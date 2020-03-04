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台9線真正祕境！180度遼闊視野、孤寂感超強觀景台

聯合新聞網 / 行遍天下
從南田景觀台望去，就是浩瀚無際的太平洋。
從南田景觀台望去，就是浩瀚無際的太平洋。

【圖／文：行遍天下】

擁抱無邊際海景的南田人文景觀觀景台，可說是十足療癒的祕境，一般人走台9線南迴公路，通常就隨著路標一路往前行駛，殊不知由台9線拐入台26線，還可以發現此地處偏僻的景點。

觀景台有著180度的超遼闊視野，正前方即蔚藍深遂的太平洋，拍照賞景後，可再沿著步道前往第二觀景台，一路上杳無人煙，相隨陪伴的只有遠方浪濤聲和窸窣林葉聲，頗有遺世獨立的孤寂感。

人煙稀少又可賞海景的南田景觀台，是十足療癒的祕境。
人煙稀少又可賞海景的南田景觀台，是十足療癒的祕境。

透過登山步道而行，可以抵達南田第二觀景台。
透過登山步道而行，可以抵達南田第二觀景台。

　

景點介紹

南田人文景觀觀景台

位置：台東縣達仁鄉

(從台9線轉台26線，於90.5k處右轉上坡，行駛約1公里即抵。)

　

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