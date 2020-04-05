宜蘭大同一日遊！ 人文探訪「不老部落」 揭開泰雅族傳奇面紗

Shan@ReadyGo 首圖：@charmianchen

你有沒有曾經，想要找一個機會，與山單獨相處。不論是走在山林的步道，或是在山頂上的咆哮，仿佛都讓自己更靠近山一點，但其實，山是需要慢慢尋訪、靜靜對話的，對原住民來說，山是大地的祭壇，既神聖又受人景仰，平凡的假日想要來點深度文化之旅，就跟ReadyGo一起走進不老部落，揭開有著泰雅族不老傳奇的神秘面紗吧！

(圖 / IG @charmianchen)

要了解一個文化，第一個學的肯定是語言，「BulauBulau」在泰雅語有「閒逛」之意。​意旨在從飲食居住到人文祭典，從自然景觀到動植物生態，不老部落丰姿漸次綻露，絕對值得您BulauBulau一番。想要進到不老部落，需要先到官網報名「部落一日遊TOUR」，畢竟山上也是他們生活的地方，控管人員進出除了 可以確保整個團的品質，也不會隨便打擾到本就住在那兒的人的生活。

部落一日遊行程

人文生態

因為交通不方便，進到部落的過程，需要四輪傳動的吉普車接駁，也讓這個部落更增添了一些神祕感，即便如此，還是吸引許多人造訪。據說，沿途除了有寒溪吊橋還有補捉雞的陷阱，透過原住民夥伴的介紹，能順便認識野外狩獵技巧呢！

(圖 / IG @april_annann) (圖 / IG @boychow) (圖 / IG @boychow)

自給自足的生活

小山丘的地形適合規劃成耕作、釀酒、狩獵、住宿、飼養家禽等不同區域，部落會依農作生長和季節景觀去調整導覽的路線，因此不同時節來，可以看到不一樣面貌。當然還有不能少的，就是原住民自己種植的小米，並且經過繁複工法發酵釀製成的小米酒，淡黃色的酒，口感滑順清甜、餘韻回甘，是會讓人留連忘返的味道！

(圖 / IG @green.remedies_)

來到住宿區，更是令人羨慕的居住環境，房間好似國外鄉村的小木屋一樣美。除了窗戶、鐵架、玻璃之外，其他都是利用當地的石頭、木材、竹子建造而成，完全融入在綠樹與群山的懷抱中。屋頂綠油油一片是鴨趾草，夏天可以自然降溫；冬天則能運用房子方位和大片的玻璃窗將陽光引進屋內，若不是沒有住宿體驗，不然真想愜意的享受山居歲月。

(圖 / IG @amily.travelnote) (圖 / IG @amily.travelnote)

獨特編織技藝

編織工藝是不老部落的傳承重點之一，部落平時就由耆老教導年輕女性織布，編織區裡，擺設了好幾台古老木製器具，有紅、黑、白等顏色，也穿插時下流行的繽紛色線。純手工製作的飾品雖然費時費工，但經過隨著雙腿屈膝、伸直的動作交替，更交織出部落女性的創意巧思。

(圖 / IG @winter21230)

不老部落

地址：宜蘭縣大同鄉寒溪村華興巷46 號

電話：(03)961-4198、0919-090061

遊程：早上10:00 至下午16:00，每週日、一休

網站：www.bulaubulau.com

費用：2,800 元／人

備註：採預約制，每天只接受30人，無接待16歲以下孩童。

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