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台9線真正祕境！180度遼闊視野、孤寂感超強觀景台
【圖／文：行遍天下】
擁抱無邊際海景的南田人文景觀觀景台，可說是十足療癒的祕境，一般人走台9線南迴公路，通常就隨著路標一路往前行駛，殊不知由台9線拐入台26線，還可以發現此地處偏僻的景點。
觀景台有著180度的超遼闊視野，正前方即蔚藍深遂的太平洋，拍照賞景後，可再沿著步道前往第二觀景台，一路上杳無人煙，相隨陪伴的只有遠方浪濤聲和窸窣林葉聲，頗有遺世獨立的孤寂感。
景點介紹
南田人文景觀觀景台
位置：台東縣達仁鄉
(從台9線轉台26線，於90.5k處右轉上坡，行駛約1公里即抵。)
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