宜蘭自駕攻略！租車注意事項、價格、行程路線一次看

宜蘭景點實在太多，蘇澳、礁溪、頭城、羅東相信大家每一個都很熟悉～不僅有一直都超夯的冬山河親水公園、國立傳統藝術中心、蘭陽博物館還有龜山島、安農溪、太平山等好多好好玩好好拍的地方，不僅如此最近礁溪還新開了觀光夜市吸引了大波人潮前去朝聖，但相信如果不是住在宜蘭的朋友們，一定會為了怎麼到宜蘭玩而感到煩惱。

別擔心，這次K小編整理了許多旅遊宜蘭小筆記，不管是要怎麼到宜蘭還是到宜蘭後該怎麼活動又要去哪裡這篇通通有！

如何前往宜蘭

搭火車

火車價目時刻表。 圖／FunTime

搭客運

客運價目時刻表。 圖／FunTime

如果不想要坐火車，那麼也可以考慮客運，目前從台北到宜蘭的客運，有葛瑪蘭汽車客運、國光客運、和首都之星。途中會經過大家常去的礁溪、宜蘭、羅東，時間約為1小時左右，單程成人票價約在100～150內，就算是小資族也不會感到負擔。

租汽車？租機車？

租汽車？租機車？。 圖／Pixabay

到宜蘭後，小編很建議大家選擇租車，因為宜蘭沒有捷運，能夠使用的大眾交通工具就是火車和公車─台灣好行，但火車和公車能到的地方有限，因此租車不僅能夠幫你節省體力還能幫你節省時間玩更多地方。

租機車：

價格

在宜蘭租車租一天最低價格大致為350-500元左右；如果是以小時計通常為70-90元/小時左右不等，不過同一種車款不同店家，可能因為店租或是地理位置可能收的費用不等，通常會差約50至100元。

適用情形

如果只是要在車站附近走走、沒有要開往山區或是邊境景點小編覺得機車就很適合，不管是想要到宜蘭有名的羅東夜市、幾米廣場、冬山河親水公園、傳統藝術中心都很方便。

租汽車：

價格

宜蘭租汽車最便宜約為250元（以小時計），若是想要租一天也是2000元有找，價格平均落在1700～1900不等，不管是親子出遊還是一群朋友揪團出去玩都很適合， 4個人平均下來一天也是500塊錢有找。

適用情形

如果是想要前往烏石港、蘭陽博物館、外澳沙灘、清水地熱公園等離車站較遠的宜蘭熱門景點，就可以選擇租汽車，路途較遠，選擇開車不僅能坐得舒服，也不用擔心行李大包小包，而且開車的話不管臨時起意想要去宜蘭的哪裡都很方便。

小編偷偷說：如果真的不會騎機車也不會開車，也能考慮包車一日遊宜蘭哦。

關於租車你需要知道

租車條件

1.不管是租用機車還是汽車都需滿20歲

2.需攜帶駕照、身分證（外籍人士請攜帶護照及國際駕照）

租車注意

第一點：交車時務必檢查車況

第二點：確認租車公司是否提供保險

第三點：仔細閱讀合約是否如店家所述

第四點：確認租車歸還時間

第五點：確認加油、車輛配備等事項

租車時，店家會先詢問你的需求，包括車型、承租天數、可能最遠會到哪裡，同時幫你介紹適合的車輛，確認沒問題後會給你一份租車合約簽名。

合約簽名前，記得先詢問租車公司是否有提供第三責任險、駕駛乘客險等相關保險以保障自身權益哦。

交車後也務必請先確認車況，並向店家詢問承租車本身需要加柴油、92、95、還是98無鉛汽油或是車子是否確實有你所需的車輛配備，以免事後爭議。

小編小提醒1：大家也可以在租車後，幫車體拍照，如果到時候有爭議還有照片為證。

小編小提醒2：租車超時歸還不僅會需要另外加價，有些店家可能還會酌收一筆額外費用哦。

租車車輛怎麼選

租車車輛怎麼選。 圖／Pixabay

宜蘭雖然有許多美景，不過景點與景點之間相對較遠，小編在這邊還是建議大家可以選擇以租汽車的方式遊宜蘭，不僅省時還省力，以下為宜蘭租車價格（參考宜蘭達伯聯合租車）和宜蘭租車小撇步。

租車價格

省油小車（4人座）：1800～2000元/天

四門房車（4人座）：2200元/天

一般房車（5人座）：2100～2300元/天

箱型休旅車（7～9人座位）：2700～4000元/天

租車小撇步

1.往價格最貴的挑不一定就是好，選擇適合自己的就夠了

2.通常平日租車價格會比假日便宜（依店家）

3.距離車站或轉運站較遠的租車行價格通常會便宜一點點

4.許多租車行都可以A地借B地還

5.承租天數或時數越多比較划算

6.租車前先規劃好行程、查好路線可以省下大把時間

宜蘭景點自駕這樣玩

看了那麼多宜蘭租車攻略，當然最重要的還是要到宜蘭的哪裡玩呀～小編根據自身經驗和宜蘭在地朋友推薦，幫大家列出了一些路線，如下：

1.幾米廣場→三星天送埤車站→金車伯朗咖啡城堡→羅東夜市

2.幾米廣場→金車威士忌酒廠→宜蘭傳統藝術中心

3.太平山國家森林遊樂區→翠峰湖→見晴懷古步道

4.烏石港→蘭陽博物館→金車伯朗咖啡城堡→外澳服務區

5.宜蘭國立傳統藝術中心→冬山河親水公園

6.國立傳統藝術中心→礁溪鄉戶政事務所→慶和橋津梅棧道→頭城老街→頭城濱海森林公園

7.頭城老街→礁溪公園→湯圍溝溫泉公園→橘之鄉蜜餞形象館

8.蘭陽博物館→壯圍鄉中央大橋→國立傳統藝術中心宜蘭園區à羅東夜市

9.清水地熱公園→中興文化創意園區→羅東夜市

10.南澳一日遊（宜蘭那山那谷）

小編說：上述行程大家可以視自己的體力和時間去做調整和增減喔～

宜蘭景點

【宜蘭景點】幾米主題廣場

【宜蘭景點】幾米主題廣場。 圖／FunTime

宜蘭前幾年最夯的景點不得不說就是幾米主題廣場了，從宜蘭火車站延伸至丢丢噹森林再往前走一段路，不僅可以看見漂浮在天空上的星空列車，還隨處可見幾米的人形立偶、可愛公車亭與夢幻作畫，是許多大人小孩都會來前來拍照打卡的宜蘭溫馨景點。

小編偷偷說：到了夜晚，附近還有個東門夜市可以逛哦。

地址：宜蘭縣宜蘭市宜興路一段240號

【宜蘭景點】礁溪鄉戶政事務所

【宜蘭景點】礁溪鄉戶政事務所。 圖／ IG, leemingchen

礁溪鄉戶政事務所？想必大家看到戶政一定腦中一堆問號吧？但其實礁溪戶政事務所可是礁溪有名的打卡地標～不但整棟房屋、樓梯都是奇形怪狀的，還被草木環繞，讓人不禁以為它是廢墟，但其實是建築師黃聲遠所刻意設計的，是許多觀光客拍照打卡聖地。

小編偷偷說：這邊的B1是圖書館哦。

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段126號

【宜蘭景點】宜蘭社福館與慶和橋津梅棧道

【宜蘭景點】慶和橋津梅棧道。 圖／ IG, ou8988

宜蘭社會福利館同為建築師黃聲遠所設計，其不規則的建築造型與色彩讓許多人稱它是宜蘭版的霍爾的移動城堡，而慶和橋津梅棧道就與這棟霍爾的移動城堡相連。慶和橋津梅棧道為懸掛鐵條棧道（簡單來說就是懸浮天橋）約有兩百公尺，走在上頭不僅能仰望整個宜蘭河濱公園還能感覺飄在河上，不僅新鮮感滿滿～同時還可以拍出美美的文青工業風。

地址：宜蘭縣宜蘭市同慶街95號

【礁溪景點】湯圍溝溫泉公園

【礁溪景點】湯圍溝溫泉公園。 圖／Flickr

湯圍溝溫泉公園最有名的就是它的戶外泡腳池又稱為燒水溝，從湯圍溝入口一直往德陽路走到底，有個湯圍風呂溫泉裸湯可以泡湯，不僅如此這邊還有溫泉魚足湯能夠幫你把腳步的角質去除乾淨，超讚！

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號

開放時間：週日至四6:30-22:00、週五週六6:30-23:00

門票：80元

【頭城景點】宜蘭蘭陽博物館

【頭城景點】宜蘭蘭陽博物館。 圖／Flickr

宜蘭蘭陽博物館自身分成4層樓，獨特的玻璃建築和鏡面設計吸引許多專業攝影師前去拍攝取景，以山、海、平原作為主題，將每一層樓當作一個主題作為展覽，展現出宜蘭各個地區不同的歷史與文化，同時也會不定期展出特展，內容豐富多元，千萬不能錯過。

小編偷偷說：有時候在蘭陽博物館館外也會有小攤販售手工製品可以購買。

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段

開放時間：每日9:00~17:00 ※周三公休

門票：100元

【宜蘭其他景點】冬山河親水公園

【宜蘭其他景點】冬山河親水公園。 圖／ IG, alainchn

冬山河親水公園非常大，有生態保育區、親水活動區及海濱區等，不管你是想要帶小朋友來玩水、想要踏青散步或者朋友家庭聚會想要划船、賞月這邊都可以滿足你的需求。夏季時，冬山河親水公園還會舉辦國際划船賽、龍舟賽，就連宜蘭最有名的國際童玩節也都是在這舉辦，非常熱鬧。

小編偷偷說：園區內也有租借腳踏車服務可以環遊冬山河公園哦。

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

開放時間：夏季7:00-22:00；冬季8:00-22:00

門票：進入園區不需門票

機車20元清潔費；小客車50元清潔費

【宜蘭其他景點】宜蘭國立傳統藝術中心

【宜蘭其他景點】宜蘭國立傳統藝術中心。 圖／Flickr

宜蘭國立傳統藝術中心簡稱傳藝中心，這邊不僅有有趣的染布坊、中國服飾租借、DIY講座等各種體驗活動，還能帶滿周歲的小朋友來抓周！此外還可以欣賞民俗技藝表演和看見許多台灣文創品牌進駐，就算隨意地漫步在園區也能看到關於竹編、木雕、漆工等傳統工藝的展示，如果你喜歡歷史文化那你一定要來這邊走走。

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

開放時間：9:00-18:00

門票：150元

【宜蘭其他景點】清水地熱公園

【宜蘭其他景點】清水地熱公園。 圖／ IG, sally6322sally

清水地熱公園最有名的就是煮雞蛋、煮玉米，但究竟要怎麼煮呢？清水地熱公園的泉水高達95度，因此只需要把食物放在竹簍子裡放置泉水中，在一旁等候數分鐘，好吃的溫泉蛋、玉米、筊白筍等可口食物就能吃啦。至於竹簍要怎麼獲得？只要在親水公園消費滿60元就能免費借用一個竹簍，在販賣區也有每項食物的建議滾煮時間，完全不用煩惱到底煮熟了沒。

小編偷偷說：每個竹簍需付押金200元，歸還竹簍時會一併退還。

地址：宜蘭縣大同鄉三星路8段501巷139號

開放時間：9:00-17:00

門票：進入園區不需門票

機車停車費20元；汽車停車費50元

【宜蘭其他景點】宜蘭太平山國家森林遊樂區

【宜蘭其他景點】宜蘭太平山國家森林遊樂區。 圖／ IG, chiou8172

太平山國家森林遊樂區美得就像童話故事裡的魔法森林一樣，2500年歷史的紅檜─白嶺巨木、讓你明白何謂漫步於林中的見晴懷古步道還有能夠近距離觀看整片雲海的翠峰湖環山步道，什麼景色都有，如果你想要欣賞日出、星空、雲海來宜蘭太平山就對了！

小編偷偷說：太平山還有提供蹦蹦車能夠帶你穿梭山林、遊玩太平山哦。

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

開放時間：

周一至五：6:00-20:00、週六日：4:00-20:00

門票：非假日：150元；假日：200元

宜蘭真的不管是情侶旅遊、家庭出遊、還是三五好友相約揪出門都很適合出遊的地方，如果你真的不知道要怎麼選擇，也可以選擇在地的票券行程，光是門票費就先幫你省一波～除此之外還有宜蘭包車一日遊活動，真的划算。

下面則給想要租車的朋友們一點建議，根據小編個人經驗通常在轉運站和火車站周邊都會有租車行，但價格比較貴，如果真的很想省錢的朋友可以試著搜尋距離火車站周圍大約要走5～10分鐘的店家稍微比價一下，通常租車費用會相對便宜一點！

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