論是走在山林的步道，或是在山頂上的咆哮，仿佛都讓自己更靠近山一點，但其實，山是需要慢慢尋訪、靜靜對話的，對原住民來說，山是大地的祭壇，既神聖又受人景仰，平凡的假日想要來點深度文化之旅，就跟ReadyGo一起走進不老部落，揭開有著泰雅族不老傳奇的神秘面紗吧！

2020-04-05 10:01