宜蘭繽紛的天空之鏡！浮在水上的礁溪「七彩小木屋」好夢幻 從早到晚都好拍

宜蘭礁溪有座「天空島上的小木屋」，八棟排排坐的七彩小屋，搭配稻田休耕期的滿水狀態，水的倒影正好形成一面巨型天空之鏡，晉升為許多攝影愛好者的必拍美景之一。

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而這個夢幻景點，其實在一家獨立於田野正中央的在地民宿，儘管四周較為空曠，卻也相對遠離了城市喧囂，適合旅客悠閒地放鬆心情。屋子外觀被漆上彩虹色彩，階梯同樣鋪上繽紛的顏色，附近還有「彩虹教堂」，加上最重要的大自然倒影，一系列都超好拍！

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除了有浮在水中的小木屋，根據稻田的收成時期，不同時候還能看見相異的風景，翠綠的稻田也是好景之一。而除了白天，夜晚時在光芒的點綴下，更加凸顯了房子鮮明的色彩。

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這面天空之鏡從早到晚，都有仿若時間靜止的美感，非常吸睛，還沒拍過的人趕快找個時間去欣賞吧！

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礁溪 天空島上的小木屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路70之12號

電話：0983404852

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