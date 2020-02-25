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228連假來去花蓮玩！東部絕美健行步道、部落文化一次體驗

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

眼看228連假即將到來，但你是否因為最近的武漢肺炎疫情而不敢出們玩？其實只要做好防疫措施，隨時注意衛生，不要到人多且封閉的公共空間，基本上還是可以出門玩的！小編推薦大家可趁現在到以往外國客許多的花蓮，呼吸一下新鮮空氣與健行，有助於放鬆，更能增強體力來防疫！

228連假景點推薦

228連假景點推薦＃1

花蓮太魯閣錐麓古道

▲228連假景點推薦-花蓮太魯閣錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲228連假景點推薦-花蓮太魯閣錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

太魯閣有著令人驚豔的峽谷和斷崖，如今已經成為外國人必訪景點，但是你知道當中有個非常壯麗的太魯閣錐麓古道嗎？想要親自到花蓮太魯閣錐麓古道可不簡單，路段窄小、體能、入園申請制度都需要事先做好功課，這篇將告訴你到花蓮太魯閣錐麓古道的各項健行準備細節，做好萬全準備去欣賞花蓮太魯閣錐麓古道的撼人美景吧！

228連假景點推薦＃2

花蓮吉拉米代部落

▲228連假景點推薦-吉拉米代部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲228連假景點推薦-吉拉米代部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

選個天氣宜人的日子到綠油油的草坪上野餐吧！近來來各地都開始流行野餐，連出國也會將野餐納入安排。在台灣想要有一個夢幻景點來喝杯下午茶、野餐，推薦吉拉米代部落。在花蓮山林中的吉拉米代部落是早期阿美族人的居住地，他們在這裡用心耕種的成果就是，如今被譽為「天空稻米的部落」。

這裏擁有百年水圳，在不被污染的環境下灌溉，在這裡吃的下午茶料理令人特別安心。而吉拉米代部落的梯田景色也是值得久待欣賞的。能夠在這個綠意盎然的梯田景色吃著高品質的米製下午茶，短短一個下午有能徹底洗淨平日得疲憊。

228連假景點推薦＃3

花蓮越野車體驗

▲228連假景點推薦-越野車體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲228連假景點推薦-越野車體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

你有體驗過騎越野車遊花蓮嗎？其實騎乘花蓮越野車，是無論老手或新手都可以體驗的新玩法，不用因第一次騎越野車而害怕，因為這款款越野車免打檔，出發前也會有專業教練仔細教學，目的就是讓所有人都體驗到不同的花蓮景點玩法。

騎著越野車在香蕉林道間穿梭，在制高點上還能眺望經典花蓮景點：中央山脈、花東縱谷、太平洋，來花蓮千萬別錯過如此創新的玩法！

228連假景點推薦＃4

花蓮SUP秘境

▲228連假景點推薦-SUP秘境。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲228連假景點推薦-SUP秘境。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

夏日來到花蓮自由行，一定要體驗的就是水上活動，若是你已體驗過獨木舟，那今年不妨換著升級版玩法ーSUP，看似像衝浪卻只需要一小時左右的練習，便可在花蓮岸邊玩樂，有點刺激的新花蓮玩法不但有好玩，也能用不同角度看花蓮岸邊風貌。

而這趟秘境之旅所經過的風景，還包含了無稻浪花－金黃稻穗在風吹拂下擺盪，一波又一波的金黃浪花超適合拍照、悠閒散步；還有因漲退潮和光線變化而產生不同的景色的石門march海蝕洞，不只趣味十足還是好萊塢電影《沉默》的取景地。

228連假景點推薦＃5

花蓮山姆先生咖啡廳

▲228連假景點推薦-山姆先生咖啡屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲228連假景點推薦-山姆先生咖啡屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

▲228連假景點推薦-山姆先生咖啡屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲228連假景點推薦-山姆先生咖啡屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

來到花蓮一日遊，當然不能錯過近來最夯的山姆先生咖啡廳，整間建築是由屋主用心打造，不只房子外觀特別，內部裝潢也獨具風格，有著傾斜的窗戶、大理石牆壁，戶外則有花田、湖水造景，非常適合拍照打卡，不過要注意避免穿著短褲前往，因為小黑蚊非常！非常！非常！多！

看完以上五個位於花蓮的228景點推薦，有沒有馬上想去一趟東部了呢？雖然現在受到武漢肺炎疫情影響，許多人都不太敢出門，但其實只要做好勤洗手不要亂摸，必要時候戴口罩，在戶外還是可以玩得很開心的唷！

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連假 古道 野餐

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