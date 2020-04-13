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不只有七星潭！花蓮「秘境海灘」眺望清水斷崖 無人海灣美翻
udn走跳旅遊／徐酸酸的跑跳人生
今天在地人又要介紹一個好厲害的隱藏版景點──崇德海灘(礫灘)。看膩的七星潭 OR 四八高地，不妨換個地點來這裡看看吧～你看看，完全沒有人啦！！！怎麼抵達咧？非常簡單，手機打開GOOGLE MAP定位，崇德海灘(礫灘) 沿著就可以找到囉！
我們這趟是要回台北，因此是北上沿著導航走，接著看到有鐵路經過的地方，然後就會看到涵洞，穿越它便可以看到一片世外桃源——崇德秘境海灘，就在你面前。
就是這個涵洞～哇～豁然開朗！
家鄉的海總是特別醉人，看著這片海總是能讓人心情平靜下來 。在崇德海灘可以擁抱蘇花公路，崇德海灘，甚至是清水斷涯，在這裡都可以一覽無遺 實在太棒了！
捕漁船為這片大海增添了景致呢！
眺望這片藍色大海，浪花刷刷刷的淘盡了煩憂。
用空拍機捕捉一下完全沒人的秘境 。
這片海洋需要你我一起維護，真的好美喔！
沿著海灘，踏著浪～
追追浪～
如果你也想跟酸酸一樣放慢腳步，找尋那片屬於你自己心目中最浪漫的秘密海灘，不妨來這走走喔！你絕對不會後悔的唷，有機會也可以參加當地的日出獨木舟團，欣賞清水斷涯和花東海岸的美麗。
同場加映：匯德隧道附近拍攝清水斷涯邊的美景
空拍機所拍攝險峻的清水斷涯，實在太宏偉壯麗！
浩瀚的太平洋實在太美了～
崇德海灘
地址：花蓮縣秀林鄉崇德村海濱路96號 (近崇德車站)
營業時間：24小時
停車：路邊停車免費
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