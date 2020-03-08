一秒來到峇厘島？ 達人精選10個「絕美台東景點」 玩翻台灣最後一片淨土

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首圖：hsin.t_、molly888666

台東，被稱為台灣最後一片淨土，擁有豐富的森林、生態資源，來到台東旅遊除了伯朗大道、台東地標，你還想到那些景點？ReadyGo為你精選10個絕美台東景點，帶你穿梭在台灣美景＆峇厘島、夏威夷等異國風情之間，看日出、喝下午茶、拍IG打卡美照，體會甚麼叫好玩到樂不思蜀！

華源海灣

華源海灣座落於中央山脈與太平洋之間，被網友媲美為「台東夏威夷」的美麗海灣。地理位置適合觀賞日出，且可以看見南迴鐵路沿著海線延伸的療癒景象，列車經過再搭配無敵海景，絕對值得你走一趟。

圖/IG@yaya07010701

｜景點地址：台東縣太麻里鄉台9線395.5 公里

都歷海灘-天空之鏡

台東秘境沙灘，也是衝浪客最愛的沙灘之一，都歷海灘由於人煙稀少，自然生態也因此得到一刻喘息的機會，在日出時分金黃的陽光灑在沙灘上，美景讓人屏息。如果你有機會來到這個秘境沙灘，也好好享受大海帶給你的平靜吧！

p.s.離開時不要忘記把隨身垃圾一起帶走喔～

圖/IG@___ting.yu

圖/IG@ak_travel_dairy

｜景點地址：台東縣成功鎮

初來橋

欸～不爽是不是？出來喬啊！在台灣超有梗地名的排行榜上榜上有名的其中一個景點就是這座「初來橋」啦，不得不說老祖宗取名真的蠻隨興的，但千萬不要小看這座橋的重要性喔。初來橋是台東縣海端鄉境內的重要聯繫橋梁，由海端鄉公所以及交通部公路總局共同進行管理與維護，橫跨於新武呂溪之上，為池上鄉進入南橫公路的重要橋梁。

圖/IG@__y1ee

｜景點地址：台東縣海端鄉初來橋

台東小野柳

小野柳是東部海岸最南端的風景據點，因為地形外貌與北關的野柳相似，因此被稱為「小野柳」。

豐富的生態和巨大的珊瑚礁群形成讓人驚艷的自然景觀，不但可以拍出張張景象遼闊的美照，更能觀賞到奇岩巨石和穿梭其中的小生物，可以待上一個下午！

圖/IG@1iang.yuqin

｜景點地址：台東縣台東市松江路一段500號

金剛大道

台東除了伯朗大道外，其實還有一條可以跟他比擬的壯觀道路，那就是長濱的金剛大道。

金剛大道特別之處在於他除了筆直的道路和稻草外，還可以看見道路的尾端連接著大海，海天一線的壯麗景觀讓人不禁讚嘆，下次來台東換一條大道試試吧！

圖/IG@joseph115jh

｜景點地址：台東縣長濱鄉東13鄉道

星龍花園

位在花蓮、台東邊界，坐擁180度無敵海景，若是從花蓮一路玩到台東的朋友可以將這裡當作你的第一站，喝杯咖啡、享受一頓美食，還能在木頭製成的鞦韆上欣賞無邊際的海景，感受蔚藍太平洋帶給旅人們的浪漫。偌大的花園中有著一座希臘地中海風情的白色鐘塔，是星龍花園必打卡場景之一，情侶握緊彼此的雙手共同敲響名為愛情的鐘，象徵下一站—幸福的來臨。

圖/IG@xuanxuan38

圖/IG@chieh.sylvia

｜景點地址：台東縣長濱鄉11820號

｜營業時間：10：00–17：30

｜連絡電話：0983 695 378

白色陋屋（台東阿伯小白屋）

白色陋屋位在海濱公園旁，有著台版霍爾的移動城堡之稱，是一位名叫李文昌的阿伯花了40年一人徒手搭建、修補的房子，經過多年颱風、強震的摧殘，白色陋屋的頹廢樣貌絕對撐得起「全台最頹廢的台東阿伯小白屋」的稱號。它是台東最殘破的老厝，卻也是IG最熱門打卡景點，不過由於老屋主已於2017年逝世，小白屋的存廢成為了新的問題，想一觀這棟特色建築得加緊腳步了。

圖/IG@delia_51

▏景點地址： 台東縣台東市中正路1號

鹿野神社

重現歷史故事的鹿野神社，紀錄了時代的演變，在藍天白雲和周圍蔥綠田野的簇擁下，和大型鳥居，來張最燦爛的合照吧！

圖/IG@o_o.circle

｜景點地址：台東縣鹿野鄉光榮路308號

琵琶湖

座落於台東森林公園中的琵琶湖離公園正門口不遠，清澈的湖水配上藍天白雲的倒影是眾人前往朝聖的原因，木棧道平台向湖水延伸，拍起照來特別有置身仙境的感覺。而台東森林公園中的鷺鷥湖及活水湖也是順遊的好景點，如果覺得距離太遠，公園四周都有租借腳踏車的店家可以詢問喔～

圖/IG@molly888666

圖/IG@kaka_7126

｜景點地址：台東縣台東市華泰路300號

｜營業時間：06：00–19：00

富山護魚區

富山護魚區早期是昔日名為杉原海水浴場，因為過度捕撈造成漁業資源耗竭，2005年富山公告為禁漁區，此後日漸成為東海岸潮間帶生態豐富的海岸景點，旅客可以在此欣賞潮間帶、珊瑚礁，感受魚兒在優遊自在的在腳邊游過。整排高大椰子林搭配峇里島風的特色建築，讓富山護魚區有了台灣小蘇美島、台灣峇厘島之稱，彷彿來到這裡就像一秒飛到了國外渡假。

圖/IG@hsin.t_

｜景點地址： 臺東縣卑南鄉富山村杉原20號

｜營業時間：8：00–18：00

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