全台最美「螢河」龍貓隧道來了！賞螢還能爽睡5星飯店

東部地區過去因為交通不便，總是感覺離我們很遙遠，然而現在蘇花改開通，客運也紛紛跟上腳步，無論是台北、板橋，只要一張車票，不用4個小時就能到達台灣東部-花蓮，那裏彷彿是另一個世界純白乾淨，擁有最得天獨厚的海洋景色，舒適迷人的氣候溫度，緩慢的步調，熱情的居民，如果你也想一探花蓮究竟還有什麼秘密，就跟著ReadyGo一起出發花蓮兩天一夜的旅行吧！

2020-03-11 11:02