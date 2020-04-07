羅志祥泳池趴就在這！「宜蘭豪華民宿」超適合度假 5款超狂景觀房美翻
小豬羅志祥緋聞消息鬧得沸沸揚揚，有人眼尖發現近日羅志祥和好友們相聚、大開泳池派對的別墅，就是宜蘭熱門泳池民宿「The One樂灣」。
The One隱身於宜蘭五結鄉，獨棟的空間及清幽隱秘的環境備受喜愛，為當地知名民宿。民宿採私人招待所包棟，開放團體慶生，也會協助籌劃單身派對或求婚主題等，也可以選擇一家人純度假。
內部共附5款頂級房間，「VIP頂級360度景觀房」、「漂浮泳池房」、「玻璃屋景觀房」、「庭院景觀房」，還有獵奇的「奇幻設計房」。時尚的裝潢設計和高級服務，也是這間民宿高人氣的原因之一，就連周董和昆凌也曾到訪2次。
The One整體走奢華風，讓大家仿佛住在專屬的獨立飯店。若有重要的日子，也想和三五好友或家人一起享受私人時間，別忘了先訂位喔！
延伸閱讀：
．超Chill～宜蘭最新酒吧！ 夜貓子必訪「露營酒吧」 快揪閨蜜談心、小酌喝一杯
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言