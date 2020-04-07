羅志祥泳池趴就在這！「宜蘭豪華民宿」超適合度假 5款超狂景觀房美翻

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聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自The One樂灣宜蘭頂級Villa泳池民宿
圖／擷取自The One樂灣宜蘭頂級Villa泳池民宿

小豬羅志祥緋聞消息鬧得沸沸揚揚，有人眼尖發現近日羅志祥和好友們相聚、大開泳池派對的別墅，就是宜蘭熱門泳池民宿「The One樂灣」。

圖／擷取自The One樂灣宜蘭頂級Villa泳池民宿
圖／擷取自The One樂灣宜蘭頂級Villa泳池民宿

The One隱身於宜蘭五結鄉，獨棟的空間及清幽隱秘的環境備受喜愛，為當地知名民宿。民宿採私人招待所包棟，開放團體慶生，也會協助籌劃單身派對或求婚主題等，也可以選擇一家人純度假。

圖／擷取自The One樂灣宜蘭頂級Villa泳池民宿
圖／擷取自The One樂灣宜蘭頂級Villa泳池民宿
VIP頂級360度景觀房。圖／The One樂灣官網
VIP頂級360度景觀房。圖／The One樂灣官網

內部共附5款頂級房間，「VIP頂級360度景觀房」、「漂浮泳池房」、「玻璃屋景觀房」、「庭院景觀房」，還有獵奇的「奇幻設計房」。時尚的裝潢設計和高級服務，也是這間民宿高人氣的原因之一，就連周董和昆凌也曾到訪2次。

漂浮泳池房。圖／The One樂灣官網
漂浮泳池房。圖／The One樂灣官網
圖／The One樂灣官網
圖／The One樂灣官網

The One整體走奢華風，讓大家仿佛住在專屬的獨立飯店。若有重要的日子，也想和三五好友或家人一起享受私人時間，別忘了先訂位喔！

圖／The One樂灣官網
圖／The One樂灣官網

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