專屬於台東的玩法！ 台東五日遊自駕遊攻略　租車、景點、路線通通有

台東有山有水，環境優美，近年來隨著觀光發展每年都吸引大波人潮，鐵花村、伯朗大道、熱氣球節、金針花海這些IG常見的打卡聖地和新聞常見的活動標題你知道通通都在台東嗎？也許講到這邊你會覺得「阿..可是在東部好像很遠、行程很難排、交通好麻煩」但其實台東有屬於台東的一套玩法，如果你想要去台東，但遲遲因為這些問題還沒出發，趕快來看這篇台東自駕攻略，五天行程幫你一手搞定！

如何前往台東

想要到東部地區一般不是坐火車就是自行開車，但逢假期期間不僅容易塞車，而且沿途行經的山脈較多也較危險，如果趕時間或是不習慣開山路的朋友們～小編建議可以採用搭火車的方式先到台東區，再到台東火車站或是鄰近的地點租車。

※以下提供各地前往台東火車站資訊（直達車），大家也可以直接上台鐵官網查詢。

從台北出發

從台北出發。 圖／FunTime

從南部出發

從南部出發。 圖／FunTime

到台東應該租機車還是汽車？

如果去台東玩的天數不多，而且只想在台東火車站、鐵花村、或附近的市集逛逛，那麼租機車其實小編就覺得夠了，像台東必吃藍蜻蜓炸雞、榕樹下米苔目、早點大王也都到得了。

但如果是想去太麻里金針花海、池上伯朗大道、鹿野高台熱氣球節、關山看日落、台東最美車站這些比較偏往山區或是離市區有點距離的台東景點活動則建議開車，畢竟一來安全，二來方便划算又省時。

台東租機車

台東租機車。 圖／FunTime

台東租汽車

台東租汽車。 圖／FunTime

小編小提醒：上述列出來的台東租車是價格比較親和的車款哦，租車價格會與車款、時間等有差異，租車價格僅供參考，還是要以詢問店家為主喔！

台東租車須知

租車一定要

租車一定要。 圖／Flickr

1.年滿20歲（汽機車都是）

2.攜帶身分證、駕照：通常身分證及駕照店家用來影印副本後就會歸還，但如果有遇到想要留駕照正本的店家，小編建議可以詢問租車店家是否能換成其他證明文件作為抵押。

小編小提醒1：若是外籍朋友想租車來個台東自駕遊，那麼請攜帶護照和國際駕照。

小編小提醒2：如果還是學生的朋友，若店家有推出學生租車方案，學生證也要記得帶。

交車一定要

交車一定要。 圖／Pixabay

1.檢查車況（這邊建議可以檢查完後拍照存證）

2.仔細閱讀合約（確認租車租金、是否提供相關保險等）

3.確認租車歸還時間、車輛配備

上述確認完畢後，租車店家會給你契約書，只要確認並簽上你的大名（有些店家還會要求蓋手印）拿到契約書副本，就算完成租車手續了。

台東自駕遊推薦路線

台東自駕遊推薦路線。 圖／Pexels

台東本身屬於狹長地形，因此景點之間的距離幅度較大，一天跑2～3個景點在時間和體力的分配上小編認為是比較剛好的，在此也向各位朋友們獻上五天台東慢活自駕遊行程（由南到北）給予參考：

Day 1：抵達台東（前往太麻里）→太麻里金針花海→朝聖日劇經典─台版櫻木平交道

Day 2：拜訪全台最美車站─多良à知本泡溫泉→前往台東市區

Day 3：台東森林公園→豐源國小→台東舊火車站→市區美食→鐵花村

Day 4：前往鹿野高台→台東關山看日落→前往池上

Day 5：伯朗大道→悟饕池上飯包文化故事館→大坡池

上述的台東自駕遊行程雖然是五天的，但大家也可以依據自己的出發地、時間、體力和想去的景點自行規劃做增減哦。

台東自駕遊景點介紹

【台東景點】太麻里多良車站

太麻里多良車站。 圖／Wikimedia

號稱全台灣最美的車站─多良車站，就位於台東太麻里，這個車站並不會有列車行駛經過，因此想要來拜訪只能開車和搭公車（從台東市區出發單程約2小時半左右）。多良車站位於山坡上，想要到月台上雖然需要先走段斜坡路，但站在月台上看出去的海景就是整個太平洋，一望無際～是許多鐵道迷和網美們的打卡聖地。

小編偷偷說：月台上也有許多攤販在販售竹筒米糕、香腸、關東煮等好吃的哦。

地址：台東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號

【台東市區景點】台東森林公園

台東森林公園。 圖／FunTime小編群

台東森林公園（舊稱黑森林）離市區近，想親近大自然的朋友們可以來這裡走走、騎腳踏車（園區內有租借腳踏車服務），園內有豐富的植物園生態，還有超美的琵琶湖、鷺鷥湖與人工興建的活水湖，天氣好的時候不僅可以看到林木花草倒映在湖面上，穿過森林中途還能到達海濱公園（沒錯，就是海邊！）在沿途還可以看到有人在釣魚、賞鳥，非常愜意。

小編偷偷說：森林公園內到處都有指示牌，不用擔心找不到想去的林中景點。

營業時間：每日7:30-19:30

地址：台東縣台東市華泰路300號

入園費：30元（一人）

租借腳踏車費用：100元

【台東市區景點】台東鐵花村

台東鐵花村。 圖／FunTime小編群

台東鐵花村（鐵花村音樂聚落）以音樂市集而聞名，每個月都會舉辦有主題性的二手文創市集或手作課程，周三至周日還會有精彩的音樂表演（FB官網會公告表演者名單），如果你到鐵花村剛好沒有碰到表演或文創市集也沒關係，鐵花村周邊還是有固定的店家會營業，也可以和鐵花村的代表─彩繪小熱氣球拍照、打卡，市集一路延伸到誠品和星巴克，周邊非常熱鬧。

鐵花村營業時間：

音樂表演時間

週三至周六：20:00-22:00

週日：22:00-21:30

假日慢市集

週五至周日：17:00-22:00

鐵花小舖

週三至周日：15:00-22:00

公休日

周一、周二

地址：台東市新生路135巷26號

【台東景點】鹿野高台

鹿野高台。 圖／Flickr

鹿野高台因為其特殊的地理環境，擁有台東的絕佳視野，從2011年夏天開始舉辦台東熱氣球國際嘉年華，每年嘉年華還會伴隨著光雕音樂會─熱氣球會配合著主題曲噴出火花，璀璨奪目。鹿野高台不僅可以讓你搭乘熱氣球360度無死角地瞭望整個高地與卑南溪川，還可以體驗飛行傘與滑翔翼，當然最著名的滑草你也不可以錯過拉～讓你時時刻刻承著風的感覺就只有鹿野高台能夠輕易辦到。

熱氣球嘉年華舉辦時間：6～8月

地址：台東縣鹿野鄉永安村高台路42巷145號

【台東景點】池上伯朗大道

池上伯朗大道。 圖／FunTime小編群

一則航空廣告，一句金城武的“I see you”，使池上伯朗大道成為台東熱門打卡景點，不僅如此還成就了一棵金城武樹，伯朗大道寬廣的大路、兩旁綠油油隨風搖曳的草兒，光是看到如此遼闊的景配上空氣裡大自然的味道，身心都放鬆了起來～可以安排時間在這裡騎腳踏車閒晃，天氣好的時候迎著風騎車，真的很舒服！不想騎車的朋友也別擔心，有電動的可以租～

小編偷偷說：在伯朗大道著名的金城武樹下，還有提供茶杯、茶桌和座椅供大家拍高仿喝茶照哦。

看完這些台東租車資訊及台東行程景點後，你對台東之旅該怎麼安排規劃有更了解了嗎？每到連續假期，台東總是會吸引大波人潮，不管是上面提及的鹿野高台、伯朗大道、鐵花村這些名聞遐邇的景點，還是台東舊火車站（鐵道藝術村）、悟饕池上飯包文化故事館等等，其實小編每次前往都是人潮滿滿，身邊更是有許多朋友們去了又去！如果你還沒到過台東，小編真的很建議可以去走走，上述提及的五天行程其實不管哪一天都可以單獨拉出來當作輕旅行或是安排3天2夜小旅行。

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