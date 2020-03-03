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宜蘭「免裝備露營」超狂體驗！那山那谷露營周邊景點玩法推薦

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

仰望星空，那繁星點點指引旅人方向；涉入河水，那魚兒悠遊滋養族人生命。來場「免裝備露營」，省去準備的煩惱，讓身心靈真正的放輕鬆跟！著小編來去宜蘭那山那谷露營，伴隨著鳥語花香，回到大自然的懷抱，回到最舒適的家。

宜蘭那山那山谷露營特色

宜蘭那山那谷露營特色＃1

入住圖騰帳篷

▲宜蘭那山那谷露營-泰雅族圖騰帳篷。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭那山那谷露營-泰雅族圖騰帳篷。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

那山那谷是泰族語裡「我的家」的諧音，那是一個被群山、溪水環繞，一年四季精彩紛呈的地方。位在宜蘭南澳的那山那谷休閒農場，讓你利用週末好好的重整疲憊的自己。

在園區裡你可以體驗和Outdoorbase聯名的泰雅族圖騰帳篷，用耆老編織的織布圖騰製作，以溪水、山林、祖靈三個元素構成，針對台灣夏季炎熱、冬季濕冷的材質所設計。此外，還有整體挑高空間的設計，讓進出帳篷不用再彎腰駝背，還有大面透風紗門窗，讓大自然的新鮮空氣可以不斷流通進來讓你的旅行一夜好眠。

宜蘭那山那谷露營特色＃2

歐廚鮮食料理懶人包

▲宜蘭那山那谷露營-戶外料理體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭那山那谷露營-戶外料理體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

來到宜蘭那山那谷體驗免裝備露營，除了不用自己搭帳棚，更不用自己準備食材，避免在戶外一下子就搞得大汗淋漓！報名那山那谷露營套裝，就能吃到歐廚各式各樣的露營料理包，只要加熱或加料處理一下就可食用，讓熱愛露營的你免煩惱、免技術就能輕鬆開飯。

宜蘭那山那谷露營特色＃3

 野溪漂漂河

▲宜蘭那山那谷露營-野溪漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭那山那谷露營-野溪漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

從那山那谷休閒農場僅需步行3分鐘的時間即可抵達南澳南溪，在這裡你可以體驗漂漂河，享受沁涼溪水、體驗激流冒險以及欣賞壯闊山景。全天然的漂漂河，水流時兒平緩、時兒湍急澎湃，是適合全家大小的有趣水上體驗。

體驗玩刺激的漂漂河之後，回到那山那谷休閒農場，就有超舒適的盥洗設備，讓下水後全身溼漉漉的你，好好打理自己繼續旅行。

宜蘭那山那谷周邊景點

宜蘭那山那谷周邊景點＃1

烏岩角

▲宜蘭免裝備露營-宜蘭烏岩角龍舟版SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭免裝備露營-宜蘭烏岩角龍舟版SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

烏岩角是中央山脈的起點，蔚藍乾淨的海水配上浪花，就像是藍色的啤酒一樣，讓人覺得沁涼又美好。在烏岩角最潮的玩法就是體驗龍舟版，龍舟版是一種大型的SUP滑板，能讓三五好友一起同樂。讓熱愛旅行的你，在宜蘭除了漂漂河體驗，也可以來場在海洋中的奇幻冒險，好好欣賞沿途的礫石灘與海蝕洞等......地理樣貌！

＊車程：距離那山那谷休閒農場約50分鐘車程。

宜蘭那山那谷周邊景點＃2

金岳瀑布

金岳瀑布位於南澳北溪的支流鹿皮溪的上游，曾被攝影師形容為全台最美麗的溪谷。金岳瀑布是金岳部落族人的後花園，這樣清澈美麗的場景曾出現在電影《不一樣的月光》之中。該戲劇揭開日治時期少女莎韻的神秘面紗，這個歷史故事圍繞著許多南澳的景點發展，諸如莎韻之鐘、泰雅文物館等等......。

＊車程：距離那山那谷休閒農場約24分鐘車程。

宜蘭那山那谷周邊景點＃3

朝陽漁港

朝陽漁港曾在2013年獲得台灣十大經典魅力漁港特色組冠軍，該漁港座擁無敵海景能遠眺美麗的太平洋。每天早上七點及下午四點是漁港最熱鬧的時候，漁船靠岸後大家搶魚的畫面令人印象深刻。

想為那山那谷露營晚餐加菜的朋友，可別錯過朝陽漁港，因為在這裡可以買到十分新鮮美味的海鮮！逛完漁港後，在附近的朝陽步道散散步，眺望烏石鼻以及鴛鴦山，享受依山傍海的好環境，絕對是愛戶外旅行的你會喜歡的旅行方式。

＊車程：距離那山那谷休閒農場約20分鐘車程。

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露營 瀑布 步道

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