快訊

直播／酒店公關與華航班機還沒驗完 指揮中心1400記者會

英國首相出院！強生在復活節復活...但英國惡化中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只有七星潭！花蓮「秘境海灘」眺望清水斷崖　無人海灣美翻

徐酸酸的跑跳人生 / 文、圖／徐酸酸

udn走跳旅遊／徐酸酸的跑跳人生

今天在地人又要介紹一個好厲害的隱藏版景點──崇德海灘(礫灘)。看膩的七星潭 OR 四八高地，不妨換個地點來這裡看看吧～你看看，完全沒有人啦！！！怎麼抵達咧？非常簡單，手機打開GOOGLE MAP定位，崇德海灘(礫灘) 沿著就可以找到囉！

我們這趟是要回台北，因此是北上沿著導航走，接著看到有鐵路經過的地方，然後就會看到涵洞，穿越它便可以看到一片世外桃源——崇德秘境海灘，就在你面前。

就是這個涵洞～哇～豁然開朗！

家鄉的海總是特別醉人，看著這片海總是能讓人心情平靜下來 。在崇德海灘可以擁抱蘇花公路，崇德海灘，甚至是清水斷涯，在這裡都可以一覽無遺 實在太棒了！

捕漁船為這片大海增添了景致呢！

眺望這片藍色大海，浪花刷刷刷的淘盡了煩憂。

用空拍機捕捉一下完全沒人的秘境 。

這片海洋需要你我一起維護，真的好美喔！

沿著海灘，踏著浪～

追追浪～

如果你也想跟酸酸一樣放慢腳步，找尋那片屬於你自己心目中最浪漫的秘密海灘，不妨來這走走喔！你絕對不會後悔的唷，有機會也可以參加當地的日出獨木舟團，欣賞清水斷涯和花東海岸的美麗。

同場加映：匯德隧道附近拍攝清水斷涯邊的美景

空拍機所拍攝險峻的清水斷涯，實在太宏偉壯麗！

浩瀚的太平洋實在太美了～

崇德海灘

地址：花蓮縣秀林鄉崇德村海濱路96號 (近崇德車站)

營業時間：24小時

停車：路邊停車免費

文章來源：徐酸酸的跑跳人生     FB：徐酸酸的跑跳人生

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 走跳旅遊 獨木舟 美景 公路 花蓮旅遊 攝影景點

相關新聞

不只有七星潭！花蓮「秘境海灘」眺望清水斷崖　無人海灣美翻

udn走跳旅遊／徐酸酸的跑跳人生 今天在地人又要介紹一個好厲害的隱藏版景點──崇德海灘(礫灘)。看膩的七星潭 OR 四八高地，不妨換個地點來這裡看看吧～你看看，完全沒有人啦！！！怎麼抵達咧？非常

夜間旅遊新亮點！台東「最美星空」4月開跑 愛在浪漫星空下

去年首創獲得好評的台東最美星空導覽，今年首場4/11開跑，持續到10月共56場次，想體驗浪漫星空，把握機會報名！

羅志祥泳池趴就在這！「宜蘭豪華民宿」超適合度假 5款超狂景觀房美翻

小豬羅志祥緋聞消息鬧得沸沸揚揚，有人眼尖發現近日羅志祥和好友們相聚、大開泳池派對的別墅，就是宜蘭熱門泳池民宿「The One樂灣」。 The One隱身於宜蘭五結鄉，獨棟的空間及清幽隱秘的環境備

嚇壞了！熱門景點「多良車站」立牌籲遊客勿進部落

受疫情影響，清明節4天連假，大批遊客出遊散心，台東湧入9萬車次，人潮破12萬人次，其中，南迴熱門景點「多良火車站」人潮累...

宜蘭大同一日遊！ 人文探訪「不老部落」 揭開泰雅族傳奇面紗

你有沒有曾經，想要找一個機會，與山單獨相處。不論是走在山林的步道，或是在山頂上的咆哮，仿佛都讓自己更靠近山一點，但其實，山是需要慢慢尋訪、靜靜對話的，對原住民來說，山是大地的祭壇，既神聖又受人景仰，平凡的假日想要來點深度文化之旅，就跟ReadyGo一起走進不老部落，揭開有著泰雅族不老傳奇的神秘面紗吧！

戶外踩點玩！ 花東「包車景點遊×美食大賞」 安心親近大自然

武漢肺炎來襲，每天緊悶著口罩上下班、上下課和大家擠公車、捷運，總是覺得內心十分不安，這樣的恐慌不知道何時能夠結束。然而在家悶壞的你是否和小編一樣不敢去人多的室內空間呢？小編推薦花東包車旅遊玩法給你，讓你親近自然補精氣，又能避免搭乘大眾運輸出遊！

影／超療癒縮時！宜蘭「抹茶山」看風在跑步

因為這座抹茶山，讓整個蘭陽平原的山顯得都可愛了起來。

全台最美「螢河」龍貓隧道來了！賞螢還能爽睡5星飯店

每年這個季節，彷彿從天上銀河降落到地面的「地上螢河」總是讓人期待滿滿，著急地想要在漫天紛飛、螢光圍繞中感受宛若置身銀河的樂趣。堪稱台灣最美賞螢秘境、也被譽為龍貓隧道的花蓮大農大富平地森林園區夜螢河時節已經來了！

盤點台東4大「野溪溫泉秘境」　全台最美野溪溫泉 藏匿在自然山谷間！

台東旅遊一定要享受一下自然風光，泡個舒適的溫泉，不過一般的室內溫泉台灣可不少見，今天ReadyGo就帶大家探訪台東必去，當地人大力推薦的 4 個野溪溫泉秘境，感受有別於都市的純淨體驗。練好你的體力，準備好裝備和物資，帶上幾位志同道合的朋友，就一起出發，踏上台東野溪溫泉秘境之旅吧！

專屬於台東的玩法！ 台東五日遊自駕遊攻略　租車、景點、路線通通有

台東有山有水，環境優美，近年來隨著觀光發展每年都吸引大波人潮，鐵花村、伯朗大道、熱氣球節、金針花海這些IG常見的打卡聖地和新聞常見的活動標題你知道通通都在台東嗎？也許講到這邊你會覺得「阿..可是在東部好像很遠、行程很難排、交通好麻煩」但其實台東有屬於台東的一套玩法，如果你想要去台東，但遲遲因為這些問題還沒出發，趕快來看這篇台東自駕攻略，五天行程幫你一手搞定！

感受田園靜謐之美！ 宜蘭三星旅宿精選「雷院子」 矗立在綠央水畔間的質感民宿

你有多久不曾感受田園的風？位於宜蘭三星鄉的民宿「雷院子」，緊鄰著安農溪，附近就是著名的三星落羽松祕境，特殊外型的純白外觀建築，靜靜矗立在綠央水畔間最優雅的一隅，為旅人溫柔敞開假期的門。

爽度爆表！花蓮「天空之鏡」秘境快搶拍 還能在沙灘上飆車超紓壓

防疫期間不能出國也別難過，到好山好水的花蓮呼吸新鮮空氣，也能快樂玩出一片天！尤其蘇花改全線通車後，前往東台灣旅遊更加方便，除了有壯觀的太魯閣峽谷、熱門的七星潭海邊、東大門夜市可以逛，還能體驗全新又刺激

熱門新聞

影／「梅嶺賞螢」將首度實名總量管制 分時分流上山

解悶去！ 一溜而下拋開煩惱 大小朋友都愛上的員山公園打卡點

不只有七星潭！花蓮「秘境海灘」眺望清水斷崖　無人海灣美翻

饕客必訪！溪湖60年老店，一條龍料理「阿明羊肉爐」保證鮮甜

《愛的迫降》同款炸雞快嚐鮮！「鬼怪炸雞」全台第二間門市將開幕，4/17插旗新北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。