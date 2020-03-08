快訊

歐洲確診人數暴增 醫曝「4大主因」：沒有地方比台灣安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一秒來到峇厘島？ 達人精選10個「絕美台東景點」 玩翻台灣最後一片淨土

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：hsin.t_、molly888666

台東，被稱為台灣最後一片淨土，擁有豐富的森林、生態資源，來到台東旅遊除了伯朗大道、台東地標，你還想到那些景點？ReadyGo為你精選10個絕美台東景點，帶你穿梭在台灣美景＆峇厘島、夏威夷等異國風情之間，看日出、喝下午茶、拍IG打卡美照，體會甚麼叫好玩到樂不思蜀！

華源海灣

華源海灣座落於中央山脈與太平洋之間，被網友媲美為「台東夏威夷」的美麗海灣。地理位置適合觀賞日出，且可以看見南迴鐵路沿著海線延伸的療癒景象，列車經過再搭配無敵海景，絕對值得你走一趟。

圖/IG@yaya07010701
圖/IG@yaya07010701

｜景點地址：台東縣太麻里鄉台9線395.5 公里

都歷海灘-天空之鏡

台東秘境沙灘，也是衝浪客最愛的沙灘之一，都歷海灘由於人煙稀少，自然生態也因此得到一刻喘息的機會，在日出時分金黃的陽光灑在沙灘上，美景讓人屏息。如果你有機會來到這個秘境沙灘，也好好享受大海帶給你的平靜吧！

p.s.離開時不要忘記把隨身垃圾一起帶走喔～

圖/IG@___ting.yu
圖/IG@___ting.yu

圖/IG@ak_travel_dairy
圖/IG@ak_travel_dairy

｜景點地址：台東縣成功鎮

初來橋

欸～不爽是不是？出來喬啊！在台灣超有梗地名的排行榜上榜上有名的其中一個景點就是這座「初來橋」啦，不得不說老祖宗取名真的蠻隨興的，但千萬不要小看這座橋的重要性喔。初來橋是台東縣海端鄉境內的重要聯繫橋梁，由海端鄉公所以及交通部公路總局共同進行管理與維護，橫跨於新武呂溪之上，為池上鄉進入南橫公路的重要橋梁。

圖/IG@__y1ee
圖/IG@__y1ee

｜景點地址：台東縣海端鄉初來橋

台東小野柳

小野柳是東部海岸最南端的風景據點，因為地形外貌與北關的野柳相似，因此被稱為「小野柳」。

豐富的生態和巨大的珊瑚礁群形成讓人驚艷的自然景觀，不但可以拍出張張景象遼闊的美照，更能觀賞到奇岩巨石和穿梭其中的小生物，可以待上一個下午！

圖/IG@1iang.yuqin
圖/IG@1iang.yuqin

｜景點地址：台東縣台東市松江路一段500號

金剛大道

台東除了伯朗大道外，其實還有一條可以跟他比擬的壯觀道路，那就是長濱的金剛大道。

金剛大道特別之處在於他除了筆直的道路和稻草外，還可以看見道路的尾端連接著大海，海天一線的壯麗景觀讓人不禁讚嘆，下次來台東換一條大道試試吧！

圖/IG@joseph115jh
圖/IG@joseph115jh

｜景點地址：台東縣長濱鄉東13鄉道

星龍花園

位在花蓮、台東邊界，坐擁180度無敵海景，若是從花蓮一路玩到台東的朋友可以將這裡當作你的第一站，喝杯咖啡、享受一頓美食，還能在木頭製成的鞦韆上欣賞無邊際的海景，感受蔚藍太平洋帶給旅人們的浪漫。偌大的花園中有著一座希臘地中海風情的白色鐘塔，是星龍花園必打卡場景之一，情侶握緊彼此的雙手共同敲響名為愛情的鐘，象徵下一站—幸福的來臨。

圖/IG@xuanxuan38
圖/IG@xuanxuan38

圖/IG@chieh.sylvia
圖/IG@chieh.sylvia

｜景點地址：台東縣長濱鄉11820號

｜營業時間：10：00–17：30

｜連絡電話：0983 695 378

白色陋屋（台東阿伯小白屋）

白色陋屋位在海濱公園旁，有著台版霍爾的移動城堡之稱，是一位名叫李文昌的阿伯花了40年一人徒手搭建、修補的房子，經過多年颱風、強震的摧殘，白色陋屋的頹廢樣貌絕對撐得起「全台最頹廢的台東阿伯小白屋」的稱號。它是台東最殘破的老厝，卻也是IG最熱門打卡景點，不過由於老屋主已於2017年逝世，小白屋的存廢成為了新的問題，想一觀這棟特色建築得加緊腳步了。

圖/IG@delia_51
圖/IG@delia_51

▏景點地址： 台東縣台東市中正路1號

鹿野神社

重現歷史故事的鹿野神社，紀錄了時代的演變，在藍天白雲和周圍蔥綠田野的簇擁下，和大型鳥居，來張最燦爛的合照吧！

圖/IG@o_o.circle
圖/IG@o_o.circle

｜景點地址：台東縣鹿野鄉光榮路308號

琵琶湖

座落於台東森林公園中的琵琶湖離公園正門口不遠，清澈的湖水配上藍天白雲的倒影是眾人前往朝聖的原因，木棧道平台向湖水延伸，拍起照來特別有置身仙境的感覺。而台東森林公園中的鷺鷥湖及活水湖也是順遊的好景點，如果覺得距離太遠，公園四周都有租借腳踏車的店家可以詢問喔～

圖/IG@molly888666
圖/IG@molly888666

圖/IG@kaka_7126
圖/IG@kaka_7126

｜景點地址：台東縣台東市華泰路300號

｜營業時間：06：00–19：00

富山護魚區

富山護魚區早期是昔日名為杉原海水浴場，因為過度捕撈造成漁業資源耗竭，2005年富山公告為禁漁區，此後日漸成為東海岸潮間帶生態豐富的海岸景點，旅客可以在此欣賞潮間帶、珊瑚礁，感受魚兒在優遊自在的在腳邊游過。整排高大椰子林搭配峇里島風的特色建築，讓富山護魚區有了台灣小蘇美島、台灣峇厘島之稱，彷彿來到這裡就像一秒飛到了國外渡假。

圖/IG@hsin.t_
圖/IG@hsin.t_

｜景點地址： 臺東縣卑南鄉富山村杉原20號

｜營業時間：8：00–18：00

延伸閱讀>>【台東】全台最美野溪溫泉在這！盤點台東 4大野溪溫泉秘境

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 秘境 美景 台東旅遊

延伸閱讀

獨居老婦陳屍沙灘 疑病痛又沒錢投海死亡

激烈交鋒 彭博被圍剿華倫砲火猛 桑老金剛身

韓國江南貴婦最愛 雪花秀頂級新系列全台僅6百貨買得到

後山美景盡收眼底 花東兩賽事五月起開跑

相關新聞

一秒來到峇厘島？ 達人精選10個「絕美台東景點」 玩翻台灣最後一片淨土

台東，被稱為台灣最後一片淨土，擁有豐富的森林、生態資源，來到台東旅遊除了伯朗大道、台東地標，你還想到那些景點？ReadyGo為你精選10個絕美台東景點，帶你穿梭在台灣美景＆峇厘島、夏威夷等異國風情之間，看日出、喝下午茶、拍IG打卡美照，體會甚麼叫好玩到樂不思蜀！

台9線真正祕境！180度遼闊視野、孤寂感超強觀景台

擁抱無邊際海景的南田人文景觀觀景台，可說是十足療癒的祕境，一般人走台9線南迴公路，通常就隨著路標一路往前行駛，殊不知由台9線拐入台26線，還可以發現此地處偏僻的景點。

宜蘭「免裝備露營」超狂體驗！那山那谷露營周邊景點玩法推薦

仰望星空，那繁星點點指引旅人方向；涉入河水，那魚兒悠遊滋養族人生命。來場「免裝備露營」，省去準備的煩惱，讓身心靈真正的放輕鬆跟！著小編來去宜蘭那山那谷露營，伴隨著鳥語花香，回到大自然的懷抱，回到最舒適的家。

宜蘭自駕攻略！租車注意事項、價格、行程路線一次看

宜蘭景點實在太多，蘇澳、礁溪、頭城、羅東相信大家每一個都很熟悉～不僅有一直都超夯的冬山河親水公園、國立傳統藝術中心、蘭陽博物館還有龜山島、安農溪、太平山等好多好好玩好好拍的地方，不僅如此最近礁溪還新開了觀光夜市吸引了大波人潮前去朝聖，但相信如果不是住在宜蘭的朋友們，一定會為了怎麼到宜蘭玩而感到煩惱。

228連假來去花蓮玩！東部絕美健行步道、部落文化一次體驗

眼看228連假即將到來，但你是否因為最近的武漢肺炎疫情而不敢出們玩？其實只要做好防疫措施，隨時注意衛生，不要到人多且封閉的公共空間，基本上還是可以出門玩的！小編推薦大家可趁現在到以往外國客許多的花蓮，呼吸一下新鮮空氣與健行，有助於放鬆，更能增強體力來防疫！

國寶洪通再世？宜蘭80歲司機「手繪」驚世之屋　看過的人都跪了⋯

全台各地常見彩繪村，透過將老屋或巷弄塗上繽紛色彩圖案，活化地方。不過你有看過老屋裡面也有彩繪壁畫嗎？宜蘭縣頭城鎮就有一處3樓透天厝老宅，83歲李姓屋主去年7月過世，老宅閒置至今，一名藝術工作者想租，日

花蓮自駕遊超強懶人包！「最佳路線推薦X絕美景點」一篇搞定

花蓮是台灣人的後花園，平時遊客不多，但每到假日，總覺得全台灣的人都出現在花蓮。想要開車去花蓮，蘇花公路在假日總是擠得水洩不通，所以小編這裡要推薦大家一個小撇步，就是先搭車到花蓮再租車，避免蘇花公路上壅擠的車潮也可以不用因為要開長途而有壓力！接下來就跟小編來看看花蓮租車的小訣竅吧。

走跳世界／雙東傳奇 最美南迴公路絕景奔海

台東被視為台灣最後的香格里拉，更在2018年被booking.com評選為全世界十大新興旅遊城市之一，擁有著慢活的生活節奏與山海寶藏；而台灣南端的屏東「恆春半島」，則是有著原林生態、石灰岩地形，以及海天一色的美景。有行旅「企業家山居歲月」系列，特別推出「雙東傳奇 台灣最後的香格里拉&桃花源」行程，將兩處台灣最美的淨土相連，帶著旅客享受歲月靜好。

宜蘭繽紛的天空之鏡！浮在水上的礁溪「七彩小木屋」好夢幻 從早到晚都好拍

宜蘭礁溪有座「天空島上的小木屋」，八棟排排坐的七彩小屋，搭配稻田休耕期的滿水狀態，水的倒影正好形成一面巨型天空之鏡，晉升為許多攝影愛好者的必拍美景之一。 而這個夢幻景點，其實在一家獨立於

觀賞太魯閣峽谷又一去處！ 絕美「山月吊橋」歷經3年完工、下半年正式開放

花蓮太魯閣鬼斧神工的大自然風貌每年都吸引不少國內外旅客造訪，而歷時兩年九個多月新完工的第四代「山月吊橋」，近期也傳出完工的好消息，預計將在今年下半年正式開放。

泡湯享美食！ 羅東村却溫泉酒店 找回台灣村居美學

從中午精采的懷石料理、到晚上食材華麗的鐵板燒，酒足飯飽後再上頂樓星空酒吧佐蘭陽平原無敵豪奢夜景；空檔還可以造訪尊爵俱樂部或待在雙景觀星隅客房裡，一次享受超氧離子奈米牛奶浴溫泉與碳酸氫鈉泉兩種裸湯，一整個無間斷的極致享受。

來泡美人湯！宜蘭「鳩之澤」雲霧迷漫　山巒環繞森林原湯仙境美泉

深山咕嚕咕嚕冒原湯，不只用來洗浴還能煮蛋、煮玉米，有得吃也有得玩， 盡情享受大自然野趣，歡樂指數百分百。

熱門新聞

春天掀起「黃金風鈴木」熱潮！跟著台中賞花地圖拍美照

一秒來到峇厘島？ 達人精選10個「絕美台東景點」 玩翻台灣最後一片淨土

嘉義「漸層紫藤隧道」超夢幻！加碼全新卡通、城堡裝置藝術快搶拍

南瀛天文館也能賞花？！台灣國際蘭展「遍地開花」 3000株蘭花任打卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。