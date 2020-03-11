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到東部賞無敵美景！花蓮2天1夜「IG人氣景點、住宿」全攻略 清明連假就出發

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

東部地區過去因為交通不便，總是感覺離我們很遙遠，然而現在蘇花改開通，客運也紛紛跟上腳步，無論是台北、板橋，只要一張車票，不用4個小時就能到達台灣東部-花蓮，那裏彷彿是另一個世界純白乾淨，擁有最得天獨厚的海洋景色，舒適迷人的氣候溫度，緩慢的步調，熱情的居民，如果你也想一探花蓮究竟還有什麼秘密，就跟著ReadyGo一起出發花蓮兩天一夜的旅行吧！

#景點路線

新城天主堂

新城天主堂外觀好似一艘船，被稱為綠色的諾亞方舟，而表面披著一件被歷史交織成的綠色衣裳，是他有名的原因之一，然而路口的鳥居還大大的寫著天主教會，讓兩種不同的宗教融合卻毫無違和感，成為近期的許多人前來拍照打卡的景點，不過要提醒大家別嘻笑吵鬧，因為天主教堂是開放的，仍會有信徒在裏頭喔~

(圖 / IG @changtata)
(圖 / IG @changtata)

(圖 / IG @_uu58)
(圖 / IG @_uu58)

地址：花蓮縣新城鄉博愛路64號

練習曲書店

在新城天主教堂附近，可以看到一間書店，也許會好奇怎麼在這裡，有一間這樣文青的咖啡廳，奇妙的是書店的書只借不賣，老闆很有個性，是個有故事有抱負的人，如果有機會可以跟他聊聊天唷！另外，書店的外牆漆上灰色，搭配高腳椅和綠色草地，營造了放鬆的氛圍令人不禁駐足停留，既然都到新城了，怎麼能不來書店坐坐呢？

(圖 / IG @shuang_0820)
(圖 / IG @shuang_0820)

(圖 / IG @immmi0630)
(圖 / IG @immmi0630)

(圖 / IG @originals_v3v)
(圖 / IG @originals_v3v)

地址：花蓮縣新城鄉信義路252號

佳興冰果室

夏天來到花蓮，肯定會被太陽曬得頭昏腦脹，這時就要來一瓶清涼解渴的檸檬汁！佳興冰果室不只有賣飲料，還有什錦炒麵、湯麵等小吃，讓冰店更多元化，也規畫內用座位，整個空間更加寬闊。如果喝得不過癮，店家還有提供宅配的服務，不管你從哪裡來，都可以把檸檬汁帶回家拉~

(圖 / IG @huahua93527)
(圖 / IG @huahua93527)

(圖 / IG @mimitsai0721)
(圖 / IG @mimitsai0721)

地址：花蓮縣新城鄉博愛路22號

四八高地

站上四八高地能夠俯瞰整個七星潭，大海的遼闊會不小心衝擊你的視覺，靜靜的細數海的顏色，發現是用不同的藍拼湊而成，而這壯闊的美景便成為流連忘返的原因，多久沒有看海了呢？如果看膩了從七星潭望去的海，不妨來這重新定義對海的讚嘆吧！

(圖 / IG @ishin1120)
(圖 / IG @ishin1120)

(圖 / IG @dai_0731)
(圖 / IG @dai_0731)

地址：花蓮縣花蓮市海岸路華東路

向日廣場

座落在花蓮漁港旁的向日廣場，有一整排的歐式建築物，每一間都是個別的商店或餐廳，當你走在廣場上享受陽光灑落，感覺就像徜徉在地中海風情中，加上四周被大海所圍繞，時不時聞到海的味道，有種真的到國外度假的錯覺！別忘了去找廣場上的大鯨魚合照，也可以爬到高塔上去遠眺整個太平洋。

(圖 / IG @dai_0731)
(圖 / IG @dai_0731)
(圖 / IG @nicky1924)
(圖 / IG @nicky1924)

地址：花蓮縣花蓮市港濱路35-1號

福天宮

近年很流行的彩繪牆，在花蓮也看的到！福天宮把樓梯畫上鯉魚，象徵力爭上游，在小小的巷弄裡，隨處可見3D塗鴉的作品，花上30分鐘在裏頭拍照都不夠，要提醒大家巷弄狹窄，停車不方便，建議可以在天主教堂那停好車，然後散步過來唷~

(圖 / IG @_____pi.pi_____)
(圖 / IG @_____pi.pi_____)
(圖 / IG @_____pi.pi_____)
(圖 / IG @_____pi.pi_____)

地址：花蓮縣花蓮市北濱街69巷1之1號

小巷茉莉

用白色為基底，黑色的窗框，灰藍色的大門，設計上簡約大方，走進室內有挑高的天花板，搭配角落的壁爐，完美打造輕北歐風。餐點中一定要提的就是他的舒芙蕾鬆餅，口味多種選擇，一口咬下的口感更是獨特，兼具海綿蛋糕的蓬鬆柔軟與舒芙蕾入口即化的濕潤，在走了那麼多景點之後來一份，感覺好幸福啊！

(圖 / IG @rina_tang)
(圖 / IG @rina_tang)
(圖 / IG @niuniu.318)
(圖 / IG @niuniu.318)

地址：花蓮縣花蓮市三民街62號

懶洋洋LAZY HOUSE

如果你想換點口味，ReadyGo幫你準備了另一個選擇，海邊配上南洋風味，吃起來更對味。這間位在莊敬路上的餐廳，老闆正是在澳洲打工時，在新加坡餐廳工作，漸而愛上南洋料理，因此回國後，不斷找新加坡和馬來西亞的朋友鑽研道地口味，才有這間店的誕生呀！叻沙麵的湯頭濃郁，充滿椰香卻意外不膩，麵條的Q度恰到好處，會讓人一口接著一口的吸，不用擔心會太酸太辣，老闆能都依客人的口味去做調整喔~

(圖 / IG @1eat2drink3shoot)
(圖 / IG @1eat2drink3shoot)
(圖 / IG @tutu_foodaholic)
(圖 / IG @tutu_foodaholic)

地址：花蓮縣花蓮市莊敬路319號

吉安慶修院

來慶修院拍照，還以為去到了京都！被列為三級古蹟的著名花蓮景點，有著最日式的傳統神社，踏進園內馬上感受到莊嚴的氛圍，園內還可以體驗穿著浴衣，拍起照來更道地。慶修院正殿的佛堂，是可以進去參拜的，有興趣的你可千萬別錯過啦~

(圖 / IG @fifi911911)
(圖 / IG @fifi911911)
(圖 / IG @hey_220)
(圖 / IG @hey_220)

地址：花蓮縣吉安鄉中興路345-1號

時間：08:30–17:00

惦惦

走進這間咖啡廳，不自覺的就會想「惦惦」，不是因為店內氣氛，而是一開門撲鼻而來的木頭香，讓你四處張望尋找來源，發現轉了一圈找不著，因為整間店的擺設都是由檜木所做成，空氣裡瀰漫的木頭清香，閉上眼真會以為自己在一座森林中。若有到慶修院參觀，別忘了過來喝一杯咖啡~

(圖 / @evachang03)
(圖 / @evachang03)
(圖 / @evachang03)
(圖 / @evachang03)

地址：花蓮縣吉安鄉中興路345號

楓林步道

居高臨下的楓林步道，是花蓮看夜景的好去處，位在高處俯瞰花蓮平原和山脈，整個步道設置很多觀景平台，找一個自己喜歡的平台望向遼闊的平原心也跟著寬闊起來，另外這裡著名的就是秋天時的楓葉，整片橘紅美不勝收，3-5月則是油桐花的季節，走在森林步道中享受一場春天雪吧！

(圖 / IG @0427doris)
(圖 / IG @0427doris)

(圖 / IG @14hsu)
(圖 / IG @14hsu)
(圖 / IG @ly5261)
(圖 / IG @ly5261)

地址：花蓮縣吉安鄉福興村大安橋

#住宿推薦

海崖谷

去膩了山度空間嗎？2019年開放非住宿的旅客入內參觀的海崖谷是你的新選擇！木板上擺上一個個繽紛色調的觀海躺椅，好似對我呼喚要我過去躺上一個下午，面對無邊際的太平洋，吹著徐徐的海風，多麼愜意呀！

(圖 / IG @m0215t)
(圖 / IG @m0215t)

不同於在山林中的露營區，海崖谷打造臨海的帳篷住宿體驗，只要一個行李就能享受野外露營的樂趣！帳篷有多種風格選擇，並且附有獨立衛浴設備，配有冷氣夏天也不用擔心，一叫醒來就能望見一覽無遺的大海，你還在等什麼~

(圖 / IG @wenhuang27)
(圖 / IG @wenhuang27)
(圖 / @anne56212003)
(圖 / @anne56212003)

在開放的下午茶空間中，也設置了許多網美必拍的造型座椅，心型的、花圈的，超殺底片，女友拍得開心，小孩玩得安心，周圍還加裝小燈泡，夜晚拍照起來一樣美！

(圖 / IG @vellcho_)
(圖 / IG @vellcho_)
(圖 / IG @ronglife)
(圖 / IG @ronglife)

(圖 / IG @lin903103)
(圖 / IG @lin903103)

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑51-5號

漫漫日出 BEFORE SUNRISE SEAVIEW B&B

來到花蓮，怎能不住海景房，慵懶的躺在床上，望著海的潮起潮落，時間恍若也慢了下來，漫漫日出在房間中設計大片透明玻璃，讓你看海時不被風吹，感受與海只有一線之隔，另外距離東大門夜市走路就能到，熱情的老闆娘還會親自下廚做飯，可愛的柴犬也成為旅行中巧妙的點綴，想讓時間慢一點，就來慢慢日出看日出吧！

地址：970花蓮縣花蓮市海濱街75號

花蓮漫慢設計民宿

當大家掀起一陣海邊民宿熱潮，漫慢設計民宿依舊走自己的路，選擇工業風格來與大家做區別，房內整體溫馨，在小地方都有別出心裁的設計，不僅如此公共休息區空間大，是家族旅遊的住宿首選。特別的是一樓的玻璃屋，當陽光灑落，身上仿佛披了一件黃金甲，若你還沒決定落腳何處，不妨來這體驗設計的薰陶吧！

地址：973花蓮縣吉安鄉和平路一段18巷16號

延伸閱讀>>【花蓮│吉安】全球最大磁磚壁畫！新天堂樂園好玩又好拍

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