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爽度爆表！花蓮「天空之鏡」秘境快搶拍 還能在沙灘上飆車超紓壓

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供
圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供

防疫期間不能出國也別難過，到好山好水的花蓮呼吸新鮮空氣，也能快樂玩出一片天！尤其蘇花改全線通車後，前往東台灣旅遊更加方便，除了有壯觀的太魯閣峽谷、熱門的七星潭海邊、東大門夜市可以逛，還能體驗全新又刺激沙灘車活動。最重要的是，店家會帶你到台版「天空之鏡」秘境，幫你拍出大師級系列美照！

圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供
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南美洲玻利維亞的「烏尤尼鹽湖」，為世界最著名的天空之鏡，台中高美濕地其實也曾被冠上台版「天空之鏡」美譽。除了這些熱門景點，如今前往花蓮旅遊時，只要參與沙灘車活動體驗，店家就會帶你到私房景點，感受顛倒世界的鏡面美景！教練攝影技術高超，民眾不必自己親自動手，只需要專心欣賞風景、隨意擺拍，就會有值得收藏的照片集等著你。

圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供
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圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供
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「花蓮天空之鏡沙灘車」活動全程約1小時半，不論大人小孩，都可以在經過教學、於基地完成騎乘練習後，享受在海灘上奔馳的樂趣。坐在巨大的沙灘車上，盡情穿越顛簸的地形、體驗溯溪衝水，簡直爽度爆表！

圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供
圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供

活動2月底才正式開始，絕對可以列入花蓮最新旅遊行程。不過提醒大家，每場次至多只會開放十台車，想要搶先試玩的話記得事先預訂，而若遇下雨則會取消，所以記得把握好天氣，預約後衝一波、絕世美照蒐一波啦！

圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供
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圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供
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圖／花蓮天空之鏡沙灘車提供
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「花蓮天空之鏡沙灘車」

費用：新台幣1200元／車，如需市區來回接送200元／人

每日場次時段：冬季10:30、13:30、15:30；夏季08:30、10:00、13:30、15:00、16:30。

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