全台最美「螢河」龍貓隧道來了！賞螢還能爽睡5星飯店
【整理：行遍天下】
每年這個季節，彷彿從天上銀河降落到地面的「地上螢河」總是讓人期待滿滿，著急地想要在漫天紛飛、螢光圍繞中感受宛若置身銀河的樂趣。堪稱台灣最美賞螢秘境、也被譽為龍貓隧道的花蓮大農大富平地森林園區夜螢河時節已經來了！
即日起到花蓮，不但能夜探螢河，花蓮理想大地渡假飯店推出「春遊理想」旅遊專案，不但能選擇3種優惠配套，還能就近賞螢河！
花蓮大農大富平地森林園區占地1250公頃，植林十餘年有成，目前有逾50種鳥類及多種兩棲類出沒，被譽為台灣最美賞螢秘境。螢火蟲一閃一閃亮晶晶的奇景，讓人分不清是置身在夜間觀星或群螢環繞中，在花蓮零光害星空及夜間平地森林園區兩者皆得。今年賞螢季已經於2/27展開持續到4/6，漫天飛舞的螢河已經展開。
趕搭螢火蟲季節，花蓮理想大地推出「春遊理想」旅遊專案，不僅可入住西班牙主題房型乙晚並享用陽光自助早餐、搭乘環保輕艇漫遊園區，即日起至6/30止可超值享受幸福晚餐、漫遊套裝主題遊程、輕盈舒壓療程等好禮3選1精選禮遇。
不怕自己預定困難，住宿旅客更可參加「春季賞螢」活動，天天由飯店專車出發，每位收費600元，帶領遊客前往全台最強螢火蟲秘境，目睹一生必看的浪漫螢光盛會！即日起至4/6 入住理想大地，任一住房專案皆可加購賞螢之旅,每日限量, 4人以上即可成行，趕搭一年一度的螢火盛會，抓住這轉瞬即逝的絕美時光，就是現在！
圖片提供：取自大農大富平地森林園區、花蓮理想大地飯店
景點介紹
大農大富平地森林園區
地址：花蓮市大富村
電話：(03)870-0870#9
網址：https://www.facebook.com/MASADIFOREST
花蓮理想大地渡假飯店
訂房：02-2658-8181、03-86-56789
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