盤點台東4大「野溪溫泉秘境」　全台最美野溪溫泉 藏匿在自然山谷間！

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首圖：mimiwu0101、lilily97614

台東旅遊一定要享受一下自然風光，泡個舒適的溫泉，不過一般的室內溫泉台灣可不少見，今天ReadyGo就帶大家探訪台東必去，當地人大力推薦的 4 個野溪溫泉秘境，感受有別於都市的純淨體驗。練好你的體力，準備好裝備和物資，帶上幾位志同道合的朋友，就一起出發，踏上台東野溪溫泉秘境之旅吧！

紅葉野溪溫泉

紅葉少棒隊於1968年8月25日以7：0的懸殊比數擊敗由關西地方選拔出來的日本少棒明星隊，促成台灣於次年組成金龍少棒隊進軍美國賓州威廉波特的世界少棒大賽，從此一炮而紅，知名度享譽國際，棒球賽事更成為了台灣家家戶戶每晚守在電視機前的動力。紅葉野溪溫泉就位在成立這支紅葉少棒隊的紅葉國小的下方溪床，是全台最長的溫泉河，長達14公里，灰白色的礫石與綠意盎然的壯闊山嵐形成了強烈對比，這兒的溫泉分成，冷、溫、熱三種泡湯池，儼然是個露天的三溫暖。

圖/ IG@debrahuang

｜景點地址：台東縣延平鄉紅葉村1鄰紅谷路1號（紅葉國小）

栗松野溪溫泉

被當地人稱為「老天爺送給台東獨有的一份禮物」，栗松溫泉有著從山壁傾流而下的泉水瀑布，山壁上凝結了碳酸鈣結晶，加上附著在礦物上的翠綠溫泉藻形成的色彩，如同翡翠鑄成的岩壁。栗松溫泉的入口處位於南橫公路（台20號道）上約168.5K處，建議穿戴舒適方便行走的衣物、鞋子，若有手套也盡量隨身攜帶，因為沿途陡峭難行，需隨時將雙手騰出空來抓住繩索垂吊或攀岩，想前往一窺如同仙境的溫泉秘境必須要先做好體能訓練與心理準備。

圖/IG @lilily97614

金峰野溪溫泉

相較於栗松溫泉，金峰溫泉算是方便好上手的野溪秘境，不必跋山涉水，從一旁的停車場只須走約5分鐘的路程，整座溫泉池被岩壁包圍，隨處可見白煙氤氳，旅人們可以在此盡情享受煙霧瀰漫的靜謐時光。因位於大武山自然保留區內，較鮮為人知，因而金峰溫泉近乎完整的保留了原始風貌，泉質清澈透明，可飲可浴，想感受純淨無汙染的清新空氣與芬多精，不妨前往一探究竟。

圖/ IG@xsqueenie

｜景點地址：台東縣金峰鄉

轆轆野溪溫泉

轆轆溫泉是全台最大的溫泉，隱身在山區深處，到那裡需要陡峭的山間小路並穿越樹叢或溯溪而上走長長的河道，來回需耗費近10小時的路程體力不夠的人可是泡不到這夢幻溫泉浴的！當地的沙地相當適合紮營露營，經過整天的奔波跋涉後可以就地紮營，自行生火煮食，到了夜晚還可欣賞峽谷之美。

※前往轆轆溫泉必須辦理入山證，除了上警政署網站申請，也可順路在海端派出所現場申請。

圖/IG@ab163523 圖/IG@mimiwu0101

｜景點地址：台東縣海瑞鄉

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