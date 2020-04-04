戶外踩點玩！ 花東「包車景點遊×美食大賞」 安心親近大自然

武漢肺炎來襲，每天緊悶著口罩上下班、上下課和大家擠公車、捷運，總是覺得內心十分不安，這樣的恐慌不知道何時能夠結束。然而在家悶壞的你是否和小編一樣不敢去人多的室內空間呢？小編推薦花東包車旅遊玩法給你，讓你親近自然補精氣，又能避免搭乘大眾運輸出遊！

疫情來襲包車旅遊好處

包車旅遊好處＃1

不必搭大眾運輸

疫情期間想出去走走，但又害怕和陌生人在狹窄的車廂裡人擠人有傳染的風險。可以選擇和家人或朋友包車旅行，比較能掌握他們的旅遊史，和工作性質會接觸到的人，相對搭乘大眾運輸較能降低旅行的擔憂。

包車旅遊好處＃2

資深嚮導探秘境

城市人口密集，人來人往流動較複雜，在室內緊悶口罩不敢拿下就是小編的日常。如果你也有一樣的困擾，利用週末期間到花東走走呼吸新鮮空氣，讓包車旅遊的專業嚮導帶你秘境旅遊。不僅相對能避開大量人潮，還能欣賞東海岸海天一線的美景，摸蜊仔兼洗褲一舉兩得！

包車旅遊好處＃3

走向戶外增加免疫力

「武漢肺炎」這四個字大家聽到就避之唯恐不及，其實除了宅在家吃飽睡好外，去戶外走走也是不錯的選擇，畢竟適量的中強度運動不可少。去戶外健行、慢跑、划獨木舟、都能增加免疫力，讓包車旅遊帶你走向空氣清新的戶外景點吧！

包車旅遊好處＃4

減輕長輩負擔

想帶長輩出去玩但擔心長輩走不動，又因為餐點不合胃口或景點安排不順暢，遭到長輩無法體諒的抱怨，這些情況就像惡夢一樣打消要帶家中長輩出遊的念頭。但包車旅遊可以推薦你各種多元的餐點，在與達人或嚮導諮詢後也會推薦較適合的行程，不但減輕長輩走到腳酸搭不到車的辛苦，也減輕你安排行程時的困難。

包車旅遊好處＃5

客製化行程規劃

選擇包車旅遊，最棒的就是客製化的行程規劃。即便同行的朋友有多個想去的行程，也能在達人和嚮導的建議下安排流暢，更不用擔心點到點間的交通問題。如果你是旅行新手，可以參考包車的建議路線來場戶外抗疫之旅；如果你是旅行老鳥，也可以自己規劃行程，讓包車司機帶你趴趴走。

花蓮包車旅遊推薦景點

包車旅遊推薦＃1

清水斷崖

▲包車旅遊推薦景點-清水斷崖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

有人說：「人和人會互相吸引是因為味道」我想這也是為什麼大家喜歡花東的原因吧！鹹鹹的海水伴隨微風，就像在你耳邊告訴你這是放鬆的味道、是青春的味道。清水斷崖是來花東不敗的經典行程，由大理岩、片麻岩所組成的壯麗景緻，是來花東包車旅遊不可錯過的必訪之地！

包車旅遊推薦＃2

錐麓古道

▲包車旅遊推薦景點-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

錐麓古道以陡峭的直立山壁著名，其實錐麓古道除了險峻的地勢，還非常富有歷史價值，為太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區，這裡的美除了感動，也因歷史多了一分滄桑的味道。

早期為太魯閣族人對外的聯通道路，道路寬為30公分左右，僅容得下雙腳勉強行走，後來日治時期為運送彈藥和資源，才在山壁中炸出如今約一公尺寬的步道。

包車旅遊推薦＃3

九曲洞

▲包車旅遊推薦景點-九曲洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

九曲洞無疑是太魯閣峽谷上最精華的一段，緊倚著高山深壑，在步道上往下一看就是立霧溪。受立霧溪侵蝕加上地殼抬升的內外營力作用下，九曲洞著樣層層套疊、洞中有洞的景象便因此呈現。

因坍方等因素封閉多年的九曲洞，於2019年再次開放參觀，在安排屬於你的包車旅遊時，小編建議可把此景點與車程距離僅30分鐘的砂卡礑步道排在一起喔！

包車旅遊推薦＃4

七星潭

▲包車旅遊推薦景點-七星潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

七星潭為什麼是海？想必在許多人心中都有這個疑問。其實七星潭原本是在花蓮機場附近，後來因為日治時期要挪用做建設，故將七星潭填平，並把當時的居民遷到月牙彎著個海灣為其居住地，因此住在月牙灣的這群人就稱自己為七星潭人，七星潭這個美名便由此而生。

除了包車抵達七星潭在海邊漫步外，許多人來七星潭也會租腳踏車，疫情期間帶著家人到戶外運動增加免疫力吧！

包車旅遊推薦＃5

翡翠谷

包車旅遊最便利的一點就是不用一直走走走！開到停車場後，下車僅需步行15分鐘就能抵達翡翠谷瀑布，路途中在步道外側的便是清澈且生態資源豐富的木瓜溪，不時能看到於而在水裡優游。翡翠谷瀑布為壯麗的水簾式瀑布，不僅是消暑的好去處，也是適合IG打卡的網美戶外景點。

包車旅遊推薦＃6

大石鼻山步道

▲包車旅遊推薦景點-大石鼻山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

大石鼻山的步道算是十分好走的步道，雖然有一小段的階梯路，但是爬上階梯後就能欣賞海天一線的美景，眺望東海岸的藍，別忘了在木棧道上拍張美照留作紀念。這個景點有依山傍海的良好風景，附近還有海鮮烤物攤販與海鮮餐廳，可以順便去大啖美食。

包車旅遊推薦＃7

親不知子古道

為什麼要叫「親不知子」呢？傳說這個古道原是為了連通兩個村落所建，用狹窄的木棧道配上藤繩來行走以抵達隔壁的村落。一位母親帶著他的孩子走這段路時，非常緊張害怕抵達古道盡頭時才發現孩子已經不見了，意旨這段路的困難度讓人無暇顧及旁人。

不過現今的親不知子古道經過改良與維護後非常安全，更是全台灣一的海上天空步道，其中有一段更是以玻璃為步道素材，讓你可以在上面眺望東海岸的浪漫景緻。

包車旅遊推薦＃8

石梯坪

▲包車旅遊推薦景點-花蓮石梯坪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

石梯坪為內外營利交互作用下而形成的海階地形，此外還可以看到海蝕平台、珊瑚礁、海蝕溝及壺穴地形，這些地理課本上才能看見得名詞都出現在眼前時，那種親眼見證得感動難以言喻。此外石梯坪除了包車旅行，還有獨木舟及夜釣等活動等你來體驗。

花蓮包車旅遊推薦美食

包車旅遊推薦美食＃1

達基力餐廳

小編激推這家餐廳給想體驗風味餐的朋友，每人用餐架為約落在300~500元左右，除了豐富又美味的菜色外，老闆還是一名藝術家，店內的雕刻木桌椅非常有特色很是氣派。與其說這是一家餐廳不如說它是一個結合飲食、觀光、藝術於一身文化園區，除了用餐還可以在這裡搗麻糬、聽原住民歌手現場演唱。

＊營業時間：11：30~14：30

＊食物類型：原住民風味餐

包車旅遊推薦美食＃2

鹿馬漢堡&老派選物店

花蓮火車站出站後步行即可抵達鹿馬漢堡，爆汁美味的手拍豬肉堡、和鮮嫩厚實的牛肉堡是這家店的熱門品項。這間裝潢簡單的小店，位在狹窄的巷弄間，夜色降臨時店內昏黃的小燈別有浪漫氣息，除了食物也有老物的一家復古小店非常有味道。

＊營業時間：11:30~14:30 /17:30~21:30

＊食物類型：手作漢堡

包車旅遊推薦美食＃3

找到了可頌小売所

以販賣可頌為主的外帶甜點店，藏在花蓮的小巷內，這樣的在地美味沒有高調的宣傳，有人說這家店可是低調到連在地人都不一定知道的美味，在清幽舒適的檜木建築裡，木頭香與可頌的奶油香融合之下，這不就是幸福的味道嗎？

＊營業時間：14：00~17：30 星期日、一公休

＊食物類型：甜點店主打可頌

包車旅遊推薦美食＃4

星巴克洄瀾門市

星巴克全球連鎖，進駐台灣已有將近22年的時間，但這間星巴克不一樣，特別的不是販賣的品項而是網美必拍的白色貨櫃建築，搭配後面繽紛的馬賽克牆非常有特色，來到花蓮不妨來拍張美照做紀念吧！

＊營業時間：9：00~21：00

台東包車旅遊推薦景點

包車旅遊推薦＃1

都歷海灘-天空之鏡

台版烏尤尼就在台東的都歷海灘，在海浪退去後就會露出如同鏡面的淺淺水面，襯著藍天與自己的倒影。想來這裡玩的朋友需特別注意潮汐時間和天氣，烏雲密布或陰雨綿綿時，可能就會讓人有點失望喔！

包車旅遊推薦＃2

五洲戲院

現代人生活過得太快速，電影海報、宣傳文宣一張張的印刷，甚至是直接透過網路宣傳，比較不費力又更快，但是這些方便的背後犧牲了什麼呢？就是溫度。

少了手作的禮物、手寫的情書、手繪的電影海報，人與人的距離因為這些方便而變的疏離。所以有些人特別喜歡老東西，那些泛黃的記憶雖然逐漸被科技取代，但他們不失溫。

五洲戲院在50~70年代有南霸天的稱號，可一次容納400多名觀眾來看電影，而且每場幾乎都爆滿，隨著產業結構改變，台東人口流失嚴重，最終不敵時代的摧殘而結束營業。幾年前當地人再次彩繪牆上的海報，即便回不去那過往輝煌，也盡量把時光好好的呈現它的風采給我們這些後生晚輩明白。

包車旅遊推薦＃3

三仙台

▲包車旅遊推薦景點-台東三仙台。（圖／Pixabay）

由火山噴發的小島及珊瑚礁島構成的三仙台區域，傳說八仙過海時，李鐵拐、何仙姑和呂洞賓曾在此休憩，因此有三仙台之稱。拱形的跨海大橋便是三仙台必拍的特色景緻，趁著初夏還有些微涼就先來造訪三仙台吧！否則暑期日頭赤熱熱，這附近沒什麼遮蔽物，可能就會比較辛苦一些喔！

包車旅遊推薦＃4

都蘭糖廠

日治時期製糖產業的輝煌隨二戰後產業轉型而逐漸荒廢，近年來這裡進駐了許多藝術家，讓整個空間文藝了起來，免入園費與舒適戶外的活動空間，非常適合在園區裡蹓小孩，讓都蘭糖廠成為假日輕旅行的好去處，別忘了紅糖冰棒，也是必吃美食唷！

包車旅遊推薦＃5

小野柳

小野柳因地景酷似北海岸的野柳因而得名，形狀各異的蜂窩岩、蕈狀岩、豆腐岩因差異侵蝕而形成凹凸不平充滿孔洞的表面。在城市裡難以緩解的焦慮就來海邊一次釋放吧！在海邊吸收負離子可以抗憂鬱、穩定情緒讓你的倦怠生活按下F5刷新一遍吧！

包車旅遊推薦＃6

初鹿牧場

大家和初鹿牧場的初相遇是什麼呢？現在的便利商店能買到濃醇香的初鹿牧場鮮奶，但唯有到了這個地方看到那些牛隻和廣闊的草原，才能遠離都市叢林，好好享受這杯鮮奶的美味。到了初鹿牧場還可以餵牛、餵羊與他們互動，接近自然動物和環境是不是很享受呢？

包車旅遊推薦＃7

華源海灣秘境

▲包車旅遊推薦景點-台東華源海灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位在中央山脈與太平洋之間的華源海灣有著廣闊的沙灘，天氣好時還有機會遠眺到綠島。從細緻的沙灘打上來的白色浪花，透明的淺岸而後淡藍、深藍、湛藍，包車到華源秘境，讓溫柔的藍擁抱你。

包車旅遊推薦＃8

金土咖休閒莊園

在金土咖休閒莊園能喝杯免費的手沖美味，喝了喜歡再買，這樣沒有壓力的參觀莊園十分愜意，老闆那想分享的心，大概就像台東每天迎接的第一道晨曦一樣溫暖而樸質。這裡除了賣咖啡豆、濾掛咖啡外，還有老主顧熱愛的咖啡棒，製作過程焙出咖啡的濃、留下咖啡的香，是小編非常推薦的台東伴手禮喔！

包車旅遊推薦＃9

多良車站

▲包車旅遊推薦景點-多良車站。（圖／攝影者：taiwan.4fun授權提供, Instagram）

有全台最美車站之稱的多良車站，濱海的全視野無敵海景，配上紅橘色的火車非常令人難忘。去年暑假多良車站附近更是打造了一對3公尺高的翅膀，在這邊拍照就像墜入凡間的天使一樣潔淨美麗～

台東包車旅遊推薦美食

包車旅遊推薦美食＃1

美好拾光good time

這家店為預約式無菜單料理，每人平均消費價位約落在380~500元。美好拾光這間美味餐廳與台東知名景點石雨傘車程不到20分鐘，可以將兩個地方安排在一起。美好拾光是由一對表姊妹共同經營，從數次的造訪長濱，深深愛上這片土地，拋下原來工作的地方，擁抱愛上自然的新生活。有人說在台東過日子你賺的不是金錢，是千金難買的生活。包車旅行自由安排午餐，讓你的旅程更在地，讓你在這裡「饌」生活。

＊營業時間：12：00~14：00/18：00~20：00

＊食物類型：預約式無菜單料理

包車旅遊推薦美食＃2

BIKE DE KOFFIE 米貝果

大家都知道好山好水的池上產好米，來到池上除了池上便當的香Q白米外，還有米貝果可以做選擇。創立這家米貝果的青年阿洋，六年前自台北返鄉工作。5000塊一台腳踏車簡單的咖啡沖煮設備就創業了。隨著顧客上門，阿洋與熱愛他做的貝果的女孩相戀而後一起經營貝果店。有人說：池上的土會黏人，會讓人愛上這個地方，這裡的米貝果不只能吃得健康，還能一品浪漫的愛情故事。

＊營業時間：9：00~18：00

＊食物類型：貝果、咖啡

包車旅遊推薦美食＃3

舒食男孩二號店

「吃素」對你而言是什麼樣的感受？是珍惜生命、環保愛地球，還是沒吃到肉就覺得不是一頓好吃的料理呢？採用在地且符合季節的食材，讓你的身體吃起來沒有負擔。依照四季來調整飲食，才是讓我們的身體更接近自然的方式。起初因為環保愛地球而吃素的一家人，開了舒食店利用料理技術，使得平時不吃素的顧科也被吸引過來。色、香、味俱全的料理不只吃完能量滿滿，還會讓吃完食物的你充滿感恩和喜悅。

＊營業時間：12：00~14：00/18：00~20：00

＊食物類型：素食餐點

包車旅遊推薦美食＃4

恩娜比亞咖啡nnabiya

恩娜比亞咖啡館為林依晨主演的電影《神秘家族》的拍攝地，偏僻的位置並不是太好找，有專業的在地司機就嘸驚。這家咖啡店除了飲品也提供輕食和下午茶點心，價位約落在100~250元。有室外空間的咖啡館，還有一望無際的百萬海景非常值得來度過放鬆的午後。

＊營業時間：10：30~18：00星期二公休

＊食物類型：咖啡、輕食

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